Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha.

Con la culminación de la Liga 1 2025 tras el triunfo de Cusco FC sobre Sporting Cristal, el balón no deja de rodar en el fútbol nacional, ya que aún queda un partido antes de terminar el año: el que la selección peruana protagonizará ante Bolivia en un amistoso que se jugará el domingo 21 de diciembre en Chincha. En ese contexto, se conoció la lista de convocados de la ‘bicolor’, con varios futbolistas del medio local y algunos del extranjero.

Esta nómina de 25 elementos, que no forma parte de la Federación Peruana de Fútbol sino por SAFAP, se difundió por las redes sociales de la Agremiación y contó con la aprobación del técnico elegido para este combinado, el argentino Gerardo Ameli. Pese a que en un principio Manuel Barreto sonaba para dirigir este encuentro, finalmente el DT, que recientemente clasificó a Alianza Atlético a la Copa Sudamericana 2026 y cuenta con amplia experiencia en la Liga 1 (Sport Rosario, Deportivo Municipal, Cienciano, etc.), tomará el cargo.

En esa línea, el periodista Gustavo Peralta dio detalles de este amistoso que se disputará en el estadio Félix Castillo Tardío. "Como ya se informó, por un acuerdo la FPF le ha cedido este partido a la Agremiación de Futbolistas. Sin embargo, al no ser organizado por la Federación no se usará la camiseta y marca oficial, tampoco el mismo escudo. Menos los activos y marcas que tienen vinculación con la ‘bicolor’“, contó en su cuenta de Twitter.

Detalles del Perú vs Bolivia, nuevo amistoso de este 2025.

Entre las novedades que figuran en la lista se encuentra Pedro Gallese, que se desligó de Orlando City y está libre; Alfonso Barco que jugó en Emelec de Ecuador este año; Bassco Soyer que milita en el equipo sub 23 de Gil Vicente de Portugal; y Juan Pablo Goicochea de Platense de Argentina.

Una sorpresa sería el delantero Juan David Martínez (20), de Sport Huancayo, quien se proclamó máximo goleador de la Liga 3 con 16 dianas y lleva algunas temporadas destacando. El artillero de 20 años ya ha debutado en Primera División y ha atraído las miradas de los clubes de la capital.

Lista de convocados de la selección peruana para amistoso con Bolivia

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario de Deportes), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Cienciano), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).

La lista de Gerardo Ameli de la selección peruana para el amistoso con Bolivia en Chincha. - créditos: SAFAP

¿Cómo llega la selección de Bolivia?

La selección de Bolivia se encuentra en una fase decisiva de su ciclo internacional tras asegurar su lugar en el repechaje para el Mundial 2026. El combinado dirigido por Óscar Villegas enfrentará a Surinam entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en las semifinales de la repesca que definirá su futuro en la máxima cita del fútbol. En caso de superar a los caribeños, el siguiente rival será Irak, por el último cupo a la cita que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Con la mirada puesta en ofrecer el mejor rendimiento posible, la ‘verde’ encaró cuatro amistosos entre octubre y noviembre de 2025: le ganó a Jordania, pero perdió ante Rusia, Corea del Sur y Japón. Estos partidos permitieron observar variantes en distintos sectores y evaluar futbolistas con proyección de cara a los compromisos determinantes del próximo año.

Los bolivianos cayeron en su primer amistoso de esta fecha FIFA. (FútbolCanal)