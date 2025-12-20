Perú Deportes

Gabriel Santana, el sorprendente mediocentro que llegó a Sporting Cristal procedente del Mirassol, club revelación del Brasileirão

El futbolista de 35 años firmó una temporada memorable con el conjunto de São Paulo. La institución rimense se presenta como el séptimo club en la carrera del ex Flamengo y Bahía

Gabriel Santana se perfila para conducir los hilos del ataque en Sporting Cristal. Crédito: X Sporting Cristal.

Sporting Cristal avanza firme en su política de contrataciones orientada en el fútbol brasileño. Desde 2023, el club ha incorporado a, al menos, un futbolista de la nacionalidad del gigante sudamericano a sus filas. De cara a la temporada 2026, la dirigencia ‘celeste’ ha alcanzado un acuerdo para que Gabriel Santana se entrene en La Florida y se encuentre a disposición de Paulo Autuori, su connacional.

“Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes”, apuntó el club por medio de sus redes sociales.

Santana se une a las filas de Sporting Cristal tras disputar una temporada rotulada como hazaña en el Brasileirão. El nacido en Salvador de Bahía hace 35 años integró el plantel de Mirassol por las últimas tres temporadas. Pero en el curso 2025 fue parte de una experiencia sin precedentes para el equipo de São Paulo en su primera temporada en la división del honor del fútbol de Brasil.

Gabriel Santana, autor de 21 tantos y 11 asistencias en sus últimas tres temporadas en Mirassol FC.

Bajo la dirección técnica de Rafael Guanaes, el ‘Leão’ venció a sus vecinos de ciudad com São Paulo y Santos. Además, firmó notables victorias ante Grêmio, Corinthians, Fluminense, Internacional y Palmeiras. El sobresaliente nivel exhibido a lo largo de la temporada les permitió instalarse en el cuarto lugar de la clasificación. Por lo tanto, se hicieron con un pasaje sin escalas a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Durante su paso por el conjunto paulista, Santana se hizo presente en 132 cotejos. Anotó 21 dianas y brindó 11 asistencias. En la temporada 2025 se mantuvo la mayor parte del año deportivo como titular. Su posición habitual es como mediocentro ofensivo o mediapunta. Su aporte en la ofensiva ‘celeste’ será crucial para el engranaje de lo que busque Paulo Autuori de cara al 2026.

Julio César Uribe exaltó a Santana

En conferencia de prensa, Julio César Uribe, director general de fútbol en Sporting Cristal, explicó la urgente necesidad en el club de no pasar apuros en jugadores con la capacidad de “asumir la conducción del equipo”. En ese sentido, el ex Flamengo deberá competir con “cuatro o cinco jugadores” para hacerse con el puesto.

“Gabriel es un jugador que tiene las características de volante ofensivo, tiene una buena producción en su último año en Mirassol. Entendemos que sus cualidades nos puede dar lo que nos ha faltado en el largo del año”, concedió el ‘Diamante’ en referencia a la incorporación de Gabriel Santana, quien arribó al Rímac en calidad de agente libre.

Gabriel Santana se mantuvo en Flamengo por cinco temporadas.

“Confiamos mucho en lo que hemos observado y aquí solo tiene que revalidarlo. Nosotros como institución le daremos las herramientas desde lo deportivo, hasta lo que consideramos fundamental que es el tema emocional”, sumó.

Salidas en Sporting Cristal

Sporting Cristal inició una purga definitiva en su plantel tras el cierre de la temporada 2025. El club rimense busca renovar sus filas para el próximo año, dejando ir a varios futbolistas que terminaron su vínculo contractual. La directiva celeste decidió no extender los contratos de jugadores que perdieron peso en el esquema titular.

Entre las bajas más destacadas figura Alejandro Duarte, quien ya oficializó su fichaje por Alianza Lima. A él se suman Fernando Pacheco y el argentino Nicolás Pasquini, cuyas salidas fueron confirmadas recientemente por la institución. Estos movimientos marcan el fin de un ciclo para jugadores que, en su momento, fueron piezas clave del primer equipo.

La partida más sensible es la de Jhilmar Lora, canterano e icono del club, quien también se despidió tras no renovar. El lateral derecho pone fin a años en La Florida para buscar nuevos retos profesionales. Con estas ausencias, Sporting Cristal libera plazas importantes y se prepara para un mercado de fichajes auspicioso de cara al 2026.

