“En Videna no veían muy bien que lleven a Ricardo Gareca”, la inesperada revelación sobre el descarte del ‘Tigre’ en Universitario

El comentarista deportivo aseguró que en Videna rechazaron la llegada del 'Tigre' a la 'U'. (Video: DyT)

En Universitario de Deportes se encuentran en la búsqueda de un técnico que lidere el proyecto de cara al 2026 tras la confirmación de la salida de Jorge Fossati. Y más allá de que ha sonado el posible regreso de Fabián Bustos, el español Javier Rabanal asoma como el favorito. Sin embargo, el nombre de Ricardo Gareca también fue voceado, pero Diego Rebagliati reveló fue descartado por intervención de algún personaje de la FPF.

En el programa de YouTube, ‘DyT’, el comentarista deportivo confesó que el ‘Tigre’ fue contemplado en tienda ‘crema’, aunque todo cambió luego de un contacto desde la Federación Peruana de Fútbol. "Gareca siempre es una posibilidad, pero me contaron algunas cosas. Me dijeron que a la ‘U’ le llegó un mensaje de la Videna. ¿Qué dice? Guarda que no lo verían muy bien en la Videna que lleven a Gareca“, fueron sus primeras palabras.

Talía Azcárate, la otra panelista, se mostró desconcertada y deslizó que Jean Ferrari podría haber sido el que rechazó la opción. “Eso tiene nombre y apellido. Lo curioso sería que ahí te das cuenta que seguiría manejando todo”, dijo.

Por su parte, el exdirigente de Sporting Cristal no supo señalar al personaje indicada, ya que también incluyó a Agustín Lozano: “No sé si el que lo no lo vería bien es Ferrari o de repente más arriba”.

Ricardo Gareca junto a Donny Neyra en Universitario, que fue capitaneado por Miguel Cevasco en 2007. - créditos: Difusión

Diego Rebagliati analizó las últimas declaraciones de Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana, en donde apuntó contra Agustín Lozano. “¿A quién es a quien más le ha pegado Gareca en las declaraciones que ha dado desde que habla de su no continuidad (en Perú)?, planteó. Talía Azcárate manifestó que su respuesta estaba clara, mientras que Rebagliati declaró que “es más arriba que Ferrari”.

De la misma manera, la periodista deportiva puso énfasis en el tiempo limitado que tiene la directiva de Universitario para elegir al nuevo entrenador, teniendo en cuenta que fue el equipo que terminó con anticipación al salir campeón nacional con la consecución del Torneo Clausura. “Vamos a ver, porque el detalle pasa con que la ‘U’ tiene muy poco tiempo para tomar decisiones de cara a la planificación del 2026. Eso es lo irónico porque era el que más tiempo tenía”, expresó.

El último trabajo del 'Tigre' fue en la selección de Chile. (Hazme el aguante)

¿Quién será el próximo técnico de Universitario?

El futuro del banco de Universitario para la temporada 2026 se va definiendo y el nombre del español Javier Rabanal surge con fuerza tras lograr el título con Independiente del Valle en la liga ecuatoriana. La información, adelantada por el periodista Gustavo Peralta y coincidida por diversas fuentes desde Ecuador, ubica a Rabanal como el máximo favorito para tomar las riendas del club peruano la siguiente campaña.

El DT de 46 años acumula experiencia en España, su país natal, donde realizó diversas labores en equipos de menor categoría. Desde allí inició una carrera internacional que lo llevó a formar parte de proyectos en Canadá y China, donde se desempeñó dentro de sistemas deportivos orientados al alto rendimiento juvenil, contribuyendo con metodologías europeas.

El siguiente destino fue Países Bajos, pudiendo laborar en varios equipos, incluyendo al segundo equipo de PSV Eindhoven. Rabanal llegó a Ecuador para dirigir a Independiente del Valle Juniors y de ahí al equipo principal.

Pese a este movimiento, existen voces dentro del plantel de Universitario que prefieren otra alternativa para el cargo. Según informó RPP, el grupo de futbolistas mantiene una postura favorable al regreso de Fabián Bustos, entrenador argentino que ya supo dirigir a la institución en el pasado y salió campeón en 2024. Esta preferencia refleja un debate interno sobre el perfil más adecuado para liderar la próxima etapa del club, en medio del proceso de búsqueda y definición de la nueva estructura deportiva.

El técnico español dio una muestra de su capacidad ante Universitario. (Pizarra Crema)