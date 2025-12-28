Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Alianza Lima se despidió de Pablo Lavandeira. El jugador continuará su carrera en FC Cajamarca. Crédito: Instagram FC Cajamarca.

Pablo Lavandeira ha decidido continuar su carrera en el FC Cajamarca, club recién ascendido a la Liga 1 luego de coronarse en la categoría de plata del fútbol peruano. El nacido en Montevideo de 35 años defenderá la octava camiseta desde que arribó a la división máxima del balompié nacional en 2015 para unirse a UTC de Cajamarca.

A través de un emotivo video que repasa los mejores momentos del centrocampista, Alianza Lima agradeció al deportista por “dejar el corazón en cada partido”. La publicación por medio de sus redes sociales aseguró que Lavandeira “queda por siempre en la historia” de la institución de La Victoria.

Cabe destacar que en 2022, Pablo anotó el tanto de la remontada en la final nacional ante Melgar que coronó a los ‘blanquiazules’ como bicampeones del fútbol peruano. “Cada etapa deja huella”, añade el post, para cerrar el relato audiovisual: “Esta etapa se cierra con respeto y gratitud”.

Alianza Lima dedicó un video de despedida a Pablo Lavandeira, campeón con la institución en 2022. Crédito: X Alianza Lima.

En cuestión de segundos, FC Cajamarca anunció que el jugador se unía a las filas del club y ,por ende, estará a disposición del adiestrador Carlos Silvestri. El elenco ‘auriazul’ ha protagonizado un meteórico ascenso: en cuatro años de fundación, ha logrado instalarse en la máxima categoría del fútbol peruano.

“Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Lavandeira llega a la ‘Tierra del Cumbe’ para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo.”, celebró el conjunto recién ascendido. De acuerdo con información del periodista Ernesto Jerónimo, el vínculo es por dos temporadas.

El curso 2025 de Lavandeira

La temporada 2025 de Pablo Lavandeira en Alianza Lima tuvo matices de brillo y adversidad. En el primer tramo del año, el volante uruguayo nacionalizado peruano cumplió un papel notable en el esquema del equipo. Su punto más alto ocurrió en la Copa Libertadores, donde demostró su jerarquía frente a Boca Juniors. Lavandeira anotó un penal en La Bombonera, momento que se convirtió en la cumbre de su rendimiento individual.

Pablo Lavandeira se perdió lo que restaba del Torneo Apertura y Copa Libertadores 2025.

Sin embargo, el destino frenó su continuidad de forma abrupta. El jugador sufrió una dura lesión que lo mantuvo en la enfermería del club por un tiempo prolongado. Este inconveniente físico lo alejó de las canchas y provocó que se perdiera gran parte de la temporada y el torneo local.

A pesar de su larga ausencia, su entrega en los meses iniciales dejó una huella positiva en la hinchada. Lavandeira cerró el año con pocos partidos, pero con el respeto de sus compañeros por su esfuerzo en la recuperación. Ahora, su salida hacia FC Cajamarca marca el inicio de una nueva etapa tras un ciclo intenso en La Victoria.

El factor Hernán Barcos

El interés de FC Cajamarca por Hernán Barcos fue la pieza clave para la llegada de Pablo Lavandeira al equipo del norte. Tras su salida de Alianza Lima, lo más probable es que el ‘Pirata’ se una a las filas del club cajamarquino para liderar su delantera. Este movimiento reúne a dos viejos conocidos con una historia especial.

La reveladora foto que confirma el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca.

Ambos jugadores protagonizaron una de las postales más emotivas de Alianza Lima en los últimos años. Durante la final nacional de 2022 ante Melgar, se fundieron en un abrazo tras el segundo gol que aseguró el título. Aquella imagen simbolizó la unión y el éxito de esa temporada para los ‘íntimos’.

Ahora, la gran relación entre ambos facilitó las gestiones de la directiva cajamarquina. Lavandeira llega como el refuerzo estrella y espera el pronto arribo de su antiguo compañero. El volante busca repetir en Cajamarca la influencia que tuvo en aquel campeonato nacional. La negociación demuestra que los vínculos personales pesan mucho en el mercado de pases peruano.