Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El delantero señaló que sirve de aprendizaje para el futuro. (Video: Jax Latin Media)

El último enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Alianza Lima remeció el espectro deportivo peruano. De lo ofrecido en el campo de juego, se pudo rescatar poco, pero las declaraciones luego del fin de las acciones, perduran hasta hoy. En el gramado del estadio Monumental, Hernán Barcos tuvo un duro calificativo para Alex Valera.

Sobre el verde del recinto de Ate, las cámaras de televisión captaron que el argentino propinó un improperio habitual en el fútbol de su país: “muerto”. En zona mixta, el ex Gremio y LDU adujo que el actual seleccionado nacional había rechazado ser citado para la bicolor en el pasado.

Casi tres meses más tarde, el Pirata ha vuelto a referirse de aquel episodio. “No lo he encontrado más”, concedió Barcos ante los medios de comunicación a la salida de la última práctica en el predio Esther Grande de Bentín, en Lurín.

El tenso cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera en el último clásico. Crédito: Difusión.

Las cámaras de Jax Latin Media recogieron la declaración del ariete ‘blanquiazul’ y máximo goleador extranjero en la historia de la institución. “Ya está, quedó ahí”, zanjó el atacante de 41 años, para luego reflexionar sobre el hecho: “Sirve de experiencia para el futuro”, concluyó.

Reconocimiento a Universitario

Por tercer año consecutivo, Alianza Lima no ha impedido que Universitario de Deportes celebre el título nacional. En sus recientes declaraciones, Hernán Barcos ha cambiado la línea del discurso proveniente desde las altas esferas del club íntimo.

Sin hacer alegatos de fallos arbitrales o influencias desde las oficinas en San Luis, el ex seleccionado argentino reconoció que la escuadra de Jorge Fossati fue “justo ganador”, pues levantaron los platos del “Apertura y Clausura” que los coronó de manera directa como tricampeones del fútbol peruano.

Universitario de Deportes se impuso en Tarma y celebró por todo lo alto su tricampeonato. Crédito: X Universitario

Bajo este contexto, Barcos se mostró autocrítico por la temporada a nivel local que rindió el equipo. “Fueron los más regulares”, apostilló, pero a partir de esa declaración señaló que fue precisamente la irregularidad en Alianza Lima lo que no les permitió disputar el torneo hasta el final con el cuadro de Odriozola.

Esta situación ha generado que el equipo de Gorosito deba disputar semifinales —por ahora ante Sporting Cristal— para definir su lugar en la temporada y desde qué etapa competirá en la próxima Copa Libertadores.

Hernán Barcos espera la renovación

Barcos ha demostrado que puede ser de vital importancia para el club victoria, pese a sus 41 primaveras encima. El nacido en Bell Ville se despachó esta temporada con dianas inolvidables para los seguidores de la entidad nacida en la calle Cotabambas. La Bombonera y el Arena de Gremio serán recordadas para siempre como un grato recuerdo.

En ese sentido, el atacante argentino toma con cautela su proceso de renovación para seguir vistiendo la camiseta de rayas azules y blancas en la próxima temporada. “Vamos a esperar hasta el último partido y después el club tomará decisiones, estamos esperando, el club sabe mi deseo y estamos a la espera”, aseguró.

El delantero puso el empate en La Bombonera con potente cabezazo. (Video: ESPN)

“En lo personal el deseo es continuar, el club analiza más lo deportivo, los números que he tenido durante el año y después se tomarán decisiones. El hincha gracias a Dios siempre está apoyando pero no es decisivo a la hora de tomar decisiones para el club, para mí primero está Alianza y segundo Alianza”, sumó.

De momento, los ojos están puestos en acceder al cupo que otorga el play-off a la fase de grupos de la Copa Libertadores: “La idea es que pueda continuar y después afinaremos los puntos pero estamos tranquilos, trabajando y pensando en el grupo y ser Perú 2”.