Alessandro Burlamaqui aguarda por enfrentar a Javier Rabanal, DT de Universitario: ”Va a ser muy bonito”

Alessandro Burlamaqui espera el duelo ante Universitario para medir fuerzas contra el entrenador Javier Rabanal. Crédito: Difusión.

Alessandro Burlamaqui ha arribado a territorio nacional para incorporarse a las órdenes de Pablo Guede. Alianza Lima afrontará una temporada en que el objetivo doméstico es regresar a lo más alto y acabar con la racha de títulos de Universitario de Deportes, el clásico rival. Para ello, ha echado mano de sus arcas para formar un plantel de categoría de cara al curso 2026.

Ante este panorama, el centrocampista que llegó al club en el último mercado invernal peruano apunta a hacerse un lugar dentro de los titulares. ”A morir con la idea del ’profe‘”, concedió ante los medios de comunicación en las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

El volante de 24 años señaló que en la temporada pasada le costó integrarse al entonces cuadro de Néstor Gorosito para suplir el lugar de Erick Noriega. ”Estuve con lesión”, agregó para luego dejar en claro que el conjunto de La Victoria no ve otra cosa que no sea levantar la Liga 1: ”No es que tengamos, vamos a campeonar. Nos tenemos que centrar en nosotros este año”.

Alessandro Burlamaqui disputó 12 partidos en el 2025 con Alianza Lima.

Sin dudas, el principal rival a vencer de la escuadra ’íntima’ será Universitario de Deportes. El conjunto estudiantil renovó su comando técnico con la llegada del español Javier Rabanal. Burlamaqui, formado en el fútbol ’ibérico’, contó que está al tanto de la calidad profesional del ex director técnico de Independiente del Valle. “No lo conozco personalmente, pero personas de mi confianza lo conocen y es un profesor muy bueno. Con ganas de enfrentarme a él, va a ser muy bonito”, sumó.

La despedida con Hernán Barcos

Alessandro Burlamaqui no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su gratitud hacia Hernán Barcos tras confirmarse su salida de Alianza Lima. El joven mediocampista destacó el rol fundamental que tuvo el delantero argentino desde su llegada a Matute, subrayando que fue el encargado de darle la bienvenida y brindarle apoyo constante.

“Hablé con él, me despedí con él; desde el minuto uno ha estado conmigo”, confesó el volante, dejando en claro que el liderazgo del máximo goleador extranjero del club fue clave para su rápida adaptación al entorno blanquiazul.

Para Burlamaqui, la ausencia de Barcos en la temporada 2026 representa la partida de una figura que trascendió lo deportivo para convertirse en un mentor dentro del vestuario. El futbolista valoró profundamente el acompañamiento que recibió del ’Pirata’, a quien considera un pilar en su etapa inicial con el equipo ’blanquiazul’.

“Le doy las gracias porque ha sido una persona muy importante dentro del club”, concluyó, reafirmando el respeto y la admiración que el plantel siente por el legado que el delantero dejó en la institución antes de partir hacia su nuevo reto en el FC Cajamarca.

Hernán Barcos en medio del cerco de hinchas de FC Cajamarca. - Crédito: Luis Padilla

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

El debut de Pablo Guede al mando de Alianza Lima tendrá como escenario de lujo la Serie Río de la Plata 2026 en Uruguay, un certamen amistoso de alto fuste que servirá para medir las primeras sensaciones de su ambicioso proyecto. Este torneo internacional, que enfrentará a los íntimos con rivales de la talla de Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe y Colo Colo, representa la oportunidad ideal para observar los avances tácticos de un plantel que se ha renovado.

Solo por citar algunas figuras como el goleador Federico Girotti, el talentoso volante Jairo Vélez y el joven zaguero Mateo Antoni. Para el estratega argentino, estos encuentros serán fundamentales para amalgamar la jerarquía de sus nuevas piezas antes de encarar los desafíos oficiales de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Sábado de 1 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)