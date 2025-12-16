El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”

El periodista Gustavo Peralta contó el motivo por el cual la directiva de la 'U' buscó prescindir del DT uruguayo. (Video: Hablemos de MAX)

Tras la salida de Jorge Fossati, se conoció la posición del técnico uruguayo y el motivo que llevó a Universitario de Deportes a frenar las conversaciones para su continuidad. Pese a que había expectativa de que el ciclo se prolongara, la participación de Pablo Betancourt, representante del DT, modificó el escenario y terminó por precipitar la ruptura entre el entrenador y el club. La desvinculación continúa generando repercusiones en el entorno institucional.

“Según lo que me cuentan desde su entorno, es que Fossati está dolido y triste por su salida, le ha chocado muchísimo. Y porque además lo están enlodando, ensuciando, es lo que me dicen desde su entorno, a partir de todo lo que se ha dicho”, compartió el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’.

Estas sensaciones se suman a la percepción dentro del cuerpo técnico de que la dirigencia ya tenía definido al sucesor del uruguayo antes de que se produjera el anuncio formal de su separación. “Del entorno de Jorge Fossati es que sienten que Álvaro Barco, o sea, la dirección deportiva, ya tenía elegido el técnico hace tiempo. Decían ‘si Fossati se va, este es el elegido’”.

Las complicadas negociaciones entre Jorge Fossati y Universitario

Las negociaciones entre Jorge Fossati y la directiva de Universitario estuvieron atravesadas por una serie de desacuerdos sobre la estructura interna y el funcionamiento del club. “Hubo una reunión con Álvaro Barco y con Franco Velazco, y él (Fossati) lo primero que señaló en esa reunión fue su preocupación por las funciones de algunos trabajadores que no cumplen con el estándar que necesita Universitario. Él creía que esa situación hacía que estos trabajadores no estuvieran a la altura y que no se defendía a la ‘U’ como se debía en diversas situaciones, en puntos específicos. Fossati pedía que esto se solucione lo más rápido posible porque no quería esperar que esto explote en una cuestión de que iba a ir contra la ‘U’ o que hubiera una relación interpersonal que pudiera ser megacomplicada”, precisó el comunicador.

Al final del proceso, la dirigencia le comunicó al entrenador la decisión de no continuar con sus servicios, citando el desgaste acumulado dentro de la estructura del club. “La ‘U’ saldrá a decir su parte si es verdad o no, y cuando llegue el momento de que Franco Velazco y Álvaro Barcos declaren; pero cuando se le informó que no iba a seguir a Jorge Fossati, la ‘U’ le dijo que era por desgaste institucional. Esa fue la frase que se usó”.

El posible motivo de Jorge Fossati para tensionar las negociaciones con Universitario

Por otro lado, Carlos Galván dio a entender que la salida de Jorge Fossati se produjo por una oferta del extranjero. “¿Que se vaya a otro sitio? No me llamaría la atención para nada. Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la selección de Costa Rica”, comentó en ‘A la Cama con el Rei’.

Esta propuesta externa habría cambiado las demandas del experimentado DT. “Capaz que eso apareció en el transcurso y por eso empezaron las trabas. ‘Bueno, no te aumento el sueldo, pero te doy unos bonos buenos a futuro’. Pero él empezó a decir, ‘no, pero yo cuando estaba la otra administración me dijo que me iba a dar un bono grande y un cambio de sueldo’”.

El clima en la interna se tensó aún más cuando el ‘Flaco’ fue derivado a tratar los temas contractuales con otros funcionarios y no directamente con Jean Ferrari, que ya había pasado a la FPF. “Se ve que Fossati fue a tocar la puerta ‘yo no soy más el administrador’, le dijo Jean (Ferrari), ‘anda y arregla con él’. Él siente que eso fue un maltrato, pero Barco es un tipo duro, correcto y tiene mucha experiencia a tal punto que dijo ‘bueno, hasta acá termina lo nuestro’, y esto lo que estoy diciendo se corroborará si más adelante aparece en una selección”, sostuvo.

