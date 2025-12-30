Perú Deportes

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ y chorrillanas llegan a esta jornada con una derrota ante San Martín y Universitario correspondientemente. Conoce todos los detalles del compromiso que le pondrá fin a la fase 1 del certamen

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

La última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se llevará a cabo entre el sábado 3 y domingo 4 de enero del próximo año. Esta nueva jornada promete tener grandes compromisos como el último fin de semana. Uno de los choques más esperados por los ‘voleilovers’ será el Alianza Lima vs Regatas Lima.

Programación del Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima y Regatas Lima bajarán el telón de la primera ronda de la presente temporada de la Liga Peruana de vóley. Los dos cuadros medirán fuerzas el domingo 4 de enero a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Dónde ver Alianza Lima vs Regatas: canal TV del partido por fecha 11

Latina TV transmitirá este enfrentamiento válido por la fecha 11. Los hinchas podrán seguirlo por señal abierta (canal 2 o 702 HD); así como también, por la web y aplicación de la empresa televisiva.

Además, tendrán la posibilidad de vivir esta contienda deportiva por la web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Por último, Infobae Perú hará la cobertura punto a punto en su sitio digital.

Alianza Lima y Regatas Lima cerrarán la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Alianza Lima tuvo una semana negativa. Primero, la Federación Peruana de Vóley se pronunció en primera instancia sobre el reclamo de Universitario por la indebida alineación de cuatro extranjeras en cancha durante el último clásico y le dio los tres puntos a las ‘pumas’. Esta decisión aún es apelable.

Después, las ‘blanquiazules’ cayeron 3-1 ante la Universidad San Martín en un cotejo donde se vio superado en todas las facetas de juego. Las ‘santas’ sacaron provecho de su mala recepción y sumaron una victoria que les permitió igualarlas en la tabla de posiciones.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Regatas Lima, por su parte, tampoco la pasó bien el fin de semana. Las ‘celestes’ sumaron su segunda caída al hilo al perder 3-1 ante Universitario de Deportes. El técnico Horacio Bastit volvió a sufrir la lesión de una de sus jugadoras, Shanaiya Aymé, y no tuvo peso en su ataque ante un rival que salió con todo al campo.

La situación de las chorrillanas es preocupante, debido a que no se encuentra dentro de los cuatro primeros lugares de las colocaciones como normalmente sucede. Con su nueva derrota, bajaron a la quinta casilla, siendo superadas por Deportivo Géminis.

Universitario consigue el cuarto set con 25 a 23 frente a Regatas Lima y gana el partido. | Latina

Otros partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

