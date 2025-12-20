Carlos Zambrano filtró si Luis Advíncula fichará por Alianza Lima o Sporting Cristal en 2026: “Lo veo más cerca de La Victoria”

Luis Advíncula está viviendo semanas decisivas respecto asu futuro futbolístico. El defensa despertó el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal, ambos equipos lo tiene en sus planes y están compitiendo para tenerlo en sus filas para el 2026.

El ‘Rayo’ tiene contrato vigente con Boca Juniors por todo el próximo año, sin embargo se conoció que está buscando su salida para emprender un nuevo camino. Y mientras se resuelve la incertidumbre, Carlos Zambrano filtró cómo van las negociaciones entre el lateral y los ‘blanquiazules’.

“He hablado con él; ojalá se pueda concretar eso. Lo he dicho muchas veces, él es hincha aliancista, pero también tiene un sentimiento por Sporting Cristal. Pero ya depende de las decisiones de él al final; el jugador decide al final. El interés del club está; ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil; aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendrían que haber muchas negociaciones de por medio. No es fácil, pero ojalá que se pueda concretar la contratación del Lucho. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo”, disparó el ‘Kaiser’ en entrevista con Latina Deportes.

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima. (Infobae Perú)

“Veo a Luis Advíncula más cerca de La Victoria”

Carlos Zambrano se mostró entusiasmado con la posible llegada de Luis Advíncula a Matute y adelantó que su arribo estaría a punto de concretarse provocando muchas reacciones: "Yo lo veo más cerca de La Victoria, y esperemos que sea así“.

Cabe destacar que Franco Navarro precisó el factor determinante que marcará el fichaje del ‘Rayo’. El director deportivo de los ‘íntimos’ confesó su interés por el jugador nacional, pero resaltó que primer deberá resolver su tema contractual con Boca Juniors ya que la compra del pase no es una opción.

“No es imposible, lo queremos y lo hemos manifestado abiertamente. Luis tiene contrato con Boca Juniors, así que debe resolver esa situación para que podamos incorporarlo“, declaró el directivo en rueda de prensa.

El director deportivo de Alianza Lima manifestó su deseo de contar con el lateral derecho. (José Varela)

La posición de Sporting Cristal sobre fichaje de Luis Advíncula

Ante preguntas sobre un posible retorno de Luis Advíncula a Sporting Cristal, Julio César Uribe adoptó una postura reservada. El entrenador destacó que el defensor tiene vínculo vigente con Boca Juniors hasta 2026, por lo que consideró prematuro emitir un juicio definitivo. Uribe reconoció tanto el interés de los aficionados como la importancia histórica del jugador para el club limeño, pero señaló que cualquier decisión en torno a su regreso está supeditada a factores fuera de su control.

“Él tiene un compromiso contractual y yo considero que es anético pronunciarse al respecto. Advíncula es un jugador identificado con nuestra institución.Nosotros lo queremos obviamente muchísimo y esperamos en algún momento poder abrazarnos con su aporte. “¿Verlo en Sporting Cristal en 2026? Es una respuesta lógica. Advíncula no es un jugador que está en discusión. Es un jugador consagrado, excelente persona, jugador de selección”, comentó Uribe a la prensa.

El director general de fútbol del club 'celeste' se refirió a la permanencia del DT brasileño y de la opción que llegue el 'Rayo'. (Video: Fútbol Como Cancha)

Alianza Lima y Sporting Cristal podrían enfrentarse en la Copa Libertadores 2026

Tras el sorteo de las rondas preliminares realizado el jueves dieciocho de diciembre, Sporting Cristal ya vislumbra quién podría ser su contrincante en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El conjunto celeste aguardará el desenlace del enfrentamiento entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo de Paraguay para determinar cuál de estos equipos será su rival en la próxima instancia.

La posibilidad de un cruce entre dos equipos peruanos en esta etapa añade interés a la próxima edición del certamen sudamericano.Conmebol confirmó el calendario del duelo para la segunda etapa. Una vez que se defina al vencedor entre los ‘blanquiazules’ y el ‘gallo norteño’, el equipo dirigido por Paulo Autuori disputará el partido de ida el martes 17 de febrero a las 19:30 horas en el estadio del ganador de la Fase 1. La serie se resolverá una semana después, el martes 24 de febrero a las 19:30 horas, con los rimenses actuando como dueños de casa.