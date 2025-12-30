Mr. Peet señaló al responsable de la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima: “No encuentro un jugador de sus características en el club”

El periodista deportivo se refirió a la partida del volante uruguayo y dejó una advertencia. (Video: Madrugol)

Alianza Lima tomó decisiones drásticas luego de culminar la Liga 1 2025 en el cuarto lugar. En primer lugar, cesó al técnico Néstor Gorosito y posteriormente dio salida a varios jugadores, entre ellos, Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. Justamente, ‘Lava’ era muy querido por los hinchas, pero desde el club decidieron no renovarle el contrato. En ese sentido, Mr. Peet señaló al responsable por la partida del volante uruguayo nacionalizado peruano.

“Se esperó la llegada de Pablo Guede para consultar acerca de la permanencia de Pablo Lavandeira. Ojalá no lo extrañemos, lo digo en serio. Un tipo incansable en cuanto a la solidaridad, en cuanto al apoyo, que le gusta llegar al gol”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Madrugol’.

La partida de Lavandeira se produjo tras una temporada marcada por su esfuerzo para regresar a las canchas después de una dura lesión. El periodista deportivo remarcó la importancia del futbolista en el funcionamiento colectivo del club ‘victoriano’: “Con el respeto a todos los que se están quedando en Alianza, pero el ida y vuelta de Lavandeira no lo encuentras así nomás. La solidaridad para los laterales, para taparle la espalda al ‘6’, para llegar al gol”.

Mr. Peet reconoció que prefería la continuidad de Lavandeira en el club íntimo. “Yo era de la idea de que Lavandeira tenía que quedarse. Pero realmente no encuentro un jugador de sus características. Un tipo que corría por todo”, insistió el comunicador.

El club 'blanquiazul' le dedicó una emotiva despedida al volante uruguayo. (Video: Alianza Lima)

La decisión final sobre el futuro del mediocampista se tomó tras la llegada del DT Pablo Guede. “Pero Pablo Guede sabe la decisión que está tomando. Tengo entendido que él ha decidido, por eso se esperó hasta el final la decisión de Pablo Lavandeira”, puntualizó el periodista.

Mr. Peet relató charla con Pablo Lavandeira sobre su sacrificio en Alianza Lima

En el marco de la despedida de Pablo Lavandeira, Mr. Peet compartió detalles sobre la conversación que mantuvo con el jugador respecto a su regreso a la actividad profesional tras la grave lesión sufrida en 2025. “Lavandeira puso mucho de su parte para quedarse, reapareciendo incluso antes de lo programado y de lo previsto. Para la gran mayoría, él prácticamente había perdido el año por la lesión, pero él intentó ganarse en el campo”, relató.

Lavandeira Hernández le transmitió su deseo de volver lo antes posible: “Conversé con él en algún momento y me dijo ‘Peter, yo me vuelvo loco, quiero jugar y estoy poniendo todo de mi parte para volver. Yo sé que voy a llegar’. Él cumplió con ese deseo que tenía de jugar, él decía, ‘para mí el año no ha terminado. Me vuelvo loco, yo quiero jugar, lo mío es en la cancha’”, recordó.

Pablo Lavandeira disputó 16 partidos esta temporada en Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

Según el relato del comunicador, Lavandeira optó por regresar a la competencia en lugar de esperar la pretemporada, pese a que ello pudo incidir en su renovación contractual. “Él pudo haber respetado los procesos, reincorporarse a la pretemporada y probablemente hubiese tenido la renovación del contrato por un tema solidario y por un tema FIFA, tal y conforme sucedió con Cristian Benavente. Pero en el caso de Lavandeira, él quiso jugar y volvió”, rememoró.

Los jugadores de Alianza Lima que ficharían por FC Cajamarca

La llegada de Pablo Lavandeira no sería el único movimiento de FC Cajamarca en el mercado de pases, ya que el club apunta a incorporar a otros futbolistas con pasado reciente en Alianza Lima. Entre los nombres que suenan para reforzar al conjunto cajamarquino figuran Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Hernán Barcos, Ángelo Campos, Carlos Gómez y Sebastien Pineau.

A este grupo se suma Catriel Cabellos, quien también pasó por Alianza Lima y actualmente integra las filas de Sporting Cristal. Su nombre aparece entre las opciones que maneja el vigente campeón de la Liga 2 para potenciar su plantel de cara a la próxima temporada.