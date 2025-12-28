Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Regatas Lima cerrarán la jornada 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 . Este compromiso iniciará a las 17:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

02:52 hs

¿Cómo llega Universitario?

Universitario tuvo una noche complicada el último domingo, al caer 3-0 frente a Alianza Lima en Villa El Salvador. El equipo rival, impulsado por su reciente participación en el Mundial de Clubes, mostró un rendimiento superior y ofreció un gran espectáculo ante miles de aficionados.

Pese a la derrota, la ‘U’ podría beneficiarse por un error reglamentario cometido por el técnico de Alianza, Facundo Morando, quien alineó a cuatro jugadoras extranjeras: Doris Manco (Colombia), Maria Alejandra Marin (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y Maeva Orle (Francia), lo que contraviene las normas del campeonato.

Todo esto por los cambios que realizó Facundo Morando. (Video: Latina)

Tras el partido, Universitario presentó un reclamo formal. Las posibilidades incluyen que obtenga la victoria por 3-0 (con un marcador de 25-0 en cada set) o que se mantenga el triunfo de Alianza Lima. La Federación Peruana de Vóley (FPV) se pronunció el último sábado 27 de diciembre sobre dicho caso polémico.

“Declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes. Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV. Modificar el resultado del encuentro yotorgar la victoria al Club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)”, se pudo leer en el documento.

Eso sí, este fallo no es definitivo, debido a que las ‘blanquiazules’ tienen hasta el martes para presentar su descargo y apelar. Después de ello, la FPV dará a conocer su decisión final.