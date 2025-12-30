Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Se viene la última fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Todo está listo para que se juegue la jornada 11 y tendrá partidos imperdibles que definirá el futuro de los doce equipos de cara la siguiente etapa del torneo nacional rumbo al título nacional.

Alianza Lima sufrió su primera derrota frente San Martín y rompió su invicto en cancha. Las ‘santas’ fueron contundentes y celebraron un triunfazo por 3-1 con parciales de 25-19, 25-19, 20-25, y 26-24.

Las ‘blanquiazules’ pasaron por días complicados debido a que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Vóley (FPV) decidió atender el reclamo de Universitario de Deportes por la indebida alineación de cuatro extranjeras en cancha durante el último clásico.

El equipo de Facundo Morando decidió apelar, y está a la esperada de la respuesta. Mientras eso se define, las bicampeonas se medirán con Regatas Lima este domingo 4 de enero y buscará levantarse después de su primera caída.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Al otro lado estarán las ‘celestes’ que también necesitan sumar una victoria tras caer por 3-1 con la ‘U’ la fecha anterior. Las ‘pumas’ mostraron su autoridad y festejaron sets de 25-20, 25-20, 18-25 y 25-23.

Ahora las ‘cremas’ recibirán a Deportivo Wanka este sábado 3 de enero y les tocará asegurar el triunfo para terminar como líderes de la competición si la apelación de Alianza es negativa.

Universitario consigue el cuarto set con 25 a 23 frente a Regatas Lima y gana el partido. | Latina

Precios de entradas

La Federación Peruana de Vóley ha dado a conocer el inicio de la venta de entradas para los próximos encuentros de la jornada, anticipando una alta expectativa entre los aficionados del deporte. Según el anuncio oficial, desde las 12:00 horas del miércoles 31 de diciembre, los interesados podrán adquirir sus boletos a través de la plataforma digital Joinnus.

Este procedimiento digitalizado facilita el acceso a las entradas y busca garantizar una mayor organización ante la demanda que generan estos partidos, considerados de gran atractivo por los seguidores del voleibol nacional. La propia Federación subrayó la importancia de este proceso al indicar que se esperan jornadas de gran concurrencia y entusiasmo entre el público.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Para quienes desean seguir los partidos de la fecha 11 en tiempo real, la señal estará disponible de forma exclusiva por Latina Televisión, que transmitirá el partido tanto en canal 2 de señal abierta como en alta definición en el canal 702. A esto se suma la posibilidad de acceder al evento a través de la página web oficial y la aplicación de la cadena, permitiendo que el público disfrute de la cobertura en múltiples dispositivos, desde computadoras hasta teléfonos móviles.

En paralelo, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Polideportivo de Villa El Salvador. Dentro de su cobertura destacan los análisis previos, relatos detallados de cada jugada, resúmenes de los momentos más destacados, declaraciones de las protagonistas, y un reporte minuto a minuto sobre los resultados y la evolución de la tabla de posiciones.