FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores: “No es la maravilla de equipo multimillonario”

Hernán Barcos sigue acaparando el cariño de los hinchas de Alianza Lima, quienes en su mayoría no comprenden su salida del club. Sin embargo, el ‘Pirata’ no dejaría el Perú, ya que en los últimos días sorprendió con sus acercamientos con FC Cajamarca, recién ascendido a Primera División. En ese sentido, se conoció que el vigente campeón de la Liga 2 le debe dinero a sus jugadores y no tiene un panorama alentador.

Esta información fue divulgada por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, quien en el programa ‘Hablemos de MAX’ indicó que la institución del ‘caballo negro’ atraviesa por problemas económicos.

"Hernán Barcos no ha firmado por FC Cajamarca, pero repito lo que dije: FC Cajamarca le debe un mes de sueldo a los jugadores y el premio por el ascenso. Hoy día (11 de diciembre) me contaban que FC Cajamarca necesita la carta de no deudo, como también Sport Boys y otros equipos para poder jugar la Liga 1 2026, y no la tiene", fueron sus primeras palabras.

Eso no fue todo, ya que el comunicador manifestó que los altos mandos de la entidad cajamarquina le hicieron una insólita propuesta a los futbolistas con los que lograron subir a la máxima categoría. En caso que no logren cancelar ese monto, podrían correr el riesgo de no ser partícipe de la Liga 1 2026.

“Según lo que me cuentan desde la gente que está viendo el aspecto legal de los jugadores a los que se les debe, FC Cajamarca les ha enviado un formato de documento de carta de no adeudo para que lo firmen y acepten que no les deben nada, pero sí les deben y con eso presentarlo a Federación y que puedan tener la licencia y la carta de no deudo para jugar en 2026. Entonces, no es la maravilla que pintan FC Cajamarca de equipo multimillonario, que puede tener dinero el presidente...”, sostuvo.

FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores.

La oferta de FC Cajamarca por Hernán Barcos

Por su parte, Ana Lucía Rodríguez reveló que la oferta de FC Cajamarca por Hernán Barcos es muy atractiva en el aspecto económica y que incluye un cargo dirigencial tras su retiro del fútbol.

“Tenemos entendido que económicamente es muy buena la oferta, muy aparte de la deuda que tiene. La oferta de FC Cajamarca para Hernán Barcos es muy buena y además lo que le ofrecen es ser parte del club, tener un cargo cuando él decida de retirarse. Sabemos que Hernán va a jugar su último año en la temporada que viene y luego de eso se va a retirar. A partir de ahí lo que le ha ofrecido FC Cajamarca es tener un cargo dirigencial en el club", declaró.

De hecho, la semana pasada, el delantero argentino viajó con su familia a Cajamarca en un viaje que sorprendió a propios y extraños, y fue recibido en el aeropuerto por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta. El flamante técnico del equipo, Carlos Silvestri, también se pronunció al respecto y le abrió las puertas para convertirlo en la figura.

Hernán Barcos viajó a Cajamarca con su familia y fue recibido por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta, en el aeropuerto. - créditos: Jany Arana

Exmiembro del Fondo Blanquiazul sobre salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En diálogo con ‘Exitosa Deportes’, Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul, habló por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima. “Había una forma que uno entendía a veces: la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo aliancista era que Barcos no tenía que salir de Alianza como ha salido, lamentablemente“, dijo.

Eso sí, el dirigente cuestionó las formas para no renovar al artillero de 41 años: “Yo creo que Alianza no tenía el derecho y Barcos no tenía el merecimiento de que lo boten de Alianza. Debería irse en la mejor forma, con las mejores despedidas, con la mejor posibilidad que más adelante sea un gestor administrativo deportivo del club".