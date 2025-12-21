Claudio Pizarro augura la presencia de Felipe Chávez en el primer equipo de Bayern Munich: “Es una esperanza para el club”

El exfutbolista analizó el presente del volante peruano en el cuadro alemán y la 'bicolor'. (Video: Bolavip Perú)

En medio del recambio generacional que ha venido ejecutando la Federación Peruana de Fútbol con miras al Mundial 2030, un nombre ha sonado mucha fuerza fue el de Felipe Chávez, quien se desempeña en el segundo equipo de Bayern Múnich, pero que ha alternado convocatorias con el plantel principal. De hecho, el volante alcanzó a debutar con la ‘bicolor’ en amistoso con Chile. En ese sentido, Claudio Pizarro habló sobre el aporte del joven futbolista y augura su presencia con los ‘bávaros’ en la Bundesliga.

“Lo conozco bien, he visto la mayoría de partidos que él ha estado jugando en las divisiones menores, en el segundo equipo (de Bayern Múnich). Venía haciendo muchos goles”, dijo en primera instancia en diálogo con ‘Bolavip Perú’.

El exdelantero resaltó que el volante de 18 años muestra progresos notables y que su presente es el fruto de un desarrollo sostenido en las categorías formativas del club. “Es un chico que va creciendo como futbolista y creo que producto de eso acá le han hecho un contrato nuevo, es una esperanza para el club. Esperemos que siga creciendo como jugador, que es algo muy importante y que pueda estar fijo en el primer equipo”, indicó.

Felipe Chávez le anotó dos goles a Chelsea en la UEFA Youth League. - créditos: Bayern Campus

El caso de Felipe Chávez refleja el interés del Bayern Múnich en potenciar el talento de su cantera. La directiva apostó por su continuidad en la institución mediante un anuncio que contó con la aparición de Claudio Pizarro.}

Por lo pronto, el nacido en Aichach, Alemania, ha tenido la chance de ingresar a la última convocatoria del gigante ‘teutón’ en el partido contra Heidenheim por la Bundesliga, pero sin poder estrenarse en la máxima división de dicha nación.

Claudio Pizarro sobre la presencia de Felipe Chávez en la selección peruana

Además de evaluar el presente de Felipe Chávez en el fútbol alemán, Claudio Pizarro se refirió a lo que puede aportar a la selección peruana. “La participación en la selección creo que poco a poco se va adaptando, no es fácil. Él ha vivido la mayoría del tiempo afuera, pero creo que es un jugador que puede aportar a la selección y que más adelante va a ser importante, que es necesario para la selección peruana en estos momentos”, acotó.

Estas palabras, sumadas al análisis de su adaptación tras varios años de desarrollo en el extranjero, sugieren que el proceso de integración será clave para el rendimiento de Chávez bajo la dirección técnica nacional. Justamente, Manuel Barreto lo hizo debutar en el choque con Chile, un suceso que polarizó al país por los escasos minutos que tuvo para demostrar sus condiciones futbolísticas.

El técnico interino habló sobre la reacción de sus jugadores y elogió a Felipe Chávez. (Movistar Deportes)

Felipe Chávez sobre su presencia con la selección peruana

Por otro lado, Felipe Chávez también compartió detalles sobre sus primeras vivencias con la camiseta nacional, describiendo sensaciones y aprendizajes de su debut. “Fue una sensación especial que disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces”, contó para la página web de Bayern Múnich.

El mediocampista explicó cómo vivió el hecho de portar un dorsal tradicionalmente asociado a ídolos nacionales como la ‘14′, que usaba Claudio Pizarro: “No pude elegir el número. No sé si fue planeado o casualidad (risas). Pero para mí, Pizarro siempre fue el mejor internacional peruano, junto con Guerrero. Mi padre también fue un gran fan suyo. Así que, por supuesto, es un gran honor llevar ese número”.