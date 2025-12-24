Perú Deportes

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Cuatro clubes peruanos apuntan a instalarse en la fase de grupos del segundo torneo Conmebol más relevante del continente. Conoce los detalles de los encuentros únicos

Guardar
Cienciano vs Melgar y Alianza
Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Cienciano, Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso son los cuatro equipos peruanos que se clasificaron a la Copa Sudamericana 2026. El formato indica que la Liga 1 solo cuenta con dos cupos, por ende, el último sorteo en Luque emparejó al ‘papá’ con el ‘dominó’; y a los ‘churres’ ante el ‘pedacito de cielo’.

Por un lado, Cienciano afrontará la cita con la intención de replicar lo hecho en la edición de 2025. El conjunto de la ‘Ciudad Imperial’ firmó una actuación destacada al ganar su grupo e instalarse en los octavos de final. Lamentablemente, Bolívar le puso fin a sus aspiraciones. Cabe destacar que para el duelo ante el equipo boliviano, figuras como Christian Cueva y Gaspar Gentile dejaron el club.

El Melgar de Juan Máximo Reynoso buscará hacerse fuerte en territorio ajeno. El club ha carecido de logros en los últimos tres años y apunta a regresar al protagonismo bajo la conducción del curtido adiestrador nacional. El conjunto arequipeño también rindió en la última fase de grupos de la Sudamericana, pero no superó la fase de grupos.

El delantero aumentó el marcador en Arequipa. (Video: L1MAX)

Por otro lado, Alianza Atlético regresa a la Copa Sudamericana luego de su participación en la Copa Sudamericana del 2009. En la Liga 1 2025, cerró el año en la sexta posición y firmó una actuación positiva a lo largo del año. Los ‘churres’ confían en clasificar a la ronda de grupos, por ello se hicieron con los servicios del entrenador argentino Federico Urciuoli.

Deportivo Garcilaso es el menos experimentado en las citas internacionales. El ‘pedacito de cielo’ apenas ha participado una sola vez en la Copa Sudamericana, pero dejó buenas sensaciones al terminar en el tercer lugar de su grupo en la edición del 2024. La escuadra cusqueña ha empezado a delinear su plantel del siguiente curso para destacar en el torneo local y avanzar en la ‘gran conquista’.

Resumen del partido Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura | L1Max

Cienciano vs Melgar: fecha, hora y estadio confirmado

La organización del torneo ha ratificado la programación para el ‘clásico del sur’ entre Cienciano y Melgar, correspondiente a la fase 1 de la Copa Sudamericana 2026: el enfrentamiento único se disputará el próximo jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El pitazo inicial se dará a las 19:30 horas para los espectadores en Perú, Colombia y Ecuador; en territorios como Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio será a las 20:30 horas; mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, la transmisión comenzará a las 21:30 horas.

Las incidencias de este esperado duelo entre el ‘papá’ y el ‘dominó’ podrán seguirse en todo el continente mediante la señal de DIRECTV, emisora oficial de la competencia. Asimismo, toda la cobertura minuto a minuto y las repercusiones desde la ciudad imperial estarán disponibles a través de Infobae Perú, donde se reportarán los pormenores de esta trascendental cita deportiva.

Melgar enfrentará a Cienciano en
Melgar enfrentará a Cienciano en marzo de 2026.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha, hora y estadio confirmado

La Conmebol confirmó el cronograma del enfrentamiento entre el ‘vendaval del norte’ y el ‘pedacito de cielo’ por la fase 1 de la Copa Sudamericana 2026: el duelo único se jugará el próximo martes 3 de marzo en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El horario establecido es a las 21:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 22:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 23:00 horas.

El encuentro entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso podrá verse en Perú y toda Latinoamérica a través de la señal de DIRECTV, canal oficial de la Copa Sudamericana. También se podrá seguir por Infobae Perú, donde se informará todos los detalles que se vivirán en la ciudad de la eterna primavera para definir al clasificado a la fase de grupos del certamen continental.

Alianza Atlético enfrentará a Deportivo
Alianza Atlético enfrentará a Deportivo Garcilaso en marzo de 2026.

Temas Relacionados

Copa SudamericanaCiencianoMelgarAlianza AtléticoDeportivo Garcilasoperu-deportes

Más Noticias

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

El habilidoso atacante ecuatoriano exhibió un estado de forma sin precedentes en su carrera en cuanto a influencia en los marcadores. La dirigencia ‘íntima’ decidió ampliar su estancia en Matute por tres temporadas más

Eryc Castillo ponderó su 2025

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

El administrador provisional de la institución estudiantil no dejó dudas en su postura. El ente encargado deberá decidir si falla a favor de Alianza Lima o Universitario, dado que ambas entidades han planificado un evento de envergadura para la misma jornada

Franco Velazco aseguró que la

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

El conjunto de Cusco ha oficializado una serie de incorporaciones para que el entrenador Hernán Lisi cuente entre sus filas a futbolistas con destacada presencia en el torneo local

Deportivo Garcilaso se potencia en

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

El exfutbolista no dudó en apuntar contra el grupo inversor por sus intervenciones en el manejo deportivo del club ‘íntimo’, citando el ejemplo de Sporting Cristal con Joel Raffo

Reimond Manco explotó contra el

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

El lateral brasileño fue uno de los protagonistas de la memorable victoria de Sheriff de Moldavia sobre los ‘blancos’ en la Liga de Campeones del 2021. Fue compañero de Gustavo Dulanto

Sporting Cristal oficializó a Cristiano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Leslie Moscoso deja la comicidad

Leslie Moscoso deja la comicidad tras quince años para cambiar de profesión: “no voy a retroceder en mi decisión”

Camila Domínguez conmueve con mensaje a su madre tras graduarse y omitir a Christian Domínguez: “Nunca me abandonaste”

Franco Cabrera celebra el éxito de Yo Soy: Final fue el programa más visto del sábado

Christian Cueva agradece a la Policía Nacional del Perú por cuidar su evento tras intento de extorsión a Pamela Franco

Adriana Quevedo descarta trabajar al lado de Karla Tarazona: “Ahí nomás, gracias”

DEPORTES

Eryc Castillo ponderó su 2025

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League