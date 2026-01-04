Perú Deportes

Adrián Ugarriza ratifica su buen momento en Israel con aporte goleador en medio de la crisis del Ironi Kiryat Shmona

El seleccionado peruano es el jugador más destacado entre las filas del entrenador Shai Barda. Sin embargo, el cuadro del norte del país hebreo no conoce de victorias desde hace siete jornadas

Guardar
Adrián Ugarriza volvió a destacar aunque no pudo evitar una nueva derrota de su equipo en la Premier League de Israel. | X / @gianfzelaya

El formidable momento de Adrián Ugarriza dista de un rendimiento colectivo óptimo de su equipo, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. El futbolista nacional se despachó con un nuevo tanto en la derrota de los suyos en el marco de la 17° jornada de la Premier League de Israel 2025/26. La escuadra dirigida por Shai Barda cayó ante su similar de Beitar Jerusalem, segundo en la clasificación.

El conjunto visitante se impuso a través de los tantos de Yarden Shua (45+5′) y Omer Atzili (69′). Tres minutos más tarde del segundo tanto en la contienda, Adrián Ugarriza capitalizó un garrafal error de la defensa rival para descontar y sentenciar el 2-1 final.

El ariete nacional de 29 años sacó rédito de una desconcentración de la zaga defensiva del Beitar Jerusalem. La ausencia de comunicación entre el georgiano Luka Gadrani y el colombiano Brayan Carabalí generó que ningún defensor se haga con el balón y Ugarriza irrumpa con audacia y quede mano a mano con el golero Yehonatan Ozer. El ex Deportivo Garcilaso movió las redes del arco y estampó su nombre en el luminoso del Estadio Shmona.

Ocho goles y tres asistencias
Ocho goles y tres asistencias para Adrián Ugarriza en la temporada 2025/26 de la Premier League de Israel. Crédito: Difusión.

Con esta nueva diana, ‘Uga’ llega a ocho tantos y tres asistencias en la temporada. Estas cifras lo erigen como el jugador más valioso de su equipo, pues ningún otro futbolista registra mejores números. Sin embargo, este rendimiento no está acompañado del buen andar de su equipo, que no conoce de victorias desde hace siete jornadas y está ubicado en la 12° casilla.

Al final del compromiso, el entrenador Shai Barda ofreció sus impresiones y vio el lado positivo de la derrota. “Estoy orgulloso de mis jugadores, hay muchísimas cosas buenas que rescatar de este partido”, sostuvo en diálogo con las redes oficiales del club.

“Estamos haciendo todo lo posible para reforzarnos en varias posiciones, espero que esto llegue lo antes posible. Estoy orgulloso de entrenar a este club y orgulloso de entrenar a estos jugadores, hay que aplaudirles a pesar de que perdimos”, agregó.

Ironi Kiryat Shmona acumula siete
Ironi Kiryat Shmona acumula siete encuentros sin conocer de victorias. Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Posición complicada en la tabla

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona atraviesa un momento determinante en la Premier League de Israel 2025/26. El club intenta superar su desempeño previo, cuando no logró clasificar a la etapa principal del certamen.

Actualmente, el equipo del peruano Adrián Ugarriza marcha en el puesto 12 con 13 puntos. Su objetivo es alcanzar la sexta ubicación, que hoy ocupa el Petach-Tikva con 19 unidades, para pelear por el título. En la edición pasada, la escuadra quedó fuera de los ‘play-offs’ por apenas tres puntos de diferencia respecto al Maccabi Netanya, lo que los obligó a disputar el grupo por la permanencia.

El sistema de la Ligat ha’Al consiste en 26 fechas iniciales donde los 14 participantes juegan todos contra todos. Al terminar esta ronda, los seis mejores avanzan a la liguilla por el campeonato. Por el contrario, los ocho clubes restantes luchan entre sí para evitar los dos cupos de descenso a la segunda categoría.

Tabla de clasificación de la
Tabla de clasificación de la Ligat ha'Al. Crédito: Sofascore.

Jean Ferrari justificó convocatoria de Ugarriza

Jean Ferrari, directivo de la Federación Peruana de Fútbol, defendió la reciente convocatoria de Adrián Ugarriza a la selección nacional para la gira en Rusia. El dirigente rechazó que el llamado del atacante obedezca a influencias políticas y aseguró que la elección fue estrictamente deportiva.

La controversia surgió debido al parentesco del futbolista con Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. Ante los cuestionamientos, Ferrari calificó de malintencionadas las versiones que vinculan la citación con favores externos. En declaraciones para el diario El Comercio, afirmó que desconocía dicho vínculo familiar al momento de la convocatoria y lamentó las especulaciones generadas por diversos sectores.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaIroni Kiryat ShmonaLigat ha'AlSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Caín Fara pondera a Universitario como “un club inmenso en América y el mundo” y confiesa que asume el reto más importante de su carrera

El rosarino de 31 años se unirá a las filas de Javier Rabanal para iniciar la pretemporada al mando del español Javier Rabanal. “Tanto como líbero, como stopper lo puedo hacer muy bien”, concedió

Caín Fara pondera a Universitario

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

La etapa inicial del torneo peruano está por concluir. Universitario de Deportes tiene asegurado el primer lugar de la tabla, pues ningún marcador de la jornada final puede quitarle su condición de líder absoluto

Calendario de la Liga Peruana

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Universitario ha cerrado la fase 1 en lo más alto, seguido de la San Martín. Alianza Lima y Regatas Lima se darán cita en el último turno de la jornada

Tabla de posiciones de la

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Hoy, domingo 4 de enero, se definieron los cuatros equipos que disputarán la revalidación por la permanencia y las 10 escuadras que sacaron boleto a la fase 2

Resultados de la fecha 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Carabayllo sufre quinto

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix Perú: “El

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Caín Fara pondera a Universitario como “un club inmenso en América y el mundo” y confiesa que asume el reto más importante de su carrera

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular