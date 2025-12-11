Perú Deportes

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video: “Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”

Los ‘blanquiazules’ le pusieron fin a la historia del ‘Pirata’ en La Victoria después de cinco temporadas y un bicampeonato nacional

El club 'blanquiazul' le puso fin a la historia del 'Pirata' después de cinco temporadas.

El día que el hincha ‘blanquiazul’ no quería que llegara. Este jueves 11 de diciembre, Alianza Lima despidió a Hernán Barcos después de cinco temporadas y un bicampeonato nacional en el club. El elenco de La Victoria le hizo un emotivo video y lo publicó en sus redes sociales.

Los ‘íntimos’ plasmaron toda la historia del ‘Pirata’ en su pieza audiovisual. Desde su llegada a Matute en plena incertidumbre si Alianza jugaría en Primera o Segunda División, pasando por la conquista de dos ediciones de la Liga 1, hasta la última ovación de la hinchada en el estadio Alejandro Villanueva.

¡Gracias, ‘Pirata’! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul“, escribió el ‘equipo del pueblo’ en sus posts, desatando múltiples comentarios de los fanáticos, los cuales en su mayoría fueron negativos, como era de esperarse.

‘HB9′ dejó una huella imborrable en Alianza Lima. Y es que llegó en el momento más complicado de la institución y la devolvió a la cima del fútbol peruano. Sumado a ello, es que se convirtió en el máximo goleador extranjero y se metió entre el top 10 de artilleros de toda la historia del cuadro ‘victoriano’ con 77 goles.

El futuro de Barcos estaría en Cajamarca

Una vez comunicada la decisión, el ‘Pirata’ comenzó a considerar alternativas para su futuro en otros clubes. En un primer momento surgió Sport Boys, con cuya dirigencia llegó a conversar, aunque la posibilidad no prosperó. Posteriormente, apareció una opción inesperada: FC Cajamarca, equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol peruano.

A diferencia de Boys, las negociaciones con el conjunto de Cajamarca avanzaron con rapidez y están cerca de concretar un acuerdo. La propuesta incluye un salario superior al ofrecido en el Callao y equiparable al de los grandes clubes del país, como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Con 41 años, Barcos continuará su carrera, aunque es consciente de que le queda poco tiempo en el fútbol profesional. Por esa razón, FC Cajamarca elaboró una oferta integral, que contempla su incorporación en un cargo nuevo mientras sigue siendo jugador. El delantero asumirá funciones de asesor deportivo, con el objetivo de adquirir experiencia en esa área.

“Hernán Barcos no solo llegaría a FC Cajamarca para ser el ‘9’ del equipo que acaba de ascender a la Liga1 en 2026. La intención es que también participe en la planificación deportiva y comience su trayectoria como gerente deportivo”, señaló Carlos Benavente, periodista de Radio Ovación, en su cuenta de X (antes Twitter).

Inclusive el técnico del equipo en mención, Carlos Silvestri, sostuvo una conversación con el delantero argentino y posteriormente dijo lo siguiente: "Hernán Barcos es una excelente persona, hemos podido coincidir y conversar también. Me parece que es del perfil que estamos buscando para encaminar un proyecto. Sabemos que los jugadores dentro del campo suman mucho y las personas que se manejan muy bien dentro como fuera del campo son fundamentales para llevar estos proyectos a buen puerto”.

Ahora, con su despedida en Alianza, Barcos podría ser presentado en su nuevo club sin problema alguno. El ‘nueve’ está listo para comenzar un nuevo desafío en la Liga 1 y probablemente el último como futbolista profesional. Se vienen horas movidas en el mercado local.

