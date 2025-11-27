Perú Deportes

Se reveló pelea entre Paolo Guerrero y Guillermo Enrique en Alianza Lima: “Hubo un encontrón en un partido de práctica”

El periodista deportivo Jorge Solari y el exjugador ‘Conejo’ Rebosio detallaron qué pasó entre el ‘Depredador’ y el jugador argentino durante un entrenamiento

Los dos jugadores sostuvieron un enfrentamiento durante un entrenamiento. (Palabra de hincha)

Alianza Lima es tema de conversación en los últimos días. Y es que el club ‘blanquiazul’ ha decidido no renovarle el contrato a uno de sus referentes, Hernán Barcos, de cara al 2026. Esto desató múltiples de comentarios, más negativos que positivos, en las diferentes redes sociales y programas deportivos.

Ahora, se suma otra polémica revelación, la cual ratifica que la interna del elenco ‘íntimo’ no vive su mejor momento, a puertas de enfrentarse a Sporting Cristal en las semifinales por los playoffs de la Liga 1 2025, que otorgan un boleto directo a la próxima edición de la Copa Libertadores, como Perú 2.

En la última edición del programa de Youtube llamado ‘Palabra de Hincha’, el periodista deportivo Jorge Solari soltó una información que sorprendió a sus compañeros. De acuerdo al comunicador, Paolo Guerrero se habría peleado con Guillermo Enrique en un entrenamiento de los ‘victorianos’. Esta confesión fue corroborrada por el exjugador Miguel ‘Conejo’ Rebosio.

“Hay ejemplos más recientes como Guerrero y Enrique, el lateral. Hubo algo ahí en un partido de práctica, se mecharon, se recontra mecharon, a golpes no puedo afirmarlo, pero sí tengo entendido que hubo un encontrón, una situación de....”, comenzó el reportero.

Solari, a la par, opinó de lo ocurrido entre Guerrero y Enrique. “Es una muestra de la poca paciencia que hay en la interna de Alianza, de que ya todo está con los cables pelados, que un cruce y ahí hay una explosión que no es usual en un plantel”.

Paolo Guerrero y Guillermo Enrique
Paolo Guerrero y Guillermo Enrique se pelearon en la interna de Alianza Lima, de acuerdo a Jorge Solari y 'Conejo' Rebosio.

¿Enrique fue borrado en los últimos partidos de Alianza Lima?

La revelación de Jorge Solari y ‘Conejo’ Rebosio fue vinculada al hecho de que Guillermo Enrique no haya salido en lista durante los últimos partidos de Alianza Lima. Prácticamente como si hubiese sido ‘borrado’ del club luego de la pelea con un referente como Paolo Guerrero.

Y es que desde el 31 de octubre, el lateral derecho no sale ni siquiera en la lista de convocados de Néstor Gorosito, entrenador que de hecho aprobó su llegada a La Victoria a inicios de temporada. A partir de su ingreso ante Melgar aquella noche, no volvió a jugar con los ‘íntimos’, perdiéndose dos compromisos (ante Los Chankas y UTC).

Cabe señalar que Enrique no se encuentra lesionado y mucho menos fue sancionado deportivamente -con acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones- por lo que todo hace indicar que es un decisión técnica. Lo extraño es que, semanas atrás, era titular por la banda derecha, jugando hasta partidos internacionales en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Enrique se va y Guerrero se queda

El hecho de que Guillermo Enrique no juegue los últimos encuentros de Alianza Lima también podría relacionarse con su no continuidad de cara a la próxima temporada. El argentino tuvo un buen arranque en este 2025, pero no logró sostener su nivel, recibiendo críticas de la hinchada.

Enrique está dentro de la lista de los jugadores que se irán terminando este año. En esa nómina, se encuentra su amigo Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos, Angelo Campos, Matías Succar y Alan Cantero. Esto de acuerdo a la información del comentarista deportivo Diego Rebagliati y ante la falta de confirmación por parte del club ‘blanquiazul’.

Mientras tanto Paolo Guerrero es uno de los que renovará -si es que ya no lo hizo- vínculo con Alianza Lima. Probablemente, el ‘Depredador’ afronte su última campaña con el equipo de sus amores y decida retirarse del fútbol profesional durante el 2026.

