Erick Noriega reveló que Hernán Barcos fue vital en fichaje a Gremio y lamentó su salida de Alianza Lima: “Fue triste porque es ídolo”

El ‘Samurai’ confesó que pidió jugar el clásico con Universitario antes de reforzar al ‘tricolor gaúcho’: “Fue bastante complicado”

La llegada de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre fue uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano. El ‘Samurai’ realizó una exitosa temporada en la primera mitad del año y no tardó en dar el gran salto al exterior: dejó Matute para conquistar el Brasilerao en agosto.

Su partida fue lamentada por todos los hinchas ‘blanquiazules’, pero le desearon mucha suerte en su nuevo equipo. Después de varios meses, el jugador de 25 años reveló que Hernán Barcos fue clave para que juegue en la liga brasileña.

“Sí, obviamente Hernán Barcos tuvo muchísimo que ver en mi traspaso hacia Gremio; él ayudó bastante. Gremio habló con él, le preguntó para saber cómo era yo como persona; obviamente, me habían visto jugar en contra. Seguro habían visto otros partidos también de Alianza, pero Hernán tuvo muchísimo que ver, me ayudó bastante en ese momento, incluso me aconsejó muchísimo, me dijo cómo era el club, la ciudad. Entonces, fue una tranquilidad grande; ya sabía a lo que iba”, apuntó el mediocampista en conversación con ‘L1 Radio’.

La emoción de Erick Noriega luego que Barcos le entregara la cinta de capitán | Liga 1 Max

Además, Noriega se refirió a la sorpresiva salida del ‘Pirata’ del cuadro victoriano: “Me entristeció, obviamente sí. Para mí es ídolo en Alianza Lima. Obviamente, son cosas del fútbol, también creo eso, son cosas que pasan a veces, pero sí triste porque era un símbolo, pero él va a seguir, estoy seguro que va a seguir.

“Pedí jugar el clásico con Alianza Lima”

Erick Noriega fue mencionado por Néstor Gorosito al precisar que su partida a Gremio de Porto Alegre fue un quiebre para Alianza Lima tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1 2025. El ‘Samurai’ confesó que le costó mucho irse de Matute a mitad de competencia internacional y aseguró que pidió jugar partidos importantes antes de su arribo a Brasil.

“En su momento fue bastante complicado; se venían partidos muy difíciles, momentos muy importantes para Alianza Lima. Para mí, como jugador profesional, también era muy importante porque eran oportunidades que yo podía seguir mostrándome. Sabía que ya estaba con el contrato en la mano de Gremio, pero en su momento incluso pedí para poder jugar los partidos importantes que tenía; el clásico, que era un partido que quería jugar bastante, pero las cosas siguieron así. Obviamente, me fui un poco triste y muy alegre porque estaba dando un paso grande en mi carrera. En ese momento fue complicado. No te voy a mentir tampoco, no voy a decir que fue complicado tomar la decisión porque era una oportunidad que no podía desaprovechar”, declaró el mediocampista.

Eso sí, el ‘Samurai’ precisó que siempre está pendiente de los ‘blanquiazules’ y sufrió con las derrotas que le costaron el título nacional.

“Vi los últimos partidos de este año también, me puse muy contento con las victorias y muy triste con las derrotas, pero creo que es parte del fútbol y Alianza es eso, siempre va a ser grande y, seguramente, el año que viene va a ser un año mucho mejor que este”, finalizó.

Erick Noriega dio detalles de su recuperación tras dura lesión

El ‘Samurai’ no tuvo un buen cierre de temporada debido a una lamentable lesión que sufrió en Gremio. El peruano presentó dos desgarros de articulación y lo alejaron de las canchas a mitad de noviembre. Sin embargo, Erick Noriega aseguró que su recuperación está marchando bien y pronto volverá al ‘verde’.

“No tengo una lesión tan grave y la recuperación será más rápida de lo que hemos pensado. Ya puedo caminar con normalidad, sentarme bien”, contó el jugador de 25 años.

