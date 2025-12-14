Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Infobae Perú ofrecerá una cobertura total del partido, con previa, seguimiento minuto a minuto en su portal, y detalles sobre goles, jugadas, declaraciones y todos los acontecimientos del enfrentamiento.

El encuentro entre Sporting Cristal y Cusco FC podrá verse exclusivamente a través de L1 Max , canal que forma parte de operadores como Best Cable, Claro, DirecTV y Win, entre otros. La transmisión también estará disponible mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play , que ofrece opciones de suscripción mensual y anual.

Bruno Pérez será el árbitro principal de esta final vuelta. Él estará acompañado de Leonar Soto (primer asistente), José Castillo (segundo asistente) y Junior Rivera (cuarto hombre). En la sala VAR, contará con el apoyo de Sebastián Lozano y Jonny Bossio.

Este partido está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 19:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

En caso que los locales solo superen a los rimenses por un gol, se igualará la llave y todo se definirá mediante la tanda de penales . De acuerdo al reglamento establecido por la Liga 1, después de los 90 minutos, no habrá tiempo extra.

Sporting Cristal solo necesita un empate -por el marcador que sea- para quedarse con el boleto a la fase de grupos como Perú 2 de la próxima edición de la Copa Libertadores . Mientras que Cusco FC debe ganar por una diferencia de dos goles para concretar su objetivo.

El cuadro rimense intentó por todos lados ampliar el marcador, registrando 15 remates en total (5 a puerta). Sin embargo, los ‘aurinegros’ tuvieron bajo los tres palos a un arquero inspirado como Pedro Díaz , quien fue el principal responsable de que la llave quede abierte, atajando todo lo que llegaba a su valla en el coloso José Díaz.

La final ida terminó con un resultado favorable a Cristal . Los dirigidos por Paulo Autuori ganaron a los cusqueños en el Estadio Nacional de Lima, pero no sacaron una ventaja amplia. El extremo Santiago González marcó el único gol del compromiso en este primer cruce luego de un excelente pase del mediocampista Gustavo Cazonatti .

¡Día de partido! Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán en la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 . Este decisivo cotejo se llevará a cabo a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad cusqueña, a casi 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar y con una capacidad de 42 mil espectadores.

Van con todo. Sporting Cristal se encuentra en Cusco donde hoy enfrentará el partido definitivo ante Cusco FC

Sporting Cristal acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega con solo una consigna: cerrar decorosamente la temporada asegurándose el cupo Perú 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026 al medirse contra Cusco FC , en condición de visitante.

El primer enfrentamiento de la serie entre Sporting Cristal y Cusco FC en el Estadio Nacional de Lima , dejando a los ‘celestes’ con una ligera ventaja. Pese a la victoria por la mínima diferencia, la definición del pase está aún pendiente y la incertidumbre continuará hasta la revancha que se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, donde ambos equipos buscarán el boleto a la siguiente fase de los ‘play offs’.

