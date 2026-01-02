Perú Deportes

Ricardo Gareca, su dura crítica al fútbol en Perú y una mirada inquisitiva a la actual FPF: “Con esta dirigencia sí es una etapa cerrada”

Aunque el ‘Tigre’ había asegurado que no hablaría más de la selección peruana, se permitió un alto para abordar una problemática y aclarar su relación con los nuevos administrativos de la FPF

Ricardo Gareca, voz autorizada en
Ricardo Gareca, voz autorizada en Perú por sus más de siete años como seleccionador nacional.

Por más que Ricardo Gareca intente desligarse del Perú es imposible. Más de siete años como seleccionador nacional, con una lista de hitos en su haber, le confieren un aura distinta. De ahí a que pueda ofrecer juicios con respecto a la actualidad de la ‘bicolor’ y de cómo observa las complicaciones formativas en categorías inferiores.

Durante su último paso en el programa News Digitales, el ‘Tigre’ abordó esa situación con una mirada inquisitiva: “Siempre me gustó la técnica del jugador peruano, el gran problema de Perú es la formación, desde chicos no le dan la importancia que le dan en otros países”.

Desde la primera vez que Ricardo Gareca tuvo contacto con el balompié nacional, soñó con la posibilidad de ser el entrenador de Perú, algo que logró con el transcurrir de los años y con un notable éxito. “Con el conocimiento que tenía de haber dirigido a la ‘U’ y con algunos peruanos que estaban en el extranjero, me gustaba la posibilidad de dirigirlos”, dijo.

Ricardo Gareca hizo historia con
Ricardo Gareca hizo historia con la selección peruana.

Cumplido el anhelo, el ‘Flaco’ vivió un inicio convulso en el circuito sudamericano que por poco le cuesta el puesto. De no ser por el titular de la Federación Peruana de Fútbol de aquel entonces, su proceso se hubiera cortado inmediatamente: “El arranque de Eliminatorias fue malo, pero Edwin Oviedo me llamó y me respaldó y me dijo que tome cualquier decisión, ahí convoqué a 16 jugadores de fútbol local y hubo un quiebre”.

En cuanto a la chance de un retorno a la selección peruana, considerando que el puesto está vacante tras una etapa nefasta con tres estrategas que contribuyeron a un desastre sin precedentes, Ricardo Gareca reconoció que no existe forma alguna de volver y aseguró, además, que respeta la postura de los administrativos actuales.

Con esta dirigencia sí es una etapa cerrada, porque ellos quisieron un cambio y no es por un problema personal. El trato fue muy bueno, pero quisieron un cambio de dirección. Tenía mucha fe que podíamos ir al Mundial contra Australia y eso lo llevó a un cambio de dirección”, aclaró.

Y acotó: “Perú pasó a tenernos a nosotros siete años y medio a tener cuatro técnicos en un periodo; entonces el cambio fue muy significativo. Eso da inestabilidad en la conducción y faltó ese respaldo que tuve yo en ese momento”.

Actualmente, el ‘Tigre’, próximo a entrar a la base siete, está alejado de la dirección técnica. A pesar de que cuenta con ganas y experiencia para asumir un nuevo reto, ningún club o selección le ha tocado a la puerta después de su estrepitoso cierre como estratega de Chile, a la que dejó última en las Clasificatorias y por consiguiente sin chances de ir al Mundial 2026 .

Aunque para intentar seguir vinculado al fútbol y a las nuevas tecnologías que trae consigo, Gareca se ha metido de lleno a la aventura del streaming con la creación de su propio canal llamado ‘Sustancia’, donde tendrá a Jefferson Farfán, histórico ‘10′ de Perú, como su primer invitado.

Ricardo Gareca se transformó en
Ricardo Gareca se transformó en una leyenda de la selección peruana.

