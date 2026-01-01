Perú Deportes

Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

El periodista deportivo dio a conocer una información del nuevo fichaje que tendrá el cuadro ‘blanquiazul’ para reforzar la defensa a pedido del DT argentino

Guardar
El periodista deportivo dio a conocer una información sobre el futuro fichaje del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Madrugol)

Alianza Lima se encuentra mentalizado en poder recuperar la monarquía en la Liga 1 y, por ello, no ha dudado en invertir una gran cantidad de dinero en el ataque. Sin embargo, la llegada del técnico Pablo Guede hizo que la directiva también busque reforzar otras posiciones, siendo la defensa central una prioridad. En ese sentido, Mr. Peet reveló que el club ‘blanquiazul’ tiene “negociaciones avanzadas” con un jugador de alguna selección de Conmebol.

“¿Se acuerdan que les dije que el defensor central que ha pedido Guede salía de tres nombres? El defensor chileno es muy complicado. Después, el defensor que estaba en el fútbol uruguayo también es muy complicado. Entonces, el defensor, al 80%, llegaría del fútbol argentino”, fueron las primeras palabras del periodista deportivo en ‘Madrugol’ acerca de la complejidad de incorporar al chileno Nicolás Díaz desde Puebla de México.

Nicolás Díaz, pretendido por Pablo
Nicolás Díaz, pretendido por Pablo Guede, tendría dificultades para fichar por Alianza Lima el 2026. - créditos: REUTERS/Eloisa Sanchez

La alternativa que cobra más fuerza es la de un jugador que actualmente milita en un club tradicional de la Liga Profesional Argentina y que ha sido convocado a su selección nacional. “Es un jugador de selección, no de Argentina. Están muy avanzadas las negociaciones. Vendría a préstamo porque al equipo al cual pertenece tiene contrato todavía hasta el 2027. Es un defensor con proyección, que es el que de los tres nombres que les dije, el que ha quedado con más chance, es el que parte con ventaja”, indicó.

Peter Arévalo profundizó en el perfil del futbolista que está más cerca de llegar a Alianza Lima y señaló que “hay que esperar que en las próximas horas podría haber novedades. Horas digo porque podría esto definirse entre jueves o viernes al defensor central que ha solicitado Pablo Guede”.

Con esas características, el nombre de Ronaldo Dejesús, zaguero paraguayo de 24 años que juega en Lanús y ha sido parte de la ‘albirroja’ sub 23, surge como una posible opción que encajaría en el perfil buscado por los ‘íntimos’. El espigado futbolista cuenta con contrato vigente hasta fines de 2027, por lo que llegaría en calidad de préstamo.

Ronaldo Dejesús podría ser una
Ronaldo Dejesús podría ser una opción para reforzar la defensa de Alianza Lima. - créditos: Difusión

Mr Peet sobre la posibilidad de otro delantero en Alianza Lima

El futuro de la ofensiva de Alianza Lima también fue abordado por Mr. Peet, quien aclaró que la llegada de un nuevo delantero no es una prioridad en este momento tras las adquisiciones de Federico Girotti y Luis Ramos. “El último cupo, sin descartar que, si se da una posibilidad de mercado, podría llegar un delantero peruano por fuera. No es una prioridad en este momento, pero va a depender mucho de la necesidad y la evaluación de Pablo Guede”, comentó.

Respecto a la posibilidad de un fichaje de mayor impacto, el narrador deportivo se refirió al caso de Luis Advíncula, cuyo nombre ha sido vinculado en las últimas semanas con el club. “¿Luis Advíncula? Es un tema por el cual Alianza ya hizo la gestión y se está definiendo en las próximas horas o días”, puntualizó.

El interés por el ‘Rayo’ evidencia la intención de la institución de sumar jerarquía y experiencia si se presenta la oportunidad adecuada en el mercado. Su contrato vigente con Boca Juniors imposibilita el fichaje, aunque la continuidad del DT Claudio Úbeda podría ponerlo en la rampa de salida.

Federico Girotti es el fichaje
Federico Girotti es el fichaje estrella de Alianza Lima para la delantera. - créditos: Alianza Lima

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima va a encarar la pretemporada 2026 de cara a buscar el título nacional y por eso ya definió los amistosos que sostendrá durante su estadía en Uruguay, donde afrontará la Serie Río de la Plata. Este torneo internacional de verano será transmitido por la plataforma de streaming, Disney+.

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / estadio Parque Viera de Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / estadio Parque Viera de Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / estadio Parque Viera de Montevideo)

Temas Relacionados

Mr PeetPeter ArévaloPablo GuedeAlianza LimaLiga Profesional Argentinaperu-deportes

Más Noticias

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ cerrarán la primera etapa del torneo nacional frente Regatas Lima este domingo 4 de enero. Conoce los escenarios que tienen las bicampeonas

Qué resultados necesita Alianza Lima

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

El periodista deportivo se pronunció por la llegada del delantero hispano-senegalés al cuadro ‘crema’, así como de otros movimientos entre salidas y contrataciones

La inédita reacción de Alan

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

La ‘U’ cerró el mercado de pases con la incorporación oficial del ‘rayo’, cedido por Racing Club, y llega para desempeñarse tanto en la organización del juego como en funciones ofensivas

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

La exvoleibolista destacó las fallas que, a su juicio, influyeron en la derrota de su equipo en la penúltima fecha de la Liga Peruana de Vóley. “Se veía un poco de desorden”, afirmó

Natalia Málaga lanzó dura crítica

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El ‘Gavilán’ señaló que seguirá en la lista de acreedores tras el nuevo plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante la SUNAT. Expresó su decepción al conocer que su situación no cambiará

Johan Fano lamenta el nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE no admite candidatura de

JEE no admite candidatura de Mario Vizcarra al Senado por su sentencia por peculado

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas cerró el 2025

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Norka Ascue no se queda callada y responde a Christian Cueva tras amenazas: “No le temo a sus videos”

DEPORTES

Qué resultados necesita Alianza Lima

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”