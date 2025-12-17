Perú Deportes

Roberto Mosquera augura un futuro interesante a Javier Rabanal en Universitario: “Ha estado en Ecuador, le puede ir bien”

El reconocido director técnico nacional, con paso accidentado en Liga 1 2025, aprobó la llegada del nuevo líder español a la ‘U’. “Puede encajar en el fútbol peruano”, sostuvo

Roberto Mosquera aprueba la llegada
Roberto Mosquera aprueba la llegada de Javier Rabanal a Universitario. - Crédito: Liga 1 / IDV

Aunque Roberto Mosquera ha mostrado cierta intolerancia y resistencia a la masa grande de entrenadores extranjeros que suelen afincarse en la variopinta Liga 1 de Perú, hace una excepción a la regla al referirse a Javier Rabanal, el inminente nuevo entrenador de Universitario de Deportes para la siguiente temporada.

En una entrevista brindada al programa ‘Campeonísimo’, el ilustrado estratega peruano consideró que el nuevo líder de la ‘U’ se hará sentir desde el primer día en Ate. Su argumento se basa en la experiencia deportiva y social ganada en Independiente del Valle, donde en su primera campaña salió campeón local.

Roberto Mosquera ofreció comentarios halagadores
Roberto Mosquera ofreció comentarios halagadores a la metodología de trabajo de Javier Rabanal. - Crédito: Difusión
Puede encajar en el fútbol peruano, sí. Una cosa es equipo, otra cosa es selección. Ha estado en Ecuador, que está más cerca de Perú. Los jugadores y su forma de pensar [son parecidos] porque somos limítrofes, pero hay muchas cosas más. Creo que le puede ir bien”, sostuvo Roberto.

Con una valoración así de loable por parte de Mosquera, entonces Rabanal podrá aterrizar en Lima con cierta calma, aunque no es menos cierto que su trabajo deberá hablar por él desde que inicie sus funciones en la parcela técnica de Universitario, institución que se ha fijado el tetracampeonato local.

El técnico español dio una muestra de su capacidad ante Universitario. (Pizarra Crema)

Javier Rabanal, la apuesta

Una vez que se confirmó la salida de Jorge Fossati en Universitario, el área deportiva, encabezada por Álvaro Barco, agilizó conversaciones con Javier Rabanal, nombre apuntado en la agenda, tras su destacada participación —con coronación— en Independiente del Valle a lo largo de la LigaPro 2025.

No hubo mayores entrampamientos en las tratativas, dado que el técnico español se desligó, recientemente, de IDV al no encontrar un punto de entendimiento con la Dirección Deportiva. Con esa libertad, abrió contacto formal con los ‘cremas’ y llegó a un acuerdo para asumir los mandos durante el próximo año.

Javier Rabanal llevó al éxito
Javier Rabanal llevó al éxito a Independiente del Valle. - Crédito: EFE
“Me quedaba un año de contrato, pero tuve una buena conversación con Santiago Morales [gerente general] y con Luis Fernando Saritama [director deportivo]. Estábamos bastante alineados en los objetivos futuros del club pero quizás no estábamos del todo alineados en cómo llegar a conseguir esos objetivos“, reconoció en una entrevista con ECDF.

De 46 años, Javier Rabanal es un entrenador que ha ganado notoriedad por su manera dinámica y pragmática de preparar y afrontar los partidos. Empezó su carrera en campeonatos femeninos y regionales de España para luego prepararse, sobre todo en el aspecto metodológico, en China y Países Bajos.

El flamante técnico de Universitario señaló que le gustaría contar con elementos de Independiente del Valle en su nuevo club. (Canal del Fútbol)

En su arranque oficial como entrenador dejó una marca histórica en Independiente del Valle al coronarse campeón de la LigaPro 2025 en su primera temporada al frente del primer equipo, asegurando el título con un sólido rendimiento colectivo y exitoso desempeño en el torneo nacional.

Bajo su dirección, el ‘matagigantes’ también alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, una destacada campaña internacional que reforzó el prestigio del club. Además, Jesús Rabanal promovió jóvenes talentos y consolidó un estilo de juego competitivo que quedará en la historia de la institución. Con esos brillantes pergaminos, se desplazará a Universitario de Deportes.

