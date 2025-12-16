Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Roberto Mosquera, de 69 años, es un entrenador de amplia trayectoria en Perú. - Crédito: Difusión

A Roberto Mosquera le desagrada la idea que los clubes de Perú apuesten con fuerza por la contratación de entrenadores del extranjero, cuyas hojas de vida son un completo enigma por estos lares. Siente, entonces, que con ello se desvaloriza y denigra a aquellos profesionales nacionales que se han preparado para una oportunidad en la élite o que pese a su experiencia ven puertas cerradas por razones desconocidas.

“Es una vergüenza. Pienso que la capacidad no tiene nacionalidad. Acá puede venir cualquiera y dirigir, pero que tenga un pergamino o un campeonato en Primera. Aquí viene cualquiera, realmente”, reclamó en una entrevista concedida a Campeonísimo.

La última gestión de Roberto Mosquera en Liga 1 se saldó con un descenso en Alianza Universidad. - Crédito: Página 13

“Claro vienen por un costo que no tenemos nosotros los peruanos. Nunca han dirigido en su país en Primera División y acá vienen a hacer sus pininos. No es solo el tema del dinero, es el tema qué hacemos con Jorge Espejo, Julio César Uribe y Teddy Cardama. No le puedo cerrar la puerta a ningún extranjero, porque he trabajado en Bolivia y jugado en Argentina, pero esto ya es exagerado”, continuó.

“El tema no es solucionable, porque nosotros ya dimos lo que teníamos que dar, dimos fe de nuestra capacidad siendo hombres inteligentes y de lucha. Todos tenemos un nombre ganado a pulso y se han olvidado. He sido seis veces el mejor entrenador del Perú y te llaman condicionado", sentenció.

La única manera, según la perspectiva del laureado entrenador, para que un compatriota tenga la inmejorable chance de estacionarse en una banca técnica es que el club esté en crisis de resultados a partir de la mal conformación del plantel: “Acá hay dirigentes que buscan jugadores, arman al equipo y después buscan al técnico. Acá te dan el globo inflado, y el extranjero sí acepta. Por eso no me llaman, y está bien que no me llamen“.

En los últimos años, Roberto Mosquera ha vivido experiencias demasiado accidentadas vinculadas con el descenso. La más reciente aconteció con Alianza Universidad de Huánuco, club al que no pudo rescatar de su inminente final pese al prometedor inicio de su gestión.

Roberto Mosquera luchó por cambiar la historia reciente de Alianza Universidad. - Crédito: Página 3