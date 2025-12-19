Perú Deportes

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

El cuadro victoriano oficializó al exarquero de Sporting Cristal para la próxima Liga 1 y Copa Libertadores. Es el quinto fichaje de los ‘blanquiazules’

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026

Un nuevo comienzo tendrá Alianza Lima en el 2026. Los ‘blanquiazules’ vienen armando un plantel de lujo para alcanzar los objetivos de la próximo temporada en la Liga 1 y Copa Libertadores. Pablo Guede llegó a La Victoria tras la salida de Néstor Gorosito y será el encargado de revertir el mal momento que vivió durante el 2025.

El técnico argentino no llegó solo, lo hizo con cinco refuerzos: Luis Ramos, Jairo Vélez, D’ Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal y el recién anunciado Alejandro Duarte. Hoy, viernes 19 de diciembre, el arquero de 31 años fue oficializado con bombos y platillos.

El exportero de Sporting Cristal se mudó a Matute y le hará la competencia a Guillermo Viscarra en el arco ‘íntimo’. Una opción más en los tres palos y tendrá la misión de ganarse un lugar en el equipo de Guede.

“Un nuevo capítulo comienza. ¡Bienvenido, Alejandro Duarte!”, publicó el club victoriano a través de sus redes sociales.

Alejandro Duarte es nuevo refuerzo de Alianza Lima

En la temporada 2025, Duarte apenas sumó dos presentaciones con los ‘cerveceros’ en el Torneo Apertura. Su primera intervención se produjo en la derrota 4-1 frente a UTC en Cajamarca, un duelo significativo porque marcó el final del ciclo de Guillermo Farré al frente del equipo. Posteriormente, defendió el arco ante Ayacucho FC durante la victoria 4-1 en mayo.

Desde su llegada al Rímac, el arquero acumuló un total de 77 partidos oficiales defendiendo la camiseta celeste. Las lesiones influyeron decisivamente en la determinación conjunta de no extender el contrato para el 2026. En ese período en la portería, Alejandro encajó 88 goles y logró mantener su arco invicto en 25 encuentros.

Noche Blanquiazul 2026: día y hora confirmada del Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi

Alianza Lima ha confirmado detalles relevantes del evento más esperado por los hinchas: recibirá a Inter Miami, equipo donde destacan jugadores como Lionel Messi. La Noche Blanquiazul 2026, programada para el 24 de enero a partir de las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

La llegada de futbolistas reconocidos a nivel mundial, entre ellos Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, convertirá este partido en una experiencia inédita para los aficionados locales, que tendrán la posibilidad de observar en directo a figuras emblemáticas del deporte internacional compitiendo en Lima.

La emisión exclusiva del histórico choque estará a cargo de Latina Televisión, que transmitirá el cotejo en todo el Perú a través de sus señales 2 y 702 en alta definición. Además, los espectadores podrán seguir el partido mediante la plataforma digital de la casa televisora, tanto en su página web como a través de su aplicación, lo que asegura acceso a la cobertura nacional completa.

De manera paralela, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura periodística integral desde el estadio Matute: incluirá análisis previos, narraciones en vivo, el registro de jugadas más importantes y las declaraciones de los protagonistas, junto a toda la información relevante del evento.

Entradas para Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Salieron a la venta los boletos para el histórico amistoso entre los ‘íntimos’ y las ‘garzas’, y se podrá conseguir en el portal de Joinnus.

  • Palco Apuesta Total: S/. 3125 soles (General) y S/. 2500 soles (Abonados)
  • Occidente Central: S/. 2375 soles (General) y S/. 1900 soles (Abonados)
  • Occidente Lateral: S/. 2000 soles (General) y S/. 1600 soles (Abonados)
  • Occidente (Silla de ruedas): S/. 720 soles (Precio único)
  • Oriente: S/. 1500 soles (General) y S/. 1200 soles (Abonados)
  • Oriente CONADIS: S/. 720 soles (Precio único)
  • Sur: S/. 470 soles (General) y S/. 376 soles (Abonados)
  • Norte: S/. 470 soles (General) y S/. 376 soles (Abonados)
Entradas para Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima Alejandro Duarte Guillermo Viscarra

