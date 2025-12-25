Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti

Lo que era un secreto a vices se terminó de confirmar: Alianza Lima oficializó préstamo de delantero después que se conoció la llegada de Federico Girotti. El argentino se sumará al plantel tras realizar la compra del 50% de su pase que adquirió de Talleres de Córdoba por cuantioso monto de 1.6 millones de dólares.

Y así como el equipo de Pablo Guede sumó un nuevo atacante, también perdió a uno: Matías Succar fue prestado a Cienciano por toda la temporada 2026. Tras dos temporadas difíciles en La Victoria, donde no consiguió afianzarse ni demostrar la capacidad goleadora exhibida en experiencias anteriores, el ‘papá’ optó por integrar al delantero a su plantel con el objetivo de ofrecerle continuidad.

En su paso por Liga 1 con los ‘íntimos’, Succar sumó 29 presencias oficiales a lo largo de dos temporadas. A estas apariciones se añadieron tres encuentros internacionales, correspondientes a la Copa Libertadores y la Sudamericana, totalizando 32 partidos sin registrar ningún gol.

Durante el año más reciente, su participación se redujo de manera considerable, ya que en los últimos tres meses únicamente estuvo en cancha por 10 minutos. En varias oportunidades permaneció entre los suplentes y, en la etapa decisiva de la temporada, no fue incluido en la convocatoria para los 'play offs’ frente a Sporting Cristal.

“¡Muchos éxitos en este nuevo desafío, Matías! Que esta etapa sume experiencia y crecimiento", publicó el cuadro victoriano en sus redes sociales.

Alianza Lima oficializó préstamo de Matías Succar a Cienciano

Cienciano le dio bienvenida a Matías Succar

Ni bien Alianza Lima oficializó el préstamo de Matías Succar, Cienciano anunció su llegada con motivador mensaje. El delantero se unirá a los siete fichajes que se sumaron al ‘papá’ hasta el momento.

“Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de Alianza Lima, llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!"

El cuadro cusqueño arrancará una nueva etapa con el técnico Horacio Melgarejo, exADT de Tarma, y llegó junto a Alonso Yovera (lateral de Ayacucho FC), Claudio Núñez -(defensa de Nacional de Paraguay), Ítalo Espinoza ( arquero de Alianza Universidad), Gerson Barreto (mediocampista de ADT de Tarma), Ademar Robles (mediocampista de ADT de Tarma), y Rotceh Aguilar (defensa de Comerciantes Unidos).

Cienciano anunció a Matías Succar como refuerzo por todo el 2026

Nuevo ataque de Alianza Lima para el 2026

La llegada de Federico Girotti a Alianza Lima responde a una estrategia que busca no solo reforzar el ataque, sino también elevar el nivel competitivo del plantel con miras a la próxima temporada, en la que el club tiene como objetivo disputar nuevamente el título nacional. Con la presencia de Paolo Guerrero y Luis Ramos entre los delanteros, la incorporación del argentino intensificará la competencia por el puesto y sumará alternativas de calidad para encarar desafíos tanto en el torneo local como en compromisos internacionales.

Durante el año 2025, Girotti, de 26 años, registró cuatro goles y dos asistencias con la camiseta de Talleres; sin embargo, estas estadísticas no reflejan por completo el impacto que tuvo dentro del sistema ofensivo del equipo. El momento más significativo de su temporada se produjo precisamente en el enfrentamiento ante Alianza Limaen el estadio Alejandro Villanueva, donde anotó dos goles en un partido que se caracterizó por una remontada y un desenlace decisivo en los instantes finales, según lo consignado por el medio original.

Paolo Guerrero lleva 16 goles anotados con Alianza Lima en 2025. - Crédito: Difusión