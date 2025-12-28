Perú Deportes

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Los fanáticos ‘blanquiazules’ se hicieron sentir en el Polideportivo Lucha Fuentes con silbidos hacia su exjugadora. También, la abuchearon en la presentación

La jugadora de San Martín hizo un punto de saque y recibió los silbidos de los fanáticos. (Latina TV)

Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizaron el mejor partido de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En medio del compromiso, Aixa Vigil pasó tenso momento al ser pifiada por los hinchas ‘blanquiazules’ en el Polideportivo Lucha Fuentes luego de hacer un punto de saque.

Todo sucedió en el primer set, después del punto 4, cuando Vigil fue al saque. Se acomodó y ejecutó su mate en diagonal. Su rival Esmeralda Sánchez dejó pasar su servicio, pensando que se iba largo. Sin embargo, la pelota terminó chocando en la línea y registró su primer ‘ace’ de la noche en el complejo deportivo de Villa El Salvador.

La punta receptora peruana, como era de esperarse, celebró con sus compañeras. Mientras que los fanáticos del cuadro ‘íntimo’ esperaron que se posicione de nuevo fuera del campo para sacar. En ese momento, cayeron las pifias o abucheos hacia la deportista de la USMP. La transmisión de Latina TV captó este hecho.

No fue la primera vez que los simpatizantes de Alianza se hicieron sentir en el coliseo. Previamente, durante la presentación de los planteles, silbaron a Aixa Vigil cuando mencionaron su nombre y número. Esta actitud es producto de la salida polémica de la voleibolista nacional de La Victoria después del bicampeonato.

La pólemica salida de Aixa Vigil de Alianza Lima

La salida de Aixa Vigil de Alianza Lima marcó el cierre de una etapa para una de las figuras más destacadas del equipo de vóley. La jugadora de 24 años, protagonista del bicampeonato, decidió poner fin a su ciclo en el club tras tres temporadas y lo comunicó con un mensaje en el que expresó su agradecimiento a la institución y a los hinchas. La noticia generó reacciones dentro y fuera del club, incluyendo declaraciones de la directiva y la propia deportista sobre las circunstancias de su salida.

En su despedida, Vigil escribió: “Se me hace el corazón chiquito y se me llenan de lágrimas los ojos mientras escribo esto”, y agregó que dejar el club fue “uno de los momentos más difíciles y dolorosos” de su carrera. La jugadora remarcó: “En el 2020 prometí que no me iría de Alianza sin campeonar, ahora después de dos títulos de los que estoy tan orgullosa, es hora de decir adiós”. También compartió una frase que influyó en su decisión: “Para crecer hay que dejar algo atrás y sé que yo dejo mucho”.

En entrevistas posteriores, la salida de Vigil fue abordada por la jefa de equipo de Alianza LimaCenaida Uribe, quien relató un tenso episodio ocurrido durante la negociación. “Lo único que me molesta es que ya había firmado hace 15 días y me estuvo meciendo”, declaró la exvoleibolista. La dirigente, además, dejó un mensaje directo: “Si se quiere ir, que se vaya, ya está, ella está tranquila, la verdad que estamos súper tranquilos”.

Ante la polémica, Aixa Vigil optó por no responder en ese momento. “No voy a caer en esos juegos. No voy a caer en polémicas”, declaró más adelante. Subrayó que prefiere ser recordada por su desempeño y sus logros en el club: “Estoy feliz con la decisión, con lo que logré. Me quedo con eso bonito de Alianza, con el grupo que formamos y con el bicampeonato, que es lo más bonito que tuve hasta ahora”.

