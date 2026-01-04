Adrián Ugarriza ratifica su buen momento en Israel con aporte goleador en medio de la crisis del Ironi Kiryat Shmona

Adrián Ugarriza volvió a destacar aunque no pudo evitar una nueva derrota de su equipo en la Premier League de Israel. | X / @gianfzelaya

El formidable momento de Adrián Ugarriza dista de un rendimiento colectivo óptimo de su equipo, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. El futbolista nacional se despachó con un nuevo tanto en la derrota de los suyos en el marco de la 17° jornada de la Premier League de Israel 2025/26. La escuadra dirigida por Shai Barda cayó ante su similar de Beitar Jerusalem, segundo en la clasificación.

El conjunto visitante se impuso a través de los tantos de Yarden Shua (45+5′) y Omer Atzili (69′). Tres minutos más tarde del segundo tanto en la contienda, Adrián Ugarriza capitalizó un garrafal error de la defensa rival para descontar y sentenciar el 2-1 final.

El ariete nacional de 29 años sacó rédito de una desconcentración de la zaga defensiva del Beitar Jerusalem. La ausencia de comunicación entre el georgiano Luka Gadrani y el colombiano Brayan Carabalí generó que ningún defensor se haga con el balón y Ugarriza irrumpa con audacia y quede mano a mano con el golero Yehonatan Ozer. El ex Deportivo Garcilaso movió las redes del arco y estampó su nombre en el luminoso del Estadio Shmona.

Ocho goles y tres asistencias para Adrián Ugarriza en la temporada 2025/26 de la Premier League de Israel. Crédito: Difusión.

Con esta nueva diana, ‘Uga’ llega a ocho tantos y tres asistencias en la temporada. Estas cifras lo erigen como el jugador más valioso de su equipo, pues ningún otro futbolista registra mejores números. Sin embargo, este rendimiento no está acompañado del buen andar de su equipo, que no conoce de victorias desde hace siete jornadas y está ubicado en la 12° casilla.

Al final del compromiso, el entrenador Shai Barda ofreció sus impresiones y vio el lado positivo de la derrota. “Estoy orgulloso de mis jugadores, hay muchísimas cosas buenas que rescatar de este partido”, sostuvo en diálogo con las redes oficiales del club.

“Estamos haciendo todo lo posible para reforzarnos en varias posiciones, espero que esto llegue lo antes posible. Estoy orgulloso de entrenar a este club y orgulloso de entrenar a estos jugadores, hay que aplaudirles a pesar de que perdimos”, agregó.

Ironi Kiryat Shmona acumula siete encuentros sin conocer de victorias. Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Posición complicada en la tabla

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona atraviesa un momento determinante en la Premier League de Israel 2025/26. El club intenta superar su desempeño previo, cuando no logró clasificar a la etapa principal del certamen.

Actualmente, el equipo del peruano Adrián Ugarriza marcha en el puesto 12 con 13 puntos. Su objetivo es alcanzar la sexta ubicación, que hoy ocupa el Petach-Tikva con 19 unidades, para pelear por el título. En la edición pasada, la escuadra quedó fuera de los ‘play-offs’ por apenas tres puntos de diferencia respecto al Maccabi Netanya, lo que los obligó a disputar el grupo por la permanencia.

El sistema de la Ligat ha’Al consiste en 26 fechas iniciales donde los 14 participantes juegan todos contra todos. Al terminar esta ronda, los seis mejores avanzan a la liguilla por el campeonato. Por el contrario, los ocho clubes restantes luchan entre sí para evitar los dos cupos de descenso a la segunda categoría.

Tabla de clasificación de la Ligat ha'Al. Crédito: Sofascore.

Jean Ferrari justificó convocatoria de Ugarriza

Jean Ferrari, directivo de la Federación Peruana de Fútbol, defendió la reciente convocatoria de Adrián Ugarriza a la selección nacional para la gira en Rusia. El dirigente rechazó que el llamado del atacante obedezca a influencias políticas y aseguró que la elección fue estrictamente deportiva.

La controversia surgió debido al parentesco del futbolista con Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. Ante los cuestionamientos, Ferrari calificó de malintencionadas las versiones que vinculan la citación con favores externos. En declaraciones para el diario El Comercio, afirmó que desconocía dicho vínculo familiar al momento de la convocatoria y lamentó las especulaciones generadas por diversos sectores.