Aixa Vigil se despide de Alianza Lima y explica su decisión: “Para crecer hay que dejar algo atrás”

Aixa Vigil se despidió de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Aixa Vigil se despide de Alianza Lima por la puerta grande, con dos títulos nacionales que la consolidaron como una de las principales figuras del equipo. El club confirmó su salida este martes 3 de junio y, en ese contexto, la jugadora publicó un emotivo mensaje en el que agradece todo lo vivido con la camiseta ‘blanquiazul’ y explica las razones que motivaron su partida.

Por medio de un extenso mensaje lleno de emoción, la punta de 23 años reconoció que tomar la decisión de dejar el conjunto de La Victoria fue uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su carrera deportiva. Conmovida, expresó el profundo cariño y la gratitud que siente por todas las personas que la apoyaron durante estos tres años.

“Se me hace el corazón chiquito y se me llenan de lágrimas los ojos mientras escribo esto (...) un sentimiento tan raro y tan difícil de expresar”, escribió Aixa al inicio de su publicación. Además, destacó: “Solo tengo palabra de agradecimiento para esta institución, su gente, cuerpo técnico y mis compañeras con las que compartí tantos buenos y malos momentos”.

Aixa destacó su aventura con Alianza Lima, que inició en el 2022 luego de su etapa en el vóley formativo de Estados Unidos. “Tres años vistiendo esta camiseta, encontrando el amor por una institución donde me volví fan y se hizo mi casa. En el 2020 prometí que no me iría de alianza sin campeonar, ahora después de dos títulos de los que estoy tan orgullosa, es hora de decir adiós“, añade.

El mensaje de despedida de Aixa Vigil tras confirmarse su salida de Alianza Lima. Crédito: Captura

En su mensaje, la jugadora nacional reflexionó sobre las razones que motivaron su partida y compartió una frase que la ayudó a fortalecer su decisión: “Nunca pensé que este momento llegaría, pero hace unos días me dijeron que ‘para crecer hay que dejar algo atrás’ y sé que yo dejo mucho”, expresó.

Para Aixa Vigil, despedirse del club donde vivió una etapa exitosa fue muy duro, por lo que cerró su mensaje con un profundo agradecimiento. “Muchas gracias por absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Alianza siempre será la mejor decisión que pude haber tomado y se queda una gran parte de mi corazón con este equipo y esta institución”, concluyó, compartiendo algunas fotografías con la camiseta ‘blanquiazul’.

El próximo destino de Aixa Vigil

Aixa Vigil defendió los colores de Alianza Lima desde 2022, tras una etapa formativa en el voleibol de Estados Unidos. Desde entonces, su crecimiento fue constante y, con dos títulos en su palmarés, todo indicaba que seguiría en el plantel para afrontar nuevos desafíos con las ‘íntimas’. Sin embargo, su continuidad estuvo en duda y finalmente se confirmó su salida.

Ahora, la talentosa punta nacional evalúa su próximo destino. Aunque en varias ocasiones se le ha vinculado con la Universidad San Martín, ella ha preferido no dar detalles y dejar en manos de su representante las decisiones sobre su futuro. La atacante podría continuar su carrera en Perú o dar el salto al extranjero.

Alianza Lima logró bicampeonato en Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

De todas formas, cuenta con varias opciones. En entrevistas anteriores, Vigil confirmó haber recibido múltiples propuestas que analizará con detenimiento antes de decidir. “Soy bicampeona, ¿quién no va a tener ofertas de otros equipos, tanto dentro del Perú como fuera?”, afirmó con confianza.

Mientras define ello, Vigil se sumará a la concentración de la selección peruana. La joven atacante fue incluida en la convocatoria de Antonio Rizola para iniciar los trabajos con miras a los próximos desafíos internacionales, por lo que espera ganarse un lugar importante dentro del equipo patrio.