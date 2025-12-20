Perú Deportes

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

El ‘Tigre’ ha aprobado el desplazamiento del arquero de la selección peruana al ‘azucarero’, donde espera que haga gala de sus espléndidas intervenciones. “Le deseo el mayor de los éxitos”, dijo

Guardar
Pedro Gallese recibió el respaldo
Pedro Gallese recibió el respaldo de Ricardo Gareca tras confirmarse su incorporación a Deportivo Cali. - Crédito: EFE

El desplazamiento de Pedro Gallese al Deportivo Cali, uno de los clubes con mayor tradición de la élite de Colombia, ha generado todo tipo de comentarios. La mayoría son positivos, dado que es un paso que trae consigo muchas expectativas en su retorno a la región después de una etapa exitosa en Orlando City.

A esa ola de reacciones favorables se ha sumado Ricardo Gareca, antiguo seleccionador de Perú que trabajó por más de siete años al lado del ‘Pulpo’. Enterado de ese movimiento, el entrenador argentino quedó demasiado emocionado y valoró la decisión del portero, de 35 años, al asumir un reto ilusionante.

Gallese, con 35 años, cerró
Gallese, con 35 años, cerró una etapa ilustre en Orlando City. - Crédito: AFP

Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos”, indicó el ‘Tigre’ en declaraciones brindadas a Gol Caracol.

“Es un arquero de una enorme experiencia, con una gran capacidad, de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, aparte de ser un profesional con todas sus letras y una gran persona”, continuó Gareca añadiendo que “realmente me pone muy contento que vaya a un club grande como Deportivo Cali y le deseo el mayor de los éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular”.

El 'Tigre' aprobó la llegada del 'Pulpo' al Deportivo Cali. | VIDEO: @juanccortesd

Reingeniería

Durante los últimos años, el Deportivo Cali ha presentado serios problemas económicos que golpearon con dureza el rendimiento deportivo. Recientemente ha quedado demostrado con la prematura eliminación de la Primera Fase de la Liga BetPlay II.

Sin embargo, existe una ligera esperanza de cambio a partir de la compra del grupo inversor IDC Network por el 85% de la institución. Con una importante inyección financiera, se espera que los ‘azucareros’ empiecen a alivianarse en sus deudas y se metan de lleno a lo futbolístico.

Deportivo Cali se compromete a
Deportivo Cali se compromete a luchar por el título en la temporada 2026. - Crédito: Difusión

Precisamente, en ese último aspecto se están apreciando cambios muy sustanciales enfocados en la conformación del plantel. En principio se ha anunciado la llegada de Pedro Gallese, a quien le ha seguido Juan Ignacio Dinenno y Ronaldo Pájaro.

“El primer objetivo es clasificar a los cuadrangulares, y hacer una buena campaña para buscar un torneo internacional para Deportivo Cali en 2027. Yo no prometo ser campeón, lo que si prometo es mucho trabajo y me han dado las herramientas para hacerlo”, sostuvo el entrenador Alberto Gamero en conferencia de prensa.

Temas Relacionados

Ricardo GarecaPedro GalleseDeportivo CaliSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Pedro Gallese apunta alto pese al discreto presente del América de Cali: “El gran reto es llegar a las finales”

El conjunto colombiano será el séptimo club en la carrera del ‘Pulpo’ que, a los 35 años, se asoma al ocaso. El guardián del arco de la selección peruana asume el reto de defender una valla frágil en las últimas temporadas

Pedro Gallese apunta alto pese

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

La empresa española informó cambios en su rejilla de programación para el 2026. El ‘Canal del Fútbol’ no va más

El fin de GOLPERU: Movistar

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 9 de la primera fase

Este fin de semana se disputarán seis partidos, incluido un clásico, que serán claves en el desenlace de esta primera etapa. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones

Tabla de posiciones de la

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será escenario del electrizante choque entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ en la lucha por el primer puesto del torneo local

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Un bloque inédito presentará la ‘bicolor’, que estará bajo los mandos de Gerardo Ameli, reconocido entrenador argentino en Liga 1. La ‘verde’, por su parte, no saldrá a especular, en Chincha

A qué hora juega Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: imágenes inéditas revelan los errores que frustraron el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

DEPORTES

El fin de GOLPERU: Movistar

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 9 de la primera fase

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo