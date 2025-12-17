Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Pedro Gallese, de 35 años, es el arquero indiscutible de la selección peruana. - Crédito: AFP

Pedro Gallese ha trabajado en absoluto secreto y silencio su futuro. Bajo ningún motivo se había filtrado, siquiera, su nuevo destino. Cuando muchos sopesaban que retornaría a Perú uniéndose a algún club de prestigio, se ha conocido desde Colombia que tiene apalabrado un compromiso con el histórico Deportivo Cali.

El ‘azucarero’, una auténtica institución en lo que a deporte se refiere en la región, se ha hecho con los servicios del ‘Pulpo’. Aunque al vínculo aún le falta la oficialización, existe un principio de acuerdo para cerrar la contratación, que ha generado una repercusión positiva entre los simpatizantes de Cali.

Conscientes de lo que trae consigo el fichaje de Pedro Gallese, en Deportivo Cali trabajaron con discreción la operación. Fue fundamental presentarle un proyecto compuesto por futbolistas que poseen ambición competitiva. La firma del nuevo contrato, que se especula que será por dos años, está sujeta a un par de cuestiones deportivas.

En concreto, se espera que el ‘1′ de la selección peruana se desplace lo más pronto posible a Colombia con el propósito de que cumpla con los exámenes médicos de rigor. De no surgir inconvenientes en ese aspecto, se perfilarán los años de unión y otros detalles contractuales.

Siguiendo esa misma línea, el Deportivo Cali también tiene en fila de evaluación formal al delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien se alista para un retorno al Valle del Cauca después de un lustro, y al mediocentro Ronaldo Pájaro. Si nada se tuerce, todos ellos serán flamantes incorporaciones.

El ‘azucarero’ ha tenido un 2025 irregular y sin títulos: quedó fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, estuvo comprometido con el descenso por promedios y no logró pelear por campeonatos nacionales. Además, enfrenta problemas financieros graves que llevaron a un plan de reestructuración. La prolongada sequía de trofeos sigue, y el club trabaja en fortalecer su plantilla para 2026.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]