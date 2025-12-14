Perú Deportes

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Este partido definirá al segundo club peruano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los ‘aurinegros’ buscarán revertir la llave en Cusco, mientras que los ‘celestes’ solo necesitan un empate. Sigue todas las incidencias

Guardar
18:56 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: Canal TV por el partido final de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ saldrán con todo por su cupo como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el duelo de ida. Los ‘dorados’ harán valer la altura para revertir el marcador. Conoce las señales disponibles para el emocionante cotejo

Dónde ver Sporting Cristal vs
Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 2025

El primer enfrentamiento de la serie entre Sporting Cristal y Cusco FC en el Estadio Nacional de Lima, dejando a los ‘celestes’ con una ligera ventaja. Pese a la victoria por la mínima diferencia, la definición del pase está aún pendiente y la incertidumbre continuará hasta la revancha que se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, donde ambos equipos buscarán el boleto a la siguiente fase de los ‘play offs’.

Leer la nota completa
18:56 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido por la final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘rimenses’ llevan una ventaja mínima y deberán cuidarla por un tramo largo de contienda en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cualquier revés contra los ‘dorados’ supondría una caída inminente

Sporting Cristal acude al estadio
Sporting Cristal acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega para resolver el cupo de Perú 2 frente a Cusco FC. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega con solo una consigna: cerrar decorosamente la temporada asegurándose el cupo Perú 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026 al medirse contra Cusco FC, en condición de visitante.

Leer la nota completa
18:37 hsHoy

Van con todo. Sporting Cristal se encuentra en Cusco donde hoy enfrentará el partido definitivo ante Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC
Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan hoy en partido decisivo por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores
01:58 hsHoy

¡Día de partido! Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán en la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Este decisivo cotejo se llevará a cabo a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad cusqueña, a casi 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar y con una capacidad de 42 mil espectadores.

01:57 hsHoy

¿Cómo quedó la final ida?

La final ida terminó con un resultado favorable a Cristal. Los dirigidos por Paulo Autuori ganaron a los cusqueños en el Estadio Nacional de Lima, pero no sacaron una ventaja amplia. El extremo Santiago González marcó el único gol del compromiso en este primer cruce luego de un excelente pase del mediocampista Gustavo Cazonatti.

El cuadro rimense intentó por todos lados ampliar el marcador, registrando 15 remates en total (5 a puerta). Sin embargo, los ‘aurinegros’ tuvieron bajo los tres palos a un arquero inspirado como Pedro Díaz, quien fue el principal responsable de que la llave quede abierte, atajando todo lo que llegaba a su valla en el coloso José Díaz.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 con golazo de Santiago González. (Video: L1MAX)
01:56 hsHoy

¿Qué pasa si se iguala la llave?

Sporting Cristal solo necesita un empate -por el marcador que sea- para quedarse con el boleto a la fase de grupos como Perú 2 de la próxima edición de la Copa Libertadores. Mientras que Cusco FC debe ganar por una diferencia de dos goles para concretar su objetivo.

En caso que los locales solo superen a los rimenses por un gol, se igualará la llave y todo se definirá mediante la tanda de penales. De acuerdo al reglamento establecido por la Liga 1, después de los 90 minutos, no habrá tiempo extra.

01:55 hsHoy

Horarios del Sporting Cristal vs Cusco FC

Este partido está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 19:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

01:53 hsHoy

Terna arbitral

Bruno Pérez será el árbitro principal de esta final vuelta. Él estará acompañado de Leonar Soto (primer asistente), José Castillo (segundo asistente) y Junior Rivera (cuarto hombre). En la sala VAR, contará con el apoyo de Sebastián Lozano y Jonny Bossio.

01:51 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC

El encuentro entre Sporting Cristal y Cusco FC podrá verse exclusivamente a través de L1 Max, canal que forma parte de operadores como Best Cable, Claro, DirecTV y Win, entre otros. La transmisión también estará disponible mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play, que ofrece opciones de suscripción mensual y anual.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura total del partido, con previa, seguimiento minuto a minuto en su portal, y detalles sobre goles, jugadas, declaraciones y todos los acontecimientos del enfrentamiento.

Sporting Cristal y Cusco FC
Sporting Cristal y Cusco FC se volverán a enfrentar para definir el cupo de Perú 2. Crédito: Prensa SC
01:41 hsHoy

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Carlos Diez, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Iván Colman, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

Temas Relacionados

Sporting CristalCusco FCLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: Canal TV por el partido final de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ saldrán con todo por su cupo como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el duelo de ida. Los ‘dorados’ harán valer la altura para revertir el marcador. Conoce las señales disponibles para el emocionante cotejo

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido por la final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘rimenses’ llevan una ventaja mínima y deberán cuidarla por un tramo largo de contienda en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cualquier revés contra los ‘dorados’ supondría una caída inminente

A qué hora juega Sporting

DT de Alianza Lima Femenino criticó a Universitario por mudar la sede de la final: “No dignifica a sus jugadoras”

En su segunda temporada al mando del cuadro femenil de la institución ‘íntima’, el estratega chileno ha liderado al club hacia su segundo bicampeonato en un lapso de cinco años

DT de Alianza Lima Femenino

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán asegurar el triunfo frente las de Pueblo Libre para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Universitario vs Circolo EN VIVO

Dónde ver final del Mundial de Clubes de vóley 2025 HOY: canal TV online del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Las dos escuadras italianas buscarán quedarse con el título internacional luego de eliminar a dos clubes brasileños en semifinales. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver final del

ÚLTIMAS NOTICIAS

Catherine Fulop y Ova Sabatini

Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre la crisis de pareja que vivieron años atrás: “Querés patear el tablero”

Conjunto de seda, cintura alta y collar artesanal: el outfit de Juana Viale para brillar en la mesa del domingo

Murió Kshamenk, la orca que fue rescatada en 1992 por Mundo Marino y vivió 33 años en cautiverio

Máximo Kirchner apuntó contra “la desesperación de algunos” por presidir el PJ bonaerense y esquivó decir si buscará la reelección

Los hábitos que mejoran el descanso y ayudan a despertar con más energía, según expertos

INFOBAE AMÉRICA

Revelaron la sorprendente técnica de

Revelaron la sorprendente técnica de caza de un depredador marino prehistórico: cómo usaba sus mandíbulas

Alerta por tormenta de nieve en Nueva York: vuelos suspendidos y demoras de hasta seis horas en los aeropuertos

María Corina Machado pidió intensificar la presión sobre Maduro: “Para alcanzar la libertad se necesita fuerza”

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

Francia reforzó la seguridad en lugares de culto judíos tras el atentado terrorista en Australia

DEPORTES

“Si me llaman, voy”: Karim

“Si me llaman, voy”: Karim Benzema no descarta un nuevo capítulo con la selección francesa

El Colo Barco, íntimo: la presión de jugar en Boca, una desafiante frase para sus críticos y el sueño de jugar el Mundial con Messi

Las perlitas de la visita de Messi a Bombay: del juego con De Paul y Suárez al encuentro con el “Dios del criquet”

“Es ahora o nunca”: la concluyente sentencia de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1

El espectacular regalo de USD 100.000 que recibió Raphinha en su cumpleaños de parte de su novia: su reacción al verlo