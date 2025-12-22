Universitario oficializó la contratación de Javier Rabanal como nuevo técnico para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

Luego de varias idas y venidas en cuanto a la planificación de Universitario de Deportes con miras al 2026, ya se pudo oficializar la llegada del técnico Javier Rabanal al cuadro ‘crema’ luego de su paso por Independiente del Valle. Esto con la intención de apuntar al tetracampeonato nacional y buscar avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2026.

A través de sus redes sociales, el club ‘merengue’ le dio la bienvenida al entrenador español con vasta experiencia en el fútbol europeo y ecuatoriano. “Bienvenido a su nueva casa, ‘profe’. El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo director técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!“, se lee en la publicación.

Universitario anunció la llegada de Javier Rabanal para el 2026. - captura: Twitter Universitario

Y si bien esta noticia ya se conocía hace una semana, la confirmación no se daba porque el entrenador de 46 años tenía que resolver su contrato con Independiente del Valle e incluso puso de su dinero para salir debido a desacuerdos con la directiva. Además, tenía un partido más por jugar el domingo 21 de diciembre: triunfo 1-0 sobre Barcelona SC por la LigaPro de Ecuador, de la que salió campeón.

La experiencia e idea de juego de Javier Rabanal

El recorrido profesional de Javier Rabanal ha estado marcado por una constante adaptación a contextos diversos y a proyectos de formación en distintas partes del mundo. Después de consolidar su experiencia en las canteras de varios equipos españoles, extendió su labor a Canadá y China, donde implementó métodos de origen europeo enfocados en la formación de jóvenes talentos. Esta etapa internacional fortaleció su perfil, permitiéndole abordar propuestas de alto rendimiento más allá del entorno ibérico.

Al finalizar sus proyectos en Asia y América del Norte, Rabanal trasladó su experiencia al balompié de los Países Bajos. En ese entorno, formó parte del staff técnico de PSV Eindhoven, integrándose como asistente de la filial, donde ganó la Copa de los Países Bajos y la Supercopa. Posteriormente, asumió roles directivos en Ecuador, primero tomando el liderazgo de Independiente del Valle Juniors, para luego dirigir el primer equipo de la misma institución, una de las entidades sudamericanas con mayor reputación en materia de promoción de juveniles.

Javier Rabanal fue asistente de Ruud Van Nistelrooy en PSV Eindhoven.

El enfoque táctico que caracteriza a Javier Rabanal destaca por la capacidad para modificar estrategias según la exigencia de cada partido, privilegiando disposiciones como el 4-3-3 o el 4-2-3-1. Estos esquemas le permiten dar énfasis tanto a la vida defensiva como a la transición ofensiva, optando por salidas ordenadas desde la propia área y ejerciendo una presión intensa inmediatamente después de la pérdida del balón.

Para la directiva ‘crema’, el uso de los jóvenes, además de la gestión flexible y moderna de Rabanal representa un factor fundamental en la búsqueda de una transformación profunda del plantel y en el objetivo de consolidar un salto competitivo en los torneos nacionales e internacionales.

El técnico español dio una muestra de su capacidad ante Universitario. (Pizarra Crema)

¿Cuándo será presentado Javier Rabanal como técnico de Universitario? Según precisaron desde el mismo club, el español estará en una conferencia de prensa el lunes 22 de diciembre desde las 17:00 horas de Perú.

Los fichajes de Javier Rabanal para Universitario

Sin haber llegado a Perú, Javier Rabanal ya ha hablado de su próxima etapa e incluso se animó a decir que, si fuera por él, ficharía a ocho jugadores de Independiente del Valle. Inclusive, han sonado tres nombres para reforzar el plantel de Universitario: Claudio Spinelli, Michael Hoyos y Emerson Pata.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el primero es complicado por su extraordinario rendimiento esta temporada, mientras que los que siguen sí se mantienen en la órbita. Hoyos, de 34 años, podría ser el ‘9′ de los ‘estudiantiles’ para competir con Alex Valera. En el 2025 anotó 19 goles en 44 compromisos.

El delantero de 34 años le marcó a los 'millonarios' con Independiente del Valle en el 2025. (ESPN)