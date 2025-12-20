Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

Pedro Gallese recibió el respaldo de Ricardo Gareca tras confirmarse su incorporación a Deportivo Cali. - Crédito: EFE

El desplazamiento de Pedro Gallese al Deportivo Cali, uno de los clubes con mayor tradición de la élite de Colombia, ha generado todo tipo de comentarios. La mayoría son positivos, dado que es un paso que trae consigo muchas expectativas en su retorno a la región después de una etapa exitosa en Orlando City.

A esa ola de reacciones favorables se ha sumado Ricardo Gareca, antiguo seleccionador de Perú que trabajó por más de siete años al lado del ‘Pulpo’. Enterado de ese movimiento, el entrenador argentino quedó demasiado emocionado y valoró la decisión del portero, de 35 años, al asumir un reto ilusionante.

Gallese, con 35 años, cerró una etapa ilustre en Orlando City. - Crédito: AFP

“Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos”, indicó el ‘Tigre’ en declaraciones brindadas a Gol Caracol.

“Es un arquero de una enorme experiencia, con una gran capacidad, de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, aparte de ser un profesional con todas sus letras y una gran persona”, continuó Gareca añadiendo que “realmente me pone muy contento que vaya a un club grande como Deportivo Cali y le deseo el mayor de los éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular”.

El 'Tigre' aprobó la llegada del 'Pulpo' al Deportivo Cali. | VIDEO: @juanccortesd

Reingeniería

Durante los últimos años, el Deportivo Cali ha presentado serios problemas económicos que golpearon con dureza el rendimiento deportivo. Recientemente ha quedado demostrado con la prematura eliminación de la Primera Fase de la Liga BetPlay II.

Sin embargo, existe una ligera esperanza de cambio a partir de la compra del grupo inversor IDC Network por el 85% de la institución. Con una importante inyección financiera, se espera que los ‘azucareros’ empiecen a alivianarse en sus deudas y se metan de lleno a lo futbolístico.

Deportivo Cali se compromete a luchar por el título en la temporada 2026. - Crédito: Difusión

Precisamente, en ese último aspecto se están apreciando cambios muy sustanciales enfocados en la conformación del plantel. En principio se ha anunciado la llegada de Pedro Gallese, a quien le ha seguido Juan Ignacio Dinenno y Ronaldo Pájaro.

“El primer objetivo es clasificar a los cuadrangulares, y hacer una buena campaña para buscar un torneo internacional para Deportivo Cali en 2027. Yo no prometo ser campeón, lo que si prometo es mucho trabajo y me han dado las herramientas para hacerlo”, sostuvo el entrenador Alberto Gamero en conferencia de prensa.