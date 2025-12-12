Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Universitario cerca de fichar a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse.

Universitario de Deportes no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y decidió separar sus caminos luego del tricampeonato en la Liga 1. En ese sentido, el club ‘merengue’ comenzó con fuerza la búsqueda del reemplazado del estratega uruguayo, el cual tendrá el histórico objetivo de conseguir el primer ‘tetra’ en el fútbol peruano.

A partir de ese momento, inició la danza de nombres. Algunos periodistas señalaron que la ‘U’ iría por Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana y que previamente tuvo un breve paso por Ate. Otros manifestaron que el regreso de Fabián Bustos podría ser factible, producto de que se encuentra libre.

Sin embargo, el candidato más fuerte del director deportivo Álvaro Barco es un DT español. Se trata de Javier Rabanal, quien está actualmente en Independiente del Valle de Ecuador. Precisamente, de dicho país surgió la información de que llegaría a tienda ‘crema’ de cara al 2026. El periodista deportivo Esteban Ávila reveló que el tinerfeño dejará al ‘matagigantes’ y su futuro estaría en Universitario.

En Perú, el comunicador de L1 Max, Gustavo Peralta, manifestó que: “El director técnico español Javier Rabanal es el candidato más fuerte y el que más gusta en la dirección deportiva de Universitario de Deportes. Próximas horas claves para ver si se formaliza todo”, publicó en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Javier Rabanal es el elegido para convertirse en el nuevo técnico de Universitario en el 2026.

¿Qué falta para que se concrete?

Javier Rabanal tiene contrato vigente con Independiente del Valle, pero desde tierras ecuatorianas informan que resolverá su vínculo, debido a que no tiene una buena relación con la directiva. A partir de ese momento, las negociaciones con Universitario avanzarían hasta concretar la firma para la próxima temporada.

A pesar de que recientemente salió campeón de la LigaPro de Ecuador, el ‘matagigantes’ ya cuenta con un nuevo estratega -Emiliano Papa- lo que facilitaría aún más la partida del español del cuadro norteño. Eso sí, deberá desembolsar el dinero de su cláusula de salida, estipulada en el contrato firmado por ambas partes.

Javier Rabanal salió campeón con Independiente del Valle en la Primera División de Ecuador.

Su sistema de juego: ¿Juega con tres en el fondo?

Javier Rabanal se caracteriza por ser un técnico muy flexible. Esto se vio cuando enfrentó a Universitario en la última edición de la Copa Libertadores. Normalmente, utiliza un 4-3-3, pero cambió su mitad de campo para adueñarse de la posesión del balón en el estadio Monumental. Hizo un rombo 4-1-2-1-2 y dio frutos, terminó sosteniendo la igualdad en Lima.

En cuanto si el técnico español utiliza la línea de tres en el fondo, un sello característico de la ‘U’ en su tricampeonato, sí lo ha hecho, aunque no con mucha frecuencia en su paso por Independiente del Valle. Ahí, colocó ese sistema de juego durante algunos encuentros.

El técnico español dio una muestra de su capacidad ante Universitario. (Pizarra Crema)

El palmarés de Javier Rabanal

El español pudo ganar su primer título profesional como técnico principal este 2026 al mando de Independiente del Valle. Sin embargo, es un técnico que va en ascenso y con un extenso recorrido en menores y asistente. En este último puesto en mención, conquistó dos títulos: Copa de los Países Bajos y Supercopa de los Países Bajos con PSV Eindhoven.

De hecho, Rabanal formó parte del cuerpo técnico de la estrella holandesa Ruud Van Nistelrooy durante una temporada en los ‘rojiblancos’. A su lado, aprendió muchos conocimientos que le sirvieron posteriormente para levantar su primer trofeo como estratega en otro continente.

Javier Rabanal fue asistente de Ruud Van Nistelrooy en PSV.

En conclusión, Álvaro Barco y Universitario han puesto su atención en un entrenador en ascenso, formador de menores, con un gran presente y una propuesta de juego muy flexible. Solo faltaría que se desprenda de Independiente del Valle y acepte el proyecto presentado por el vigente tricampeón del fútbol peruano.