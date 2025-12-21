Perú Deportes

Claudio Pizarro augura la presencia de Felipe Chávez en el primer equipo de Bayern Munich: “Es una esperanza para el club”

El ‘Bombardero de los Andes’ se pronunció por el presente del volante de 18 años en el cuadro alemán’ y de su futuro en la ‘blanquirroja’

Guardar
El exfutbolista analizó el presente del volante peruano en el cuadro alemán y la 'bicolor'. (Video: Bolavip Perú)

En medio del recambio generacional que ha venido ejecutando la Federación Peruana de Fútbol con miras al Mundial 2030, un nombre ha sonado mucha fuerza fue el de Felipe Chávez, quien se desempeña en el segundo equipo de Bayern Múnich, pero que ha alternado convocatorias con el plantel principal. De hecho, el volante alcanzó a debutar con la ‘bicolor’ en amistoso con Chile. En ese sentido, Claudio Pizarro habló sobre el aporte del joven futbolista y augura su presencia con los ‘bávaros’ en la Bundesliga.

“Lo conozco bien, he visto la mayoría de partidos que él ha estado jugando en las divisiones menores, en el segundo equipo (de Bayern Múnich). Venía haciendo muchos goles”, dijo en primera instancia en diálogo con ‘Bolavip Perú’.

El exdelantero resaltó que el volante de 18 años muestra progresos notables y que su presente es el fruto de un desarrollo sostenido en las categorías formativas del club. “Es un chico que va creciendo como futbolista y creo que producto de eso acá le han hecho un contrato nuevo, es una esperanza para el club. Esperemos que siga creciendo como jugador, que es algo muy importante y que pueda estar fijo en el primer equipo”, indicó.

Felipe Chávez le anotó dos
Felipe Chávez le anotó dos goles a Chelsea en la UEFA Youth League. - créditos: Bayern Campus

El caso de Felipe Chávez refleja el interés del Bayern Múnich en potenciar el talento de su cantera. La directiva apostó por su continuidad en la institución mediante un anuncio que contó con la aparición de Claudio Pizarro.}

Por lo pronto, el nacido en Aichach, Alemania, ha tenido la chance de ingresar a la última convocatoria del gigante ‘teutón’ en el partido contra Heidenheim por la Bundesliga, pero sin poder estrenarse en la máxima división de dicha nación.

Claudio Pizarro sobre la presencia de Felipe Chávez en la selección peruana

Además de evaluar el presente de Felipe Chávez en el fútbol alemán, Claudio Pizarro se refirió a lo que puede aportar a la selección peruana. “La participación en la selección creo que poco a poco se va adaptando, no es fácil. Él ha vivido la mayoría del tiempo afuera, pero creo que es un jugador que puede aportar a la selección y que más adelante va a ser importante, que es necesario para la selección peruana en estos momentos”, acotó.

Estas palabras, sumadas al análisis de su adaptación tras varios años de desarrollo en el extranjero, sugieren que el proceso de integración será clave para el rendimiento de Chávez bajo la dirección técnica nacional. Justamente, Manuel Barreto lo hizo debutar en el choque con Chile, un suceso que polarizó al país por los escasos minutos que tuvo para demostrar sus condiciones futbolísticas.

El técnico interino habló sobre la reacción de sus jugadores y elogió a Felipe Chávez. (Movistar Deportes)

Felipe Chávez sobre su presencia con la selección peruana

Por otro lado, Felipe Chávez también compartió detalles sobre sus primeras vivencias con la camiseta nacional, describiendo sensaciones y aprendizajes de su debut. “Fue una sensación especial que disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces”, contó para la página web de Bayern Múnich.

El mediocampista explicó cómo vivió el hecho de portar un dorsal tradicionalmente asociado a ídolos nacionales como la ‘14′, que usaba Claudio Pizarro: “No pude elegir el número. No sé si fue planeado o casualidad (risas). Pero para mí, Pizarro siempre fue el mejor internacional peruano, junto con Guerrero. Mi padre también fue un gran fan suyo. Así que, por supuesto, es un gran honor llevar ese número”.

Temas Relacionados

Claudio PizarroFelipe ChávezBayern MunichSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Este domingo, Alianza Lima y Universitario se enfrentan en el clásico. Revisa los marcadores de cada uno de los encuentros de la jornada que se han disputado hasta el momento

Resultados de la fecha 9

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo ‘bicolor’ en Chincha en amistoso internacional 2025

Con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer en los últimos minutos de encuentro, el equipo de Gerardo Ameli se despidió del 2025 con una victoria. Gran resultado para el equipo alterno de SAFAP

Perú vs Bolivia 2-0: goles

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 9 de la primera fase

En breve arranca el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario. Revisa cómo se van moviendo las posiciones del campeonato

Tabla de posiciones de la

Golazo de Piero Magallanes con potente ‘misil’ en Perú vs Bolivia por amistoso 2025

El extremo de Sport Huancayo se lució con una anotación de otro partido que se terminó desviando y que le permitió a la ‘bicolor’ poner el 1-0 en Chincha

Golazo de Piero Magallanes con

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘íntimas’ miden fuerzas con las ‘pumas’ en un duelo de alto voltaje. Sigue las incidencias del partidazo desde el Polideportivo de Villa El Salvador

Alianza Lima vs Universitario EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast visitará Perú

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

ENTRETENIMIENTO

Películas para ver esta noche

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras declaraciones en ‘Esta Noche’: “No cambiará jamás”

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “Nunca vi sus videos”

DEPORTES

Perú vs Bolivia 2-0: goles

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo ‘bicolor’ en Chincha en amistoso internacional 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol decisivo de Bassco Soyer tras asistencia de Juan Pablo Goicochea para 2-0 en Perú vs Bolivia

Golazo de Piero Magallanes con potente ‘misil’ en Perú vs Bolivia por amistoso 2025

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”