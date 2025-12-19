Néstor Gorosito reconoce que la partida de Erick Noriega fue un quiebre negativo en su paso por Alianza Lima: “Era importantísimo”

Erick Noriega se marchó a Gremio luego de un paso sobresaliente en Alianza Lima. Crédito: Transfermarkt/Alianza Lima

La temporada 2025 de Alianza Lima a cargo de Néstor Gorosito generó ilusión entre los seguidores de la escuadra íntima. No fue para menos con las sendas alegrías en torneos continentales, ausentes en los últimos años. Pero los buenos resultados dejaron de acompañar en el segundo semestre del año. Para el exfutbolista, la partida de Erick Noriega al fútbol brasileño supuso un punto de inflexión en el equipo.

En agosto, Gremio se hizo con los servicios del nacido en Nagoya, Japón, hace 24 años. El conjunto de Porto Alegre vio en Noriega a un futbolista con la capacidad de reforzar la zaga defensiva de su juego. Pese a que el seleccionado nacional también se ubica como ancla en el mediocampo, Mano Menezes —y Gorosito— lo emplea como defensor central.

La salida del polifuncional deportista no cayó nada bien en las filas del plantel. “Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número 5 a Gremio [en referencia a Erick Noriega]”, concedió Pipo en diálogo con ESPN F90. “Para nosotros era un jugador importante, era importantísimo”, refrendó el ex director técnico de River Plate y Tigre.

Lo cierto es que durante la presencia de Noriega en las filas del club, Alianza Lima contó con un caudillo en la zona medular del mediocampo y en la zaga defensiva. La dirigencia suplió al jugador con Pedro Aquino, pero las lesiones y la ausencia de rodaje reciente no le permitieron asentarse en los duelos de envergadura.

Gorosito exalta sus logros en Alianza Lima

Bajo la conducción de Néstor Gorosito en el banquillo del cuadro victoriano, Alianza Lima adecentó su imagen en el plano internacional. Las eliminaciones a Boca Juniors y Gremio resonaron en el continente y erigieron al conjunto que dirigía como un equipo de peligro a la hora de enfrentar las grandes citas.

“En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía. Sin ganar en Brasil—consiguieron un empate valioso a dos en Sao Paulo—, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección”, concedió a la cadena internacional.

Acerca de su abrupta salida, pese a firmar la renovación un mes atrás, no brindó mayores detalles: “Rescindimos el contrato y nos vinimos”, reveló.

En suma, Gorosito firmó un paso en Alianza Lima de más a menos. La ilusión se desgastó con la eliminación en la Copa Sudamericana y en el torneo local habían cedido mucho terreno a Universitario, tradicional rival, a la postre campeón.

Pablo Guede asume en Alianza Lima

Pablo Guede asumirá las riendas de Alianza Lima para la temporada 2026. El estratega argentino llega al banquillo blanquiazul con la compleja misión de elevar el listón en las competencias internacionales y, fundamentalmente, quebrar la sequía de tres años consecutivos sin levantar el título de la Liga 1. Esta contratación marca un hito en su carrera, pues será el debut oficial del técnico en el balompié peruano.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad íntima oficializó el acuerdo mediante un pronunciamiento formal. En dicho difusión, la directiva victoriana expresó: “Anunciamos con mucho entusiasmo la contratación de Pablo Guede como nuevo director técnico del plantel principal del Club Alianza Lima“.

Asimismo, el club aprovechó para resaltar los logros previos del entrenador, subrayando que su visión del fútbol se alinea con la identidad histórica del cuadro nacido en la calle Cotabambas. Sobre sus capacidades, destacaron:

“El experimentado entrenador argentino, con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España, es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada“. Con este movimiento, Alianza Lima busca renovar sus esperanzas de cara al próximo año.