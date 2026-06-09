Rebeca Escribens se quiebra en vivo al recordar a su padre y cuenta por qué ya no celebra su cumpleaños

Hay fechas que dejan de pertenecer a quien las cumple para convertirse en algo más difícil de nombrar. Rebeca Escribens lo sabe desde hace cuatro años, cuando perdió a su padre, don Jorge Escribens, y su cumpleaños quedó atado para siempre a esa ausencia.

La conductora de ‘América Hoy’ de América Televisión se quebró frente a cámaras durante una reciente edición del programa al confesar, con gran honestidad, que desde la muerte de su padre ya no celebra su cumpleaños y que cada año, cuando se acerca esa fecha, prefiere alejarse y viajar. El momento fue captado junto a sus compañeros Federico Salazar y Verónica Linares.

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“Mi papá murió por estas épocas cerquita de mi santo y, desde que murió mi papá hace 4 años, yo prefiero pasarla afuera. Pero yo quería contarles eso de manera muy personal. Soy muy reservada con mi vida, pero sí, me gusta huir un poquito buscando, claro, el placer, la felicidad con mis amigas de colegio, que tú sabes, Vero, son mis hermanas del alma”, expresó la conductora con la voz entrecortada.

La declaración sorprendió al panel, dado que Escribens es una de las figuras de la televisión peruana más conocida por mantener su vida privada lejos de las cámaras.

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La presentadora Rebeca Escribens se conmovió profundamente en televisión al compartir el emotivo recuerdo de su padre y revelar el motivo detrás de su decisión de no celebrar más su cumpleaños.

Una coincidencia que se repite en la familia

Lo que Escribens reveló en el set no se limitó a su propio duelo. La conductora también contó que su madre falleció el mismo día del cumpleaños de su hermana, una coincidencia que sigue presente en la memoria familiar. “Mi madre murió el mismo día del cumpleaños de mi hermana hace 26 años, un 19 de septiembre”, relató en ‘América Hoy’.

Esa acumulación de pérdidas vinculadas a fechas de celebración llevó a Escribens a construir una forma propia de procesar el dolor. Lejos de eludir la reflexión, la conductora explicó que ha aprendido a reencuadrar la coincidencia entre su cumpleaños y la muerte de su padre desde un lugar distinto.

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“Y si pues hace 4 años prefiero pasarla fuera porque, y saben, cuando papá o mamá muere el día de tu cumpleaños, o después es un regalo para ti. Entonces yo lo tomo así porque miren qué ironía de la vida”, dijo durante el programa.

El largo proceso de duelo que la conductora hizo público

Don Jorge Escribens luchó contra un cáncer de pulmón desde finales de 2021. Durante ese período, Rebeca se ausentó en reiteradas ocasiones de sus labores en televisión y teatro para acompañarlo, y en más de una oportunidad habló públicamente de lo que implicaba estar al lado de su padre en esa etapa.

La conductora de América Televisión contó que prefiere viajar y pasar su cumpleaños fuera del país por la cercanía de esa fecha con la muerte de Jorge Escribens.

Cuando él falleció el 19 de junio de 2022, la conductora lo despidió con un mensaje en redes sociales que resumió el vínculo que los unía: “Se fue, en su casa, su cama, tranquilo, durmiendo, sin dolor. Ya estás al lado de mi madre, la única mujer que te amó incondicionalmente. TE AMAMOS PAPÁ. Tus hijos, Rebeca, Cecilia y Marco Antonio”, escribió.

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Los días que siguieron a la pérdida fueron de una exposición emocional poco frecuente en la conductora. Escribens describió el proceso de duelo con precisión: “Pasas de la tristeza a la rabia, a la indolencia ajena, al desinterés, a la irreverencia, a la rebeldía, vuelves a la pena. Estoy ubicando cada sentimiento en su lugar y dándole su tiempo, no me estoy apresurando”, declaró en su momento.

Pese al golpe, regresó a la pantalla pocos días después del fallecimiento, y ha señalado en distintas ocasiones que su padre le enseñó a honrar el trabajo y a disfrutar la vida. “No hay día que no te extrañe”, ha expresado en sus redes sociales.

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Rebeca Escribens regresó a América Espectáculos tras el fallecimiento de su padre | Video: América TV

El momento en “América Hoy” tuvo un peso adicional precisamente porque Escribens rara vez habla de su vida personal en televisión. La conductora es una figura consolidada de América Televisión, donde conduce el segmento ‘América Espectáculos’ y participa en el magazine matutino ‘América Hoy’.

Su trayectoria incluye también una amplia carrera en teatro y actuación, y ha construido a lo largo de los años una imagen pública que combina el carisma en pantalla con una marcada discreción sobre su vida privada.