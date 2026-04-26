Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”

Los Chankas afirman que la Liga 1 tiene conocimiento del proceso de regularización en que se encuentra el DT Walter Paolella. Crédito: Los Chankas.

El Club Deportivo Los Chankas de Andahuaylas emitió un comunicado oficial para rechazar las versiones que circulan sobre un presunto incumplimiento en la licencia de su entrenador Walter Paolella. La institución precisó que no existe sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos en su contra, y aseguró que la organización de la Liga 1 está plenamente informada sobre la situación administrativa de su comando técnico.

La polémica surgió luego de que se evidenciara que Paolella no aparece formalmente inscrito como director técnico principal en los documentos oficiales de los partidos. En su lugar, quien figura como DT es Yonel Iñigo, hecho que generó dudas sobre la regularidad del banquillo de Los Chankas y abrió espacio a especulaciones sobre posibles sanciones o reclamos por parte de otros clubes.

En diálogo con el periodista Eddie Fleishman, el gerente deportiva Zoe Ganoza aclaró que la inscripción de Iñigo es un arreglo temporal consensuado con la Liga 1, mientras se termina de regularizar la documentación de Paolella. Ganoza enfatizó que el club ha seguido todos los procedimientos administrativos y mantiene una comunicación constante con las autoridades del torneo para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo.

Comunicado de Los Chankas sobre la situación de Walter Paolella. Crédito: Instagram Los Chankas.

El comunicado difundido en las redes sociales del club fue enfático: “No existe ninguna sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos contra nuestra institución. El club viene participando regularmente en la competencia y mantiene intactos sus derechos deportivos dentro del torneo”. Además, la directiva aseguró que cumplen con lo establecido en el reglamento y las bases vigentes del campeonato.

Los Chankas sostienen que su comando técnico cuenta con la licencia PRO requerida conforme a la normativa vigente. Respecto a la presencia de Paolella, el club precisó que el entrenador forma parte del comando técnico y que la regularización de sus documentos está en proceso, siguiendo los mecanismos formales ante las autoridades competentes.

¿Alianza Lima presentará reclamo?

El delegado de Alianza Lima descartó la posibilidad de presentar un reclamo formal ante la Liga 1 por la situación de la licencia del técnico de Los Chankas. El representante ’blanquiazul’ indicó que existen reglamentos claros y procedimientos que deben respetarse, pero enfatizó que, mientras la organización del torneo y la Federación no observen irregularidad, el club no tiene previsto accionar ante las autoridades.

El delegado de Alianza Lima se refirió a la licencia de Walter Paolella, técnico del cuadro de Andahuaylas. Créditos: Jax Latin Media / X.

La notable temporada de Los Chankas al mando de Walter Paolella

Más allá del debate administrativo, el presente deportivo de Los Chankas es uno de los más destacados del año. Bajo la conducción técnica de Walter Paolella, el equipo andahuaylino lidera con autoridad el Torneo Apertura 2026, superando por tres puntos a Alianza Lima. La campaña incluye victorias de peso ante rivales históricos como Universitario, Sporting Cristal y Melgar, consolidando una base competitiva que lo mantiene invicto en la temporada.

El rendimiento colectivo y el orden táctico han sido las principales fortalezas del equipo, que se perfila como serio candidato a conquistar su primer título en la máxima categoría. La regularidad y la capacidad de adaptación en partidos exigentes han convertido a Los Chankas en la revelación del torneo, generando optimismo entre sus aficionados y respeto en el entorno del fútbol peruano. La transparencia institucional y la respuesta ante las versiones sobre el comando técnico refuerzan la imagen de un club que, en lo deportivo y administrativo, busca ser ejemplo en la Liga 1.

El desafío para Los Chankas será sostener este nivel y mantener la serenidad administrativa en un tramo crucial del campeonato. La directiva y el plantel reconocen que la atención mediática y la presión aumentarán, pero confían en que las bases del proyecto, tanto dentro como fuera de la cancha, les permitirán alcanzar sus objetivos y dejar huella en la historia reciente del fútbol peruano.

El cuadro de Andahuaylas se impuso 1-0 con gol agónico en los minutos finales - Crédito: L1MAX.