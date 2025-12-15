Perú Deportes

FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores: “No es la maravilla de equipo multimillonario”

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del vigente campeón de la Liga 2 y que apunta a tener al ‘Pirata’ en sus filas

Guardar
El periodista Gustavo Peralta dio alcances de la actualidad del campeón de la Liga 2 2025 y que apunta a fichar al 'Pirata'. (Video: Hablemos de MAX)

Hernán Barcos sigue acaparando el cariño de los hinchas de Alianza Lima, quienes en su mayoría no comprenden su salida del club. Sin embargo, el ‘Pirata’ no dejaría el Perú, ya que en los últimos días sorprendió con sus acercamientos con FC Cajamarca, recién ascendido a Primera División. En ese sentido, se conoció que el vigente campeón de la Liga 2 le debe dinero a sus jugadores y no tiene un panorama alentador.

Esta información fue divulgada por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, quien en el programa ‘Hablemos de MAX’ indicó que la institución del ‘caballo negro’ atraviesa por problemas económicos.

"Hernán Barcos no ha firmado por FC Cajamarca, pero repito lo que dije: FC Cajamarca le debe un mes de sueldo a los jugadores y el premio por el ascenso. Hoy día (11 de diciembre) me contaban que FC Cajamarca necesita la carta de no deudo, como también Sport Boys y otros equipos para poder jugar la Liga 1 2026, y no la tiene", fueron sus primeras palabras.

Eso no fue todo, ya que el comunicador manifestó que los altos mandos de la entidad cajamarquina le hicieron una insólita propuesta a los futbolistas con los que lograron subir a la máxima categoría. En caso que no logren cancelar ese monto, podrían correr el riesgo de no ser partícipe de la Liga 1 2026.

“Según lo que me cuentan desde la gente que está viendo el aspecto legal de los jugadores a los que se les debe, FC Cajamarca les ha enviado un formato de documento de carta de no adeudo para que lo firmen y acepten que no les deben nada, pero sí les deben y con eso presentarlo a Federación y que puedan tener la licencia y la carta de no deudo para jugar en 2026. Entonces, no es la maravilla que pintan FC Cajamarca de equipo multimillonario, que puede tener dinero el presidente...”, sostuvo.

FC Cajamarca, club que quiere
FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores.

La oferta de FC Cajamarca por Hernán Barcos

Por su parte, Ana Lucía Rodríguez reveló que la oferta de FC Cajamarca por Hernán Barcos es muy atractiva en el aspecto económica y que incluye un cargo dirigencial tras su retiro del fútbol.

“Tenemos entendido que económicamente es muy buena la oferta, muy aparte de la deuda que tiene. La oferta de FC Cajamarca para Hernán Barcos es muy buena y además lo que le ofrecen es ser parte del club, tener un cargo cuando él decida de retirarse. Sabemos que Hernán va a jugar su último año en la temporada que viene y luego de eso se va a retirar. A partir de ahí lo que le ha ofrecido FC Cajamarca es tener un cargo dirigencial en el club", declaró.

De hecho, la semana pasada, el delantero argentino viajó con su familia a Cajamarca en un viaje que sorprendió a propios y extraños, y fue recibido en el aeropuerto por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta. El flamante técnico del equipo, Carlos Silvestri, también se pronunció al respecto y le abrió las puertas para convertirlo en la figura.

Hernán Barcos viajó a Cajamarca
Hernán Barcos viajó a Cajamarca con su familia y fue recibido por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta, en el aeropuerto. - créditos: Jany Arana

Exmiembro del Fondo Blanquiazul sobre salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En diálogo con ‘Exitosa Deportes’, Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul, habló por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima. “Había una forma que uno entendía a veces: la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo aliancista era que Barcos no tenía que salir de Alianza como ha salido, lamentablemente“, dijo.

Eso sí, el dirigente cuestionó las formas para no renovar al artillero de 41 años: “Yo creo que Alianza no tenía el derecho y Barcos no tenía el merecimiento de que lo boten de Alianza. Debería irse en la mejor forma, con las mejores despedidas, con la mejor posibilidad que más adelante sea un gestor administrativo deportivo del club".

Temas Relacionados

Hernán BarcosFC CajamarcaAlianza LimaLiga 1Liga 2peru-deportes

Últimas Noticias

Paola Rivera coloca a la Liga Peruana de Vóley como modelo a seguir para la nueva liga en México: “Aquí se vive increíble”

La armadora mexicana de San Martín habló sobre la creación del torneo doméstico en México y destacó al campeonato peruano como referencia

Paola Rivera coloca a la

Paulo Autuori hizo mea culpa tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC y lanzó firme mensaje: “Uno siembra lo que cosecha”

El técnico brasileño se pronunció por la caída de los ‘rimenses’ ante los ‘dorados’ e hizo un balance por la temporada 2025

Paulo Autuori hizo mea culpa

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

El comunicador fue el centro de atención durante el encuentro entre las ‘latinas’ y Deportivo Wanka, episodio que provocó el rechazo de la entidad de Pueblo Libre y desató numerosas reacciones en redes sociales

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha

El técnico Gerardo Ameli dio a conocer la nómina de 25 futbolistas para que la ‘bicolor’, liderada por SAFAP, se enfrente a la ‘verde’

Lista de convocados de la

Catherine Flood lideró triunfo de Universitario con 31 puntos y ya palpita su primer clásico ante Alianza Lima: “Quiero ganar”

La atacante estadounidense volvió a destacar con las ‘pumas’ y ya tiene la mira puesta en el duelo ante las ‘íntimas’ de la próxima semana, un choque que afronta con gran expectativa

Catherine Flood lideró triunfo de
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Familia de Rob Reiner y

Familia de Rob Reiner y Michele Singer rompe el silencio tras la muerte de la pareja: “Estamos devastados”

La transformación de Daniel Stern: del ladrón de “Mi pobre angelito” a una vida lejos de las cámaras: “No salgo de mi granja”

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de la atención mediática que están recibiendo, según fuentes cercanas

Jacob Elordi tuvo un tenso intercambio con un fotógrafo en París: “Me haces la vida muy difícil”

Ray J amplió sus acusaciones de fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner

INFOBAE AMÉRICA

El emotivo regreso de la

El emotivo regreso de la ballena Sei al Mar Argentino: por qué es una esperanza frente al riesgo de extinción

María Corina Machado felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile

Bolivia cambia de posición y vota en la ONU contra una resolución de censura a Israel

Duelo y silencio en Sídney tras el ataque terrorista en Bondi Beach: “Me siento devastada y asqueada”

Una anciana fue asesinada a golpes y enterrada en el patio de su casa en Uruguay: imputaron a su nieta y su pareja