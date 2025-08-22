Erick Noriega anunciado como refuerzo del Gremio con un contrato de tres temporadas: “Vamos a esforzarnos”

Erick Noriega ficha por Gremio hasta mediados del 2028. - Crédito: @Grêmio FBPA

Erick Noriega ha firmado el contrato más estimulante, deportivamente hablando, de su vida profesional. El futbolista peruano, de 23 años, es oficialmente nuevo integrante del Gremio (BRA) tras un año pletórico y fulgurante con Alianza Lima, donde alcanzó un enorme pico de notoriedad a partir de sus exhibiciones tanto en Copa Libertadores 2025 como Copa Sudamericana.

Hace dos días, exactamente el martes 19 de agosto, el ‘Samurái’ había aterrizado en la ciudad de Porto Alegre, resguardado por un pequeño contingente de seguridad oficial del ‘tricolor’, acompañado de su esposa, para cumplir con las evaluaciones médicas de rigor y la firma de su contrato.

Sin embargo, la presentación oficial de Noriega tuvo que aguardarse un poco por temas relacionados a su documentación japonesa. Si bien el mediocentro es peruano y representa a la selección nacional, su país de origen fue Japón (Nagoya) y necesitaba su carné asiático para cerrar las formalidades.

Perfilados esos asuntos burocráticos, el Gremio pudo oficializar la contratación de Erick, quien permanecerá en el CT Luiz Carvalho hasta final del 2028, aunque existe una posibilidad de extensión siempre y cuando trascienda en el plano deportivo. Ahora tan solo hace falta que su ficha se regularicé en el CBF para quedar a disposición del entrenador Mano Menezes.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]