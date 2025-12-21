Golazo de Piero Magallanes con potente ‘misil’ en Perú vs Bolivia por amistoso 2025

Esto con desvío en la defensa boliviana. (Video: América)

La selección peruana se medía en condición de local contra su similar de Bolivia en un amistoso disputado en Chincha. Con un equipo totalmente renovado, los dueños de casa intentaron plasmar un juego de posesión, tratando de abrir los espacios para generar peligro; aunque la ‘verde’ mostró sus condiciones y se las ingenió para inquietar a Pedro Gallese. En eso, la ‘bicolor’ logró abrir el marcador con el golazo de Piero Magallanes tras un desvío.

Esta acción se llevó a cabo a los 87 minutos de la contienda. Justo cuando el encuentro entraba en la recta final. Los dirigidos por Gerardo Ameli gestionaron una jugada desde el fondo con Alfonso Barco, quien se adelantó unos metros y tocó con el extremo de Sport Huancayo.

El atacante de 24 años, que recién había saltado a la cancha por Jesús Castillo, recibió el balón, giró, se perfiló para su pierna más hábil, hizo la diagonal hacia el medio y sacó un tremendo ‘bombazo’ que alcanzó a cambiar la ruta de la trayectoria luego de un ligero impacto en Leonardo Justiniano. Esto confundió al portero boliviano, Gerónimo Govea, quien venía realizando una gran labor pese a sus 17 años, y no pudo evitar que la pelota ingrese a su arco, lo que desató la algarabía de los hinchas peruanos en el estadio Félix Castillo Tardío.

