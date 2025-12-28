Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Regatas Lima cerrarán la jornada 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026. Este compromiso iniciará a las 17:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
Universitario tuvo una noche complicada el último domingo, al caer 3-0 frente a Alianza Lima en Villa El Salvador. El equipo rival, impulsado por su reciente participación en el Mundial de Clubes, mostró un rendimiento superior y ofreció un gran espectáculo ante miles de aficionados.
Pese a la derrota, la ‘U’ podría beneficiarse por un error reglamentario cometido por el técnico de Alianza, Facundo Morando, quien alineó a cuatro jugadoras extranjeras: Doris Manco (Colombia), Maria Alejandra Marin (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y Maeva Orle (Francia), lo que contraviene las normas del campeonato.
Tras el partido, Universitario presentó un reclamo formal. Las posibilidades incluyen que obtenga la victoria por 3-0 (con un marcador de 25-0 en cada set) o que se mantenga el triunfo de Alianza Lima. La Federación Peruana de Vóley (FPV) se pronunció el último sábado 27 de diciembre sobre dicho caso polémico.
“Declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes. Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV. Modificar el resultado del encuentro yotorgar la victoria al Club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)”, se pudo leer en el documento.
Eso sí, este fallo no es definitivo, debido a que las ‘blanquiazules’ tienen hasta el martes para presentar su descargo y apelar. Después de ello, la FPV dará a conocer su decisión final.
Regatas Lima tampoco tuvo una buena fecha, ya que cayó 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano. Con este resultado, el equipo de Chorrillos acumuló su tercera derrota en el campeonato, tras haber perdido antes frente a Deportivo Géminis y Atlético Atenea.
El presente complicado de las ‘celestes’ se relaciona con las bajas que enfrenta el entrenador Horacio Bastit en el área ofensiva. La capitana Kiara Montes se encuentra lesionada, al igual que Alexandra Llaro y Waleska Toro, lo que llevó a que la juvenil Camila Monge ingresara como titular.
Este partido comenzará a las 17:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Estados Unidos (Miami), Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 19:00 horas de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.
La transmisión en vivo del Universitario vs Regatas Lima estará a cargo de Latina Televisión, que ofrecerá la señal tanto por el canal 2 en señal abierta como en alta definición por el canal 702. Además, los seguidores tendrán la opción de acceder a la cobertura a través de su página web o de su aplicación, lo que facilita el acceso desde diversos dispositivos.
Simultáneamente, Infobae Perú realizará una cobertura completa, con análisis previos, relatos detallados de las jugadas, resúmenes de los momentos clave, testimonios de las jugadoras e información minuto a minuto sobre los resultados y los movimientos en la tabla de posiciones.