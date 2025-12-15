Perú Deportes

Javier Rabanal recibe aprobación total en Universitario para asumir la dirección técnica en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El área administrativa de la ‘U’, con Franco Velazco y Álvaro Barco como líderes respectivos, cierra filas con el entrenador español de paso exitoso en Independiente del Valle. Acuerdo cerrado

Javier Rabanal, técnico elegido en Universitario de Deportes. - Crédito: EFE

Universitario de Deportes se asegura un futuro ilusionante cerrando la incorporación de Javier Rabanal a la dirección técnica. Después de una revisión pertinente de su hoja de vida, estilo de juego y manejo de grupo, con la inclusión de valoraciones de las autoridades, el club tricampeón de Liga 1 de Perú ha aprobado su contratación para el próximo año.

El acuerdo está cerrado. Tanto Franco Velazco, administrador de la ‘U’, como Álvaro Barco, gerente deportivo, cerraron filas con el estratega español, de 46 años, que viene de realizar una campaña espléndida y revolucionaria con Independiente del Valle (ECU).

Javier Rabanal llevó al éxito a Independiente del Valle. - Crédito: EFE

A los líderes de Universitario les atrajo demasiado la nueva metodología de Javier Rabanal y su destacado palmarés tanto como responsable técnico como formador en academias menores. No es menos cierto, además, que su preparación en Europa ha pesado demasiado en la evaluación final, que deberá plasmarse en un contrato oficial en el transcurso de la semana próxima.

Al joven estratega, que dará inicio a su trayectoria en Perú, se le exigirá rendimiento y resultados. Aunque, la meta trazada, eso sí, va más allá del anhelado tetracampeonato nacional: se plantea en Ate que instaure un libreto vistoso de fútbol que, además, implique a los jóvenes valores de las canteras. Con una línea marcada de fútbol se espera que lo deportivo caiga por su propio peso.

Desde todas las esferas de Universitario de Deportes, además, se ha llegado a la conclusión de que la elección del delantero extranjero deberá pasar por petición y revisión de Javier Rabanal, quien está demasiado acostumbrado a contar con goleadores involucrados en la gestación del juego asociado.

Así las cosas, pronto llegará el nuevo comando técnico español para sustituir al saliente de Jorge Fossati, cuya vara de éxito es demasiado alta considerando que marcó el inicio del tricampeonato con la consecución del título 2023 y abrochó el del 2025.

Jorge Fossati, último entrenador en Universitario. - Crédito: EFE

Carrera trepidante

Javier Rabanal supo desde que siempre que viviría del y para el fútbol. No dejó que el sueño frustrado del jugador lo apartará de sus convicciones. Después de un paso fugaz por las canchas, se preparó para la dirección técnica y lo cumplió de inmediato trabajando con clubes de categorías más que modestas en España.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

