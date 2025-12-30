Universitario vs Wanka: día, hora y canal TV del encuentro por fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Wanka: día, hora y canal TV del encuentro por fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Semana decisiva para Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: podría adueñarse del liderato en la última fecha de la Fase 1 del torneo nacional. Las ‘pumas’ viven un gran momento y siguen firmes en su lucha por el título nacional.

A falta de la resolución de la apelación de Alianza Lima, la ‘U’ esperará si la Federación Peruana de Vóley ratifica los puntos que ganó en mesa debido una infracción reglamentaria. Y eso sucede, las ‘cremas’ terminanrán la primera ronda con la cima de la tabla de posiciones.

Las ‘merengues’ están motivadas después de que se impuso ante Regatas Lima con un resultado final de 3-1. El desarrollo del partido estuvo marcado por parciales de 25-20, 25-20, 18-25 y 25-23, con el conjunto ‘crema’ adjudicándose tres de los cuatro sets.

Durante el último set, la paridad en el tanteador generó varios empates y momentos de tensión, especialmente cuando las chorrillanas, impulsado por la actuación de Kiara Montes, consiguió colocarse por delante en distintos pasajes. Pese a estos avances, Universitario logró retomar el control y aseguró la victoria, y ahora le prepara para medirse con Deportivo Wanka por la fecha 11 de la competición.

Universitario consigue el cuarto set con 25 a 23 frente a Regatas Lima y gana el partido. | Latina

Universitario vs Wanka: día y hora del duelo por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘pumas’ cerrarán la primera etapa del torneo nacional frente Deportivo Wanka este sábado 3 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 11. El horario establecido es a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.

Canal TV para ver Universitario vs Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La transmisión del partido correspondiente a la fecha 11 estará disponible a través de Latina Televisión, que ofrecerá el encuentro tanto en canal 2 de señal abierta como en canal 702 en alta definición. Quienes prefieran plataformas digitales podrán acceder a la cobertura desde la web oficial y la aplicación de la cadena televisiva.

Adicionalmente, el evento podrá seguirse mediante la página web de la Federación Peruana de Vóley y la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, ampliando las opciones para los aficionados. También, Infobae Perú brindará un seguimiento punto a punto a través de su sitio digital, permitiendo a los usuarios mantenerse informados sobre cada instante del encuentro.

Catherine Flood lideró triunfo de Universitario con 31 puntos ante Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Prensa U Vóley

Así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV