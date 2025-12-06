Perú Deportes

Jorge Fossati desmintió que le pidió a Universitario no entrenar en Campo Mar: “Seguro van a afirmar que le quiero sacar la ‘U’ a la camiseta”

El técnico uruguayo descartó que haya puesto esa condición a la directiva para quedarse en el club de Ate de cara al 2026

Guardar
Jorge Fossati desmintió que le
Jorge Fossati desmintió que le pidió a la directiva de Universitario no entrenar en Campo Mar para seguir en el 2026.

De la felicidad a la incertidumbre. Universitario de Deportes vive días movidos luego de conseguir el tan ansiado tricampeonato en la Liga 1. La continuidad del técnico Jorge Fossati no está asegurada, a pesar de contar con contrato vigente de cara a la siguiente temporada. El técnico uruguayo se viene reuniendo con la directiva para llegar a un acuerdo.

Recientemente, la periodista deportivo Andrea Closa reveló un inesperado pedido del entrenador ‘charrúa’ para quedarse en Ate durante el 2026. De acuerdo a la información de la comunicadora en la última edición del programa ‘Fútbol como Cancha’ en Radio Programas del Perú (RPP), Fossati habría solicitado no entrenar en Campo Mar y hacerlo en otra sede más cercana.

“Ayer hubo una nueva reunión entre Fossati y la directiva de Universitario, con Franco Velazco presente, duró un poco menos de las 9 de la noche, y lo que me decían desde Universitario es que todavía no había humo blanco, no significa que se haya caído, que Fossati no continuará, no pasa por ahí, lo que sí podemos contar es que el tema económico no fue el tema central de la charla, se conversaron de otros temas logísticos que el profe Fossati quiere mejorar de cara a la próxima temporada”, inició.

“Uno de los temas logísticos, por ejemplo, que se solicitan a la administración, es que el entrenamiento no sea en Campo Mar, es decir, que el entrenamiento sea en el Monumental o en alguna de las sedes más cercanas, que no sea en Campo Mar los entrenamientos diarios. No me han dado el argumento, pero interpreto que es porque es muy lejos, no me lo han asegurado como tal, es uno de los pedidos que se han hecho por parte del representante de Fossati”, añadió.

El técnico uruguayo planteó cambios en la logística para el 2026, según Andrea Closa. (RPP)

Rápidamente, crecieron las críticas hacia Jorge Fossati en redes sociales. Algo que provocó que el ‘Nonno’ se pronuncie mediante conversación con el periodista Tavo Serpa. Esto fue lo que dijo: “Ya no saben que inventar, en cualquier momento van a afirmar que seguro le quiero sacar la U a la camiseta.Se ve que somos importantes, de lo contrario no mentirían tanto”, señaló -claramente- de forma sarcástica y con un poco de fastidio.

Jorge Fossati desmintió que haya
Jorge Fossati desmintió que haya pedido entrenar en una sede más cerca a la ciudad.

La postura de Universitario sobre aumentar salario a Fossati

La parte económica también es un tema del cual se habla en las reuniones entre Universitario y Jorge Fossati. El entrenador uruguayo busca una mejora salarial pese a contar con un vínculo vigente por todo el 2026, mientras que el club ‘merengue’ solo quiere aumentarle los premios por objetivos conseguidos.

Y es que la ‘U’ tiene una firme postura sobre la parte económica: "La ‘U’ ha decidido, y esto me lo resaltaron muy bien, que no va a hacer locuras económicas, no va a hipotecar y no quiere decir que Fossati está pidiendo hipotecar el club por su nuevo contrato”, reveló el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa L1 Max Radio.

El periodista Gustavo Peralta dio alcances de las negociaciones entre el agente del DT uruguayo y la directiva 'crema'. (Video: L1 MAX)

Recordemos que si bien Universitario obtuvo ingresos por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y por conquistar el tricampeonato, se encuentra en medio del pago de su deuda. Por ese motivo, la directiva no realiza grandes gastos en la conformación de su plantilla desde hace varias temporadas.

Temas Relacionados

Jorge FossatiUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el tercer set. La ‘bicolor’ vence 2-0 a la ‘vinotinto’ en la final adelantada. Las dos escuadras disputarán la medalla de oro el fin de semana. Sigue todas las incidencias

Perú vs Venezuela EN VIVO

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 la fase inicial del torneo

El equipo dirigido por Antonio Rizola se impuso ante Bolivia y Colombia en las dos primeras fechas. Revisa cómo se mueve la clasificación de la competencia

Tabla de posiciones de vóley

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

La selección de Sebastián Beccacece tendrá a duros contrincantes en la primera etapa del máximo certamen FIFA que arrancará el próximo 11 de junio

El fixture de Ecuador en

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

En el duelo de ida, empataron 1-1, por lo que el choque en Matute será todo o nada en busca de la pase a la final, donde ya espera Cusco FC. Todos se juegan la opción de Perú en la Libertadores 2026. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Jane Fonda advierte que la

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

INFOBAE AMÉRICA

La presencia de químicos industriales

La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos

Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado

Nuevas evidencias científicas cuestionan el mito de una dieta paleolítica de consumo casi exclusivo de carne

El reloj biológico remodela las conexiones del cerebro según la hora

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros