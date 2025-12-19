Guillermo Farré recuerda con amargura su etapa en Sporting Cristal: “Me han basureado y menospreciado”

El entrenador argentino rememoró su paso por el club 'celeste', del que fue despedido en el mes de abril. (Video: Bolavip)

Guillermo Farré arrastra un recuerdo amargo de su paso por el fútbol peruano. El técnico argentino, actualmente al mando de Atlético Aldosivi, no logró cumplir las expectativas durante su etapa en Sporting Cristal y quedó con una sensación de insatisfacción por ese periodo. En retrospectiva, el DT atribuye la falta de resultados al entorno negativo que, según él, rodeaba a la institución del Rímac y que terminó afectando el desarrollo de su trabajo.

En diálogo con Bolavip, Farré analizó de manera reflexiva y crítica el presente del club, que no ha logrado encontrar estabilidad desde su salida en abril del presente año, y señaló al contexto interno como uno de los principales factores que han impedido un mejor rendimiento deportivo de los ‘cerveceros’.

“Creo que en cierta forma, lo rodea cierta malicia a todo lo que es el ambiente de Sporting Cristal. Pero no de los hinchas, los hinchas son los más fieles y los más sinceros. Ellos son los que te lo expresan en la cancha”, expresó el exentrenador del cuadro del Rímac.

Guillermo Farré fue aún más directo al recordar su propio proceso en La Florida, el cual considera que estuvo marcado por la desestabilización y las versiones falsas que circularon a lo largo de su etapa. El estratega argentino aseguró que esas situaciones no solo afectaron el funcionamiento del equipo, sino que también lo golpearon en lo personal.

“Yo creo que todo el entorno del club ha hecho mal, desestabiliza lo que es la estructura de Cristal. Porque ha habido muchas mentiras a lo largo de todo el proceso mío y yo lo tomo del lado personal. A mí me han basureado y me han menospreciado a lo largo de todo mi proceso, a tal punto que antes de llegar a Perú yo ya estaba expuesto a la crítica”, afirmó.

Guillermo Farré fue despedido de Sporting Cristal en abril del 2025. Crédito: Prensa SC

Las críticas que considera injustas

Farré también se refirió a los cuestionamientos que apuntaban a que no estaba preparado para asumir la presión de un club grande como Sporting Cristal. Según explicó, ese tipo de comentarios desconocían por completo su trayectoria previa en contextos altamente exigentes.

“Dijeron que Cristal era grande, que no iba a soportar tanta presión, y yo venía de jugar en un club fuerte, de estar en un equipo tres años, con 40 mil personas en la cancha todos los partidos. Entonces, es menospreciar la calidad de una persona”, sostuvo el técnico argentino, quien había llegado procedente de Atlético Belgrano.

En la misma línea, Farré cuestionó ciertos discursos provenientes de la prensa deportiva peruana, la cual —según señaló— contribuyeron a generar un clima adverso que terminó repercutiendo en el equipo y en la relación con el aficionado del club.

“Cuando me renuevan a mí a fin de año, escuché decir ‘le renuevan a este técnico que salió quinto en el torneo, no sé para qué le renuevan’, es mentira, yo no salí quinto, salí segundo”, recordó. Para Farré, este tipo de mensajes tienen un efecto directo: “Eso hace que la gente consuma eso y tenga más ganas de criticar y putear. Se desestabiliza todo”.

Respeto al hincha y una reflexión final

Pese al tono crítico de sus declaraciones, Guillermo Farré fue enfático en reiterar el respeto que siente por el hincha de Sporting Cristal y aseguró que jamás tuvo expresiones negativas hacia la afición celeste, incluso en los momentos más tensos.

“La gente se expresa a través del triunfo o de la derrota… Respeto mucho al hincha, es lo más genuino”, señaló. No obstante, cerró con una reflexión más profunda sobre el ambiente que rodea al fútbol peruano y su impacto en los resultados del club: “La atmósfera que se genera en todo el entorno hace que lamentablemente Cristal hoy no pueda obtener mejores logros… se irradia una presión, una ansiedad, un inconformismo que no es positivo para el beneficio de la institución”.