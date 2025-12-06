Jorge Fossati desmintió que le pidió a Universitario no entrenar en Campo Mar: “Seguro van a afirmar que le quiero sacar la ‘U’ a la camiseta”

Jorge Fossati desmintió que le pidió a la directiva de Universitario no entrenar en Campo Mar para seguir en el 2026.

De la felicidad a la incertidumbre. Universitario de Deportes vive días movidos luego de conseguir el tan ansiado tricampeonato en la Liga 1. La continuidad del técnico Jorge Fossati no está asegurada, a pesar de contar con contrato vigente de cara a la siguiente temporada. El técnico uruguayo se viene reuniendo con la directiva para llegar a un acuerdo.

Recientemente, la periodista deportivo Andrea Closa reveló un inesperado pedido del entrenador ‘charrúa’ para quedarse en Ate durante el 2026. De acuerdo a la información de la comunicadora en la última edición del programa ‘Fútbol como Cancha’ en Radio Programas del Perú (RPP), Fossati habría solicitado no entrenar en Campo Mar y hacerlo en otra sede más cercana.

“Ayer hubo una nueva reunión entre Fossati y la directiva de Universitario, con Franco Velazco presente, duró un poco menos de las 9 de la noche, y lo que me decían desde Universitario es que todavía no había humo blanco, no significa que se haya caído, que Fossati no continuará, no pasa por ahí, lo que sí podemos contar es que el tema económico no fue el tema central de la charla, se conversaron de otros temas logísticos que el profe Fossati quiere mejorar de cara a la próxima temporada”, inició.

“Uno de los temas logísticos, por ejemplo, que se solicitan a la administración, es que el entrenamiento no sea en Campo Mar, es decir, que el entrenamiento sea en el Monumental o en alguna de las sedes más cercanas, que no sea en Campo Mar los entrenamientos diarios. No me han dado el argumento, pero interpreto que es porque es muy lejos, no me lo han asegurado como tal, es uno de los pedidos que se han hecho por parte del representante de Fossati”, añadió.

El técnico uruguayo planteó cambios en la logística para el 2026, según Andrea Closa. (RPP)

Rápidamente, crecieron las críticas hacia Jorge Fossati en redes sociales. Algo que provocó que el ‘Nonno’ se pronuncie mediante conversación con el periodista Tavo Serpa. Esto fue lo que dijo: “Ya no saben que inventar, en cualquier momento van a afirmar que seguro le quiero sacar la U a la camiseta.Se ve que somos importantes, de lo contrario no mentirían tanto”, señaló -claramente- de forma sarcástica y con un poco de fastidio.

Jorge Fossati desmintió que haya pedido entrenar en una sede más cerca a la ciudad.

La postura de Universitario sobre aumentar salario a Fossati

La parte económica también es un tema del cual se habla en las reuniones entre Universitario y Jorge Fossati. El entrenador uruguayo busca una mejora salarial pese a contar con un vínculo vigente por todo el 2026, mientras que el club ‘merengue’ solo quiere aumentarle los premios por objetivos conseguidos.

Y es que la ‘U’ tiene una firme postura sobre la parte económica: "La ‘U’ ha decidido, y esto me lo resaltaron muy bien, que no va a hacer locuras económicas, no va a hipotecar y no quiere decir que Fossati está pidiendo hipotecar el club por su nuevo contrato”, reveló el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa L1 Max Radio.

El periodista Gustavo Peralta dio alcances de las negociaciones entre el agente del DT uruguayo y la directiva 'crema'. (Video: L1 MAX)

Recordemos que si bien Universitario obtuvo ingresos por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y por conquistar el tricampeonato, se encuentra en medio del pago de su deuda. Por ese motivo, la directiva no realiza grandes gastos en la conformación de su plantilla desde hace varias temporadas.