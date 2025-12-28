Carlos Garcés elige seguir en Cienciano, desestima propuestas de Ecuador y espera completar su nacionalización

Carlos Garcés se mantiene en las filas de Cienciano por todo el 2026. Crédito: Instagram Carlos Garcés.

Carlos Garcés se ha ganado a punta de goles el cariño de la hinchada de la Cienciano. La afición del papá es “exigente”, asegura el ecuatoriano en diálogo con ‘El Diario’ de su país. Sus números en las tres últimas temporadas lo respaldan. La dirigencia del club y su entorno empresarial llegaron a un acuerdo para ampliar el vínculo. En el medio, la espera por la nacionalización y ofertas desestimadas del atractivo fútbol de Ecuador.

El nacido en Manta hace 35 años resaltó el proyecto deportivo que le presentaron en la mesa los dirigentes de Cienciano. Además, el vínculo que ha entablado su familia con Cusco representó un punto a favor en las negociaciones. “Acá trabajo mejor, más tranquilo. Necesito su cariño en buenos y malos momentos. Disfrutamos todo juntos, es lo más importante”, concedió.

El rendimiento de Garcés en el 2025 en cuanto a producción goleadora dista de su registro en la campaña previa. En el 2024, 19 dianas y cuatro asistencias lo consolidaron como uno de los arietes más descollantes del torneo nacional. El ariete ecuatoriano realizó una lectura de su protagonismo en el último curso.

Carlos Garcés marcó el agónico gol del empate 2-2 de Cienciano vs Deportes Iquique por la Copa Sudamericana 2025

“Lo evalúo en dos partes: el primer semestre fue muy bueno, con 8 goles en 11 partidos antes de la lesión de rodilla que me paró dos meses. El segundo semestre fue irregular, solo anoté 4 goles. Totalicé 12 goles, un año bueno pero con expectativas mayores”, anotó con sinceridad para luego definir el año colectivo: “Fue irregular”.

Y con razón. El curso de Cienciano estuvo plagado de vicisitudes. El inicio irregular en el torneo local generó la salida del entrenador argentino Cristian Díaz. La llegada de Carlos Desio trajo consigo resultados positivos tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana. Sin embargo, la salida de futbolistas de fuste a mitad del año acabó con el trabajo realizado en el primer semestre.

Las ofertas y la nacionalización

El buen andar de Carlos Garcés en el torneo peruano atrajo irremediablemente las miradas de los clubes de su país. 45 goles en tres temporadas es una producción que derivó en los contactos de tres escuadras ecuatorianas, pero “no es la idea volver aún”, sostuvo.

“Estamos cómodos, felices y viendo retos importantes. La prioridad es seguir en el extranjero”, sumó. Luego, agregó que los elencos que ofertaron por sus servicios fueron Delfín, Deportivo Cuenca y Guayaquil City.

El delantero ecuatoriano consiguió su doblete en Venezuela. (Video: ESPN)

Acerca de los trámites de la nacionalización, Garcés confesó que la finalización del proceso “está cerca”. El ariete ecuatoriano añadió que es muy probable que “en mayo tenga los papeles como peruano para jugar sin cupo extranjero”.

Los objetivos del 2026

Se han cumplido 22 años desde que Cienciano se coronó campeón de la Sudamericana. Luego, revalidó su gran momento en la Recopa Sudamericana. Hasta ahora, es el único club peruano con trofeos en el plano internacional. Garcés es consciente de lo que representa competir internacionalmente en la institución y los objetivos que se plantean.

Lo principal es “pelear el torneo nacional, que es la meta principal del proyecto”. Luego, los ojos están puestos a replicar lo hecho en la Copa Sudamericana 2025, donde alcanzaron los octavos de final: “Hacer un gran papel” y para ello deberán, primero, sacar de carrera a Melgar. El juego único será en Cusco.

Carlos Garcés marcó el 2-2 del Cienciano vs Universitario por la Liga 1 2025. Crédito: Prensa Cienciano

La dirigencia del ‘papá’ ha decidido confiar en la capacidad de Horacio Melgarejo, entrenador argentino que se estrenó como DT en el 2025 al conducir a ADT de Tarma. Previamente se había desempeñado como asistente técnico de Ángel Comizzo.

Melgarejo ya dirigió sus primeras prácticas con Cienciano. De acuerdo con Garcés, el ‘gaucho’ de 52 años es “muy agresivo y le gusta la presión alta”. Además, intenta transmitir intensidad para aprovechar la localía. “Creo que va a ser un equipo defensivo, con mucha presión, seguro y efectivo arriba. Esperemos estar a la altura”, sumó.