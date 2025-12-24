Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Cienciano, Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso son los cuatro equipos peruanos que se clasificaron a la Copa Sudamericana 2026. El formato indica que la Liga 1 solo cuenta con dos cupos, por ende, el último sorteo en Luque emparejó al ‘papá’ con el ‘dominó’; y a los ‘churres’ ante el ‘pedacito de cielo’.

Por un lado, Cienciano afrontará la cita con la intención de replicar lo hecho en la edición de 2025. El conjunto de la ‘Ciudad Imperial’ firmó una actuación destacada al ganar su grupo e instalarse en los octavos de final. Lamentablemente, Bolívar le puso fin a sus aspiraciones. Cabe destacar que para el duelo ante el equipo boliviano, figuras como Christian Cueva y Gaspar Gentile dejaron el club.

El Melgar de Juan Máximo Reynoso buscará hacerse fuerte en territorio ajeno. El club ha carecido de logros en los últimos tres años y apunta a regresar al protagonismo bajo la conducción del curtido adiestrador nacional. El conjunto arequipeño también rindió en la última fase de grupos de la Sudamericana, pero no superó la fase de grupos.

Por otro lado, Alianza Atlético regresa a la Copa Sudamericana luego de su participación en la Copa Sudamericana del 2009. En la Liga 1 2025, cerró el año en la sexta posición y firmó una actuación positiva a lo largo del año. Los ‘churres’ confían en clasificar a la ronda de grupos, por ello se hicieron con los servicios del entrenador argentino Federico Urciuoli.

Deportivo Garcilaso es el menos experimentado en las citas internacionales. El ‘pedacito de cielo’ apenas ha participado una sola vez en la Copa Sudamericana, pero dejó buenas sensaciones al terminar en el tercer lugar de su grupo en la edición del 2024. La escuadra cusqueña ha empezado a delinear su plantel del siguiente curso para destacar en el torneo local y avanzar en la ‘gran conquista’.

Cienciano vs Melgar: fecha, hora y estadio confirmado

La organización del torneo ha ratificado la programación para el ‘clásico del sur’ entre Cienciano y Melgar, correspondiente a la fase 1 de la Copa Sudamericana 2026: el enfrentamiento único se disputará el próximo jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El pitazo inicial se dará a las 19:30 horas para los espectadores en Perú, Colombia y Ecuador; en territorios como Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio será a las 20:30 horas; mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, la transmisión comenzará a las 21:30 horas.

Las incidencias de este esperado duelo entre el ‘papá’ y el ‘dominó’ podrán seguirse en todo el continente mediante la señal de DIRECTV, emisora oficial de la competencia. Asimismo, toda la cobertura minuto a minuto y las repercusiones desde la ciudad imperial estarán disponibles a través de Infobae Perú, donde se reportarán los pormenores de esta trascendental cita deportiva.

Melgar enfrentará a Cienciano en marzo de 2026.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha, hora y estadio confirmado

La Conmebol confirmó el cronograma del enfrentamiento entre el ‘vendaval del norte’ y el ‘pedacito de cielo’ por la fase 1 de la Copa Sudamericana 2026: el duelo único se jugará el próximo martes 3 de marzo en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El horario establecido es a las 21:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 22:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 23:00 horas.

El encuentro entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso podrá verse en Perú y toda Latinoamérica a través de la señal de DIRECTV, canal oficial de la Copa Sudamericana. También se podrá seguir por Infobae Perú, donde se informará todos los detalles que se vivirán en la ciudad de la eterna primavera para definir al clasificado a la fase de grupos del certamen continental.

Alianza Atlético enfrentará a Deportivo Garcilaso en marzo de 2026.