Perú Deportes

El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el DT uruguayo experimentó un ánimo afectado tras concretarse su salida de la ‘U’. Las conversaciones se llevaron a cabo en medio de un ambiente tenso

Guardar
El periodista Gustavo Peralta contó el motivo por el cual la directiva de la 'U' buscó prescindir del DT uruguayo. (Video: Hablemos de MAX)

Tras la salida de Jorge Fossati, se conoció la posición del técnico uruguayo y el motivo que llevó a Universitario de Deportes a frenar las conversaciones para su continuidad. Pese a que había expectativa de que el ciclo se prolongara, la participación de Pablo Betancourt, representante del DT, modificó el escenario y terminó por precipitar la ruptura entre el entrenador y el club. La desvinculación continúa generando repercusiones en el entorno institucional.

“Según lo que me cuentan desde su entorno, es que Fossati está dolido y triste por su salida, le ha chocado muchísimo. Y porque además lo están enlodando, ensuciando, es lo que me dicen desde su entorno, a partir de todo lo que se ha dicho”, compartió el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’.

Estas sensaciones se suman a la percepción dentro del cuerpo técnico de que la dirigencia ya tenía definido al sucesor del uruguayo antes de que se produjera el anuncio formal de su separación. “Del entorno de Jorge Fossati es que sienten que Álvaro Barco, o sea, la dirección deportiva, ya tenía elegido el técnico hace tiempo. Decían ‘si Fossati se va, este es el elegido’”.

Universitario oficializó la salida de
Universitario oficializó la salida de Jorge Fossati.

Las complicadas negociaciones entre Jorge Fossati y Universitario

Las negociaciones entre Jorge Fossati y la directiva de Universitario estuvieron atravesadas por una serie de desacuerdos sobre la estructura interna y el funcionamiento del club. “Hubo una reunión con Álvaro Barco y con Franco Velazco, y él (Fossati) lo primero que señaló en esa reunión fue su preocupación por las funciones de algunos trabajadores que no cumplen con el estándar que necesita Universitario. Él creía que esa situación hacía que estos trabajadores no estuvieran a la altura y que no se defendía a la ‘U’ como se debía en diversas situaciones, en puntos específicos. Fossati pedía que esto se solucione lo más rápido posible porque no quería esperar que esto explote en una cuestión de que iba a ir contra la ‘U’ o que hubiera una relación interpersonal que pudiera ser megacomplicada”, precisó el comunicador.

Al final del proceso, la dirigencia le comunicó al entrenador la decisión de no continuar con sus servicios, citando el desgaste acumulado dentro de la estructura del club. “La ‘U’ saldrá a decir su parte si es verdad o no, y cuando llegue el momento de que Franco Velazco y Álvaro Barcos declaren; pero cuando se le informó que no iba a seguir a Jorge Fossati, la ‘U’ le dijo que era por desgaste institucional. Esa fue la frase que se usó”.

Jorge Fossati abrazando a sus
Jorge Fossati abrazando a sus dirigidos luego de confirmarse la consecución del tricampeonato con Universitario. - créditos: EFE

El posible motivo de Jorge Fossati para tensionar las negociaciones con Universitario

Por otro lado, Carlos Galván dio a entender que la salida de Jorge Fossati se produjo por una oferta del extranjero. “¿Que se vaya a otro sitio? No me llamaría la atención para nada. Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la selección de Costa Rica”, comentó en ‘A la Cama con el Rei’.

Esta propuesta externa habría cambiado las demandas del experimentado DT. “Capaz que eso apareció en el transcurso y por eso empezaron las trabas. ‘Bueno, no te aumento el sueldo, pero te doy unos bonos buenos a futuro’. Pero él empezó a decir, ‘no, pero yo cuando estaba la otra administración me dijo que me iba a dar un bono grande y un cambio de sueldo’”.

El clima en la interna se tensó aún más cuando el ‘Flaco’ fue derivado a tratar los temas contractuales con otros funcionarios y no directamente con Jean Ferrari, que ya había pasado a la FPF. “Se ve que Fossati fue a tocar la puerta ‘yo no soy más el administrador’, le dijo Jean (Ferrari), ‘anda y arregla con él’. Él siente que eso fue un maltrato, pero Barco es un tipo duro, correcto y tiene mucha experiencia a tal punto que dijo ‘bueno, hasta acá termina lo nuestro’, y esto lo que estoy diciendo se corroborará si más adelante aparece en una selección”, sostuvo.

El 'Negro' se pronunció por la partida del técnico uruguayo y de cómo manejo las negociaciones con la dirigencia de la 'U'. (Video: A La Cama con el Rei)

Temas Relacionados

Jorge FossatiUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, promedio goleador y estilo de juego

Tiene 34 años, mide 1.85 metros y viene de ser campeón con Independiente del Valle en el fútbol ecuatoriano

Michael Hoyos, el delantero elegido

Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario y apuntó contra Franco Velazco: “No es un club normal que tenga gente de fútbol”

El técnico uruguayo se pronunció luego de no llegar a un acuerdo con la ‘U’ para permanecer durante el 2026. Señaló que se debió a diferencias deportivas

Jorge Fossati rompió su silencio

Entradas Noche Crema 2026: precios y dónde comprar los boletos para la presentación oficial de Universitario

Arrancó la venta de boletos para el evento más esperado por los hinchas. La ‘U’ se reencontrará con su gente el próximo sábado 24 de enero frente U. de Chile en el estadio Monumental

Entradas Noche Crema 2026: precios

“Pedro Gallese hace gala de sus reflejos con atajadas increíbles”, así fue la bienvenida del Deportivo Cali al arquero peruano

El club colombiano presumió de la contratación del guardameta nacional y expuso las mejores jugadas mediante un cálido contenido audiovisual

“Pedro Gallese hace gala de

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

El ‘Seba’ se regresó a su natal Uruguay luego de que el área deportiva de la ‘U’ le enseñara la puerta de salida pese a su rendimiento sostenido durante dos años. “No sé en qué se basaron”, dijo

Sebastián Britos demuestra preocupación por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE incorpora la

Elecciones 2026: JNE incorpora la lucha contra la desinformación y la IA en el nuevo Pacto Ético Electoral

Coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno ascienden a generales PNP: sus trayectorias y tensiones con el Ejecutivo de Dina Boluarte

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

Gobierno designó a Paola Lobatón como nueva jefa de Pronabec, luego de polémica por falta de presupuesto para becas

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’ con terrorista Víctor Polay, excabecilla del MRTA: “Hoy no escribiría ese artículo”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a usuarios

Magaly Medina responde a usuarios que critican su receta de chocolate caliente: “Es para conocedores”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

Melissa Paredes envía nueva carta notarial a Magaly Medina y exige respeto a la privacidad de su hija

Pamela López inicia el proceso para borrar el tatuaje de su historia con Christian Cueva: ¿cuál es su alto costo?

DEPORTES

Jorge Fossati rompió su silencio

Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario y apuntó contra Franco Velazco: “No es un club normal que tenga gente de fútbol”

A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa

Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, promedio goleador y estilo de juego

Entradas Noche Crema 2026: precios y dónde comprar los boletos para la presentación oficial de Universitario

“Pedro Gallese hace gala de sus reflejos con atajadas increíbles”, así fue la bienvenida del Deportivo Cali al arquero peruano