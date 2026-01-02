Perú Deportes

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

El periodista Luis Carrillo Pinto reveló la medida que tomó la empresa estadounidense sobre su presencia en el país

El 2026 traerá consigo cambios drásticos en cuanto a los programas deportivos en el Perú. Comenzando con la desaparición de GOLPERU a partir del 1 de enero. Ahora, otro canal se le sumará, de acuerdo a una información revelada recientemente.

El canal del Consorcio Fútbol Perú fue sacado de la parrilla de Movistar TV luego de que se terminarán los contratos con Universitario de Deportes y Sport Boys para transmitir sus partidos de local en la Liga 1. Estos dos clubes pasarán a las filas de la L1 Max.

DirecTV se sumará a GOLPERU. Si bien continuará el servicio como teleoperadora, la empresa estadounidense ha tomado la decisión de no realizar programas deportivos en el país. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Luis Carrillo Pinto en un post.

"Difícil para todos los periodistas y productores que se quedaron sin trabajo y tendrán que recolocarse. Digital no aguanta tantos proyectos. No sólo fue Gol Perú, GolTV, sino también DSports Perú, que también dejará de producir programas sólo para Perú“, escribió en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

El programa que desaparecerá, según Pinto, sería ‘De Fútbol Se Habla Así’, que tenía un perfil de debate e informativo. Este contaba con periodistas como Talía Azcárate, Daniel Kanashiro, Romina Vega y Rodrigo Morales. Su última edición podría haberse dado el pasado 19 de diciembre.

Periodistas se despiden de DirecTV

Rodrigo Morales se despidió mediante de su cuenta de Instagram del espacio televisivo. "Y un día terminó todo. El pasado viernes se emitió el último programa de De Fútbol Se Habla Así. No tengo más que palabras de agradecimiento a un programa que me enseñó lo que es hacer televisión, 8 temporadas donde pude opinar libremente, conocer gente maravillosa y hacer grandes amigos"

“De Fútbol Se Habla Así fue, para mí, más que solo un programa de televisión, fue una etapa de mi vida de puro crecimiento, crecer como persona, crecer en mi carrera, me enseñó herramientas que buscaré aplicar en el futuro en todo lo que Dios quiera para mí”, acotó para luego agradecer a todos los que lo acompañaron en este tiempo con el programa deportivo en DirecTV.

Nuevos espacios deportivos en el Perú

Los espacios dejados por GOLPERU y DirecTV pueden ser tomados por los programas digitales como es el caso del canal de Youtube del exfutbolista Jefferson Farfán llamado Sátelite+, que se inauguró a finales del 2025 y este año contará con una amplia parrilla, incluido contenidos deportivos.

A su vez, TV Perú quiere ganar protagonismo en este rubro y promete convertirse en un canal con una programación las 24 horas repleta deporte. Para ello, contrató al reconocido periodista deportivo Alberto Beingolea como director de contenido.

Como si fuera poco, el canal de señal abierta tendrá en su debut la transmisión de la Noche Crema 2026, en la cual Universitario de Deportes presentará a su plantilla y jugará un amistoso con la Universidad de Chile el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

Finalmente, L1 Max mantendrá su liderazgo con las transmisiones de todos los partidos del campeonato local. Además, de desarrollar nuevos programas en su parrilla con la incorporación de nuevos elementos como es el caso del comentarista Diego Rebagliati.

