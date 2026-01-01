Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

El periodista deportivo dio a conocer una información sobre el futuro fichaje del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Madrugol)

Alianza Lima se encuentra mentalizado en poder recuperar la monarquía en la Liga 1 y, por ello, no ha dudado en invertir una gran cantidad de dinero en el ataque. Sin embargo, la llegada del técnico Pablo Guede hizo que la directiva también busque reforzar otras posiciones, siendo la defensa central una prioridad. En ese sentido, Mr. Peet reveló que el club ‘blanquiazul’ tiene “negociaciones avanzadas” con un jugador de alguna selección de Conmebol.

“¿Se acuerdan que les dije que el defensor central que ha pedido Guede salía de tres nombres? El defensor chileno es muy complicado. Después, el defensor que estaba en el fútbol uruguayo también es muy complicado. Entonces, el defensor, al 80%, llegaría del fútbol argentino”, fueron las primeras palabras del periodista deportivo en ‘Madrugol’ acerca de la complejidad de incorporar al chileno Nicolás Díaz desde Puebla de México.

Nicolás Díaz, pretendido por Pablo Guede, tendría dificultades para fichar por Alianza Lima el 2026. - créditos: REUTERS/Eloisa Sanchez

La alternativa que cobra más fuerza es la de un jugador que actualmente milita en un club tradicional de la Liga Profesional Argentina y que ha sido convocado a su selección nacional. “Es un jugador de selección, no de Argentina. Están muy avanzadas las negociaciones. Vendría a préstamo porque al equipo al cual pertenece tiene contrato todavía hasta el 2027. Es un defensor con proyección, que es el que de los tres nombres que les dije, el que ha quedado con más chance, es el que parte con ventaja”, indicó.

Peter Arévalo profundizó en el perfil del futbolista que está más cerca de llegar a Alianza Lima y señaló que “hay que esperar que en las próximas horas podría haber novedades. Horas digo porque podría esto definirse entre jueves o viernes al defensor central que ha solicitado Pablo Guede”.

Con esas características, el nombre de Ronaldo Dejesús, zaguero paraguayo de 24 años que juega en Lanús y ha sido parte de la ‘albirroja’ sub 23, surge como una posible opción que encajaría en el perfil buscado por los ‘íntimos’. El espigado futbolista cuenta con contrato vigente hasta fines de 2027, por lo que llegaría en calidad de préstamo.

Ronaldo Dejesús podría ser una opción para reforzar la defensa de Alianza Lima. - créditos: Difusión

Mr Peet sobre la posibilidad de otro delantero en Alianza Lima

El futuro de la ofensiva de Alianza Lima también fue abordado por Mr. Peet, quien aclaró que la llegada de un nuevo delantero no es una prioridad en este momento tras las adquisiciones de Federico Girotti y Luis Ramos. “El último cupo, sin descartar que, si se da una posibilidad de mercado, podría llegar un delantero peruano por fuera. No es una prioridad en este momento, pero va a depender mucho de la necesidad y la evaluación de Pablo Guede”, comentó.

Respecto a la posibilidad de un fichaje de mayor impacto, el narrador deportivo se refirió al caso de Luis Advíncula, cuyo nombre ha sido vinculado en las últimas semanas con el club. “¿Luis Advíncula? Es un tema por el cual Alianza ya hizo la gestión y se está definiendo en las próximas horas o días”, puntualizó.

El interés por el ‘Rayo’ evidencia la intención de la institución de sumar jerarquía y experiencia si se presenta la oportunidad adecuada en el mercado. Su contrato vigente con Boca Juniors imposibilita el fichaje, aunque la continuidad del DT Claudio Úbeda podría ponerlo en la rampa de salida.

Federico Girotti es el fichaje estrella de Alianza Lima para la delantera. - créditos: Alianza Lima

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima va a encarar la pretemporada 2026 de cara a buscar el título nacional y por eso ya definió los amistosos que sostendrá durante su estadía en Uruguay, donde afrontará la Serie Río de la Plata. Este torneo internacional de verano será transmitido por la plataforma de streaming, Disney+.

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / estadio Parque Viera de Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / estadio Parque Viera de Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / estadio Parque Viera de Montevideo)