Erick Noriega padece dos desgarros de articulación que lo alejarán del Gremio hasta inicios del próximo año

El ‘Samurái’ deberá mantenerse por un buen tiempo desmarcado de los gramados. Pasará por un arduo proceso de rehabilitación con fisioterapia en el área de salud del club ‘tricolor’

Erick Noriega despide la temporada
Erick Noriega despide la temporada con una lesión crítica. - Crédito: Gremio

Erick Noriega se despide de la temporada con Gremio. Aunque no padece, afortunadamente, una fractura ósea que hubiese mermado su estado de forma, sí sufre una lesión de consideración que le demandará una larga rehabilitación en el área médica del club, dando así por terminada su participación en el Brasileirao.

El reciente reporte médico del ‘tricolor’ ha dado cuenta que el polifuncional futbolista peruano adolece "una ruptura completa de la articulación tibioperonea anteroinferior, además de una ruptura parcial de la articulación talofibular anterior del tobillo izquierdo". Si bien el diagnóstico suena complicado, lo cierto es que no pasará por un quirófano y el tratamiento respectivo será íntegramente con fisioterapia.

Erick Noriega se había ganado
Erick Noriega se había ganado un espacio entre los once titulares del Gremio. - Crédito: AFP
De por sí, la noticia es mala, dado que Erick Noriega iba al alza en su rendimiento como inamovible en el sistema matriz dispuesto por el DT Mano Menezes. No obstante, al conocerse que no pasará por una intervención quirúrgica surge cierto alivio en la interna pensando en una recuperación óptima, aunque un poco larga.

El departamento médico del Gremio prefirió reservar el tiempo de recuperación del ‘Samurái’, pero informes vinculados con ese tipo de dolencias subrayan que el periodo de rehabilitación cuenta con un intervalo de tres a seis meses. Así las cosas, el peruano debería volver a entrenarse con los suyos a inicios del 2026.

El defensor peruano no pudo contener las lágrimas tras ser responsable de dos infracciones dentro del área. (Video: @geglobo)

Con Noriega en la enfermería por un plazo indeterminado, el cuerpo técnico del ‘tricolor’ está en la obligación de hallar un reemplazo inmediato dentro del plantel oficial. Entre las opciones más cercanas se encuentran Walter Kanemman, Wagner Leonardo y Jemerson.

Con el peruano en el dique seco, Gremio aumenta su infame lista de lesionados en el reciente año: Martin Braithwaite (rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo), João Pedro (trombosis en el hombro derecho), Rodrigo Ely (rotura de ligamento en la rodilla izquierda) y Mathias Villasanti (rotura de ligamento en la rodilla izquierda). Cristian Olivera (esguince de tobillo izquierdo) y Alex Santana (lesión muscular de grado dos en la pierna derecha).
Erick Noriega, el futbolista sobresaliente
Erick Noriega, el futbolista sobresaliente contra Flamengo. - Crédito: Gremio

Progresión frenada

Por su buen desempeño con Alianza Lima, sobre todo en los lances disputados en contra del Gremio en la fase play-off de Copa Sudamericana 2025, Erick Noriega despertó el interés del club de Porto Alegre y seguidamente se estableció un contacto formal para acometer una operación millonaria.

Aprobado el traspaso desde la Gerencia Deportiva y avalado por la jerarquía de Hernán Barcos, un viejo conocido del ‘tricolor’ por su condición de goleador extranjero histórico (40G), el ‘Samurái’ abandonó La Victoria en medio de una tristeza profunda, aunque con la satisfacción de saber que entregó todo de sí en los años que defendió la elástica aliancista.

El peruano-japonés impuso respeto ante Flamengo, en el Maracaná. | VIDEO: PREMIERE
En su primera aparición con Gremio, Erick Noriega ofreció un rendimiento sobresaliente como defensor central. No le importó, siquiera, que el rival que midió su debut en el Brasileirao fue el imponente Flamengo. Cerró su estreno, además, con un servicio largo que originó la igualada definitiva del envite.

A partir de entonces, el peruano se hizo de un lugar en el equipo, aunque siempre estuvo en duda en qué función debido a su polifuncionalidad. Aun así, tuvo mucho protagonismo en los partidos hasta que se lesionó contra Botafogo.

Erick Noriega ganó muchos elogios
Erick Noriega ganó muchos elogios en el Brasileirao. - Crédito: Composición Infobae

Hijo de padres peruanos, Noriega dio sus primeros pasos en las divisiones menores de Alianza Lima. En 2016 regresó al país asiático para unirse a las juveniles del Shimizu S-Pulse, donde, pese a la barrera del idioma, fue progresando gracias al apoyo de sus compañeros.

Tiempo más tarde, jugó en el Machida Zelvia de la J2 y vivió una experiencia formativa en Alemania, hasta decidir volver al Perú para relanzar su carrera defendiendo los escudos de U. San Martín, Comerciantes Unidos y, nuevamente, Alianza Lima.

