Entradas de Perú vs Bolivia: precios de las tribunas para ver amistoso internacional en Chincha 2025.

La selección peruana enfrentará a Bolivia como local en un amistoso internacional programado para el domingo 21 de diciembre. El partido se jugará en el estadio Félix Torres Castillo Tardío de Chincha, donde la ‘blanquirroja’ presentará un plantel alternativo. En ese sentido, se anunciaron los precios de las entradas para este encuentro en vísperas de la Navidad.

Este compromiso fue organizado, en parte, por SAFAP, en conjunto con la FBF. La FPF no tuvo intervención al no considerarse un partido oficial ni parte del calendario FIFA. El combinado patrio será dirigido por el argentino Gerardo Ameli, quien viene de clasificar a Alianza Atlético a la Copa Sudamericana 2026.

Al ser un compromiso de parte de la Agremiación de Futbolistas, el equipo nacional no vestirá la indumentaria oficial ni utilizará el escudo de la Federación, información divulgada por el periodista Gustavo Peralta. Sí estuvo en carpeta Manuel Barreto para dirigir a la ‘bicolor’, aunque hubo un cambio y lo hará Ameli luego de una decisión tomada en conjunto por Roberto Silva, Fernando Revilla y Jean Ferrari, según RPP.

Gerardo Ameli será el DT de la selección peruana de SAFAP para el amistoso con Bolivia. - créditos: Alianza Atlético

Precios de entradas del Perú vs Bolivia en Chincha

A través de la página web de ‘Joinnus’, se pudieron saber los precios para el amistoso entre Perú y Bolivia. Los hinchas podrán acudir al recinto deportivo ubicado en Chincha, que fue inaugurado en julio de este año y cuenta con una capacidad para 14 mil espectadores.

Occidente VIP: S/. 240.23

Occidente: S/. 169.16

Oriente: S/. 169.16

Norte: S/. 65.06

Sur: S/. 65.06

Precios de entradas para el amistoso entre Perú y Bolivia en Chincha. - captura: Joinnus

Lista de convocados de la selección peruana para amistoso con Bolivia

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario de Deportes), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Cienciano), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).

Como se puede apreciar, en su mayoría, los jugadores pertenecen a la Liga 1, aunque hay excepciones del extranjero. Pedro Gallese resalta como la gran figura, mientras que Juan Martínez (20) fue el máximo goleador de la Liga 3 con 16 anotaciones.

La lista de Gerardo Ameli de la selección peruana para el amistoso con Bolivia en Chincha. - créditos: SAFAP

Último enfrentamiento entre Perú y Bolivia

La última vez que las selecciones de Perú y Bolivia midieron fuerzas ocurrió el 20 de marzo por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. El Estadio Nacional de Lima fue testigo de un triunfo de parte de la ‘bicolor’ por 3-1 con los goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores. Por su parte, Miguel Terceros convirtió el tanto de la ‘verde’.

El cuadro de Óscar Ibáñez se impuso 3-1 sobre la 'verde' en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Lo cierto, es que el entrenador del conjunto ‘altiplánico’, Óscar Villegas, presentó una nómina de 23 futbolistas para encarar este amistoso. Entre las grandes ausencias están Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Robson Matheus, Carmelo Algarañaz y otros más.

Para el DT boliviano se trata de una prueba valiosa para encarar el repechaje de cara al Mundial 2026 ante Surinam en México en marzo del próximo año. Cabe mencionar, que la ‘verde’ perdió tres de los cuatro amistosos que jugó entre octubre y noviembre.