Jean Ferrari adelanta la llegada de la Liga Naciones CONMEBOL con presencia de la selección peruana: “Es una competencia paralela”

Jean Ferrari anunció que la selección peruana participará de un nuevo torneo de la Conmebol. - Crédito: Composición Infobae

El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol llegó a la Villa Deportiva Nacional para aliviar una situación deportiva incómoda. Dentro de sus primeras medidas, se hizo responsable del inicio de la regeneración de promedio del plantel. A todas luces un acierto de cara al futuro inmediato, porque a partir del próximo año se llevará a cabo un nuevo circuito a nivel regional: la Liga de Naciones CONMEBOL.

Aunque era un secreto a voces, Jean Ferrari ha terminado por confirmarlo, explicando que en una reciente reunión se conoció la cantidad de selecciones participantes y cómo se disputará en medio de un calendario ya de por sí apretado. Está de más aclarar que Perú formará parte.

Jean Ferrari ocupa el rol más importante de la FPF solo por detrás del presidente Agustín Lozano. - Crédito: Difusión

“Por información que tenemos por parte de la CONMEBOL, es que los cupos [para el Mundial 2030] serían 3.5 con siete equipos participando y para la Liga de Naciones serían ocho cupos. Entonces, estamos hablando que sería igual de lo que fue esta Eliminatoria”, sostuvo en una entrevista concedida al programa ‘No Seas Fulero’.

“Es un torneo que han generado en paralelo a lo que sería el Mundial. Más competencia, más ingresos, más expectativa, más todo. Al final conviene, porque mientras más compitas, más expuesto estás, más ganas. Esta competencia te da oportunidad para que vayan apareciendo más futbolistas", agregó Jean Ferrari.

El Director General de Fútbol de la FPF asegura que Perú participará en el nuevo circuito CONMEBOL. | VIDEO: No Seas Fulero

La Liga de Naciones es un formato competitivo de partidos entre selecciones nacionales nacido para reemplazar los amistosos poco atractivos por encuentros de mayor significado. En Europa, la UEFA Nations League fue adoptada oficialmente en marzo de 2014, tras años de debate sobre la necesidad de más competencia entre selecciones fuera de los grandes torneos internacionales.

Paralelamente, otras confederaciones implementaron formatos similares. La Liga de Naciones de la CONCACAF comenzó en 2019 para las 41 selecciones de Norte, Centroamérica y el Caribe, también con ligas jerarquizadas y fases finales que coronan campeones regionales y sirven para clasificar o influir en otros torneos como la Copa Oro.

La Liga de Naciones, formato que gana forma y peso a nivel mundial. - Crédito: Difusión

Perú en preparación

Después del descalabro del proceso anterior, donde se consumó una eliminación lastimera entre los últimos lugares de la clasificación, la selección peruana ha dado inicio a una reforma. Dándole salida al anterior interino, Óscar Ibáñez, se recurrió un reemplazante temporal como Manuel Barreto.

Aunque la medida retumbó entre los simpatizantes, tuvo una razón de ser para Jean Ferrari: dejarle la responsabilidad de ampliar el universos de jóvenes convocados a un experimentado en el tema de la reforma de menores. Por ahora, se ha cumplido el cometido al reunir un grupo nutrido de legionarios con proyección.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

A nivel de resultados, todavía la ‘blanquirroja’ no ha podido celebrar victoria alguna en el arranque de esta nueva era. Totaliza dos derrotas —ambas con Chile, primero en Santiago y luego en Sochi— y una igualada dramática saldada contra Rusia, en Europa.

Aunque hubo un cierre formal en lo que respecta a la preparación, Perú tendrá un examinatorio final contra Bolivia, en la ciudad de Chincha, el próximo 21 de diciembre, pero no será de carácter oficial y los integrantes serán de la SAFAP.

Andy Polo en acción durante el partido clasificatorio pasado, en Lima. - Crédito: GLR

A partir del próximo año, la Federación Peruana de Fútbol deberá llegar a un consenso para elegir el entrenador definitivo que tendrá la dura misión de reconducir el destino de la selección nacional hacia la siguiente edición de la Copa del Mundo.

Todavía no hay candidatos oficiales para asumir los mandos de Perú, pero han surgido rumores que asocian a la banca de Gustavo Álvarez, antiguo entrenador de la Universidad de Chile con experiencia en Liga 1.