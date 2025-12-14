Gol de Iván Colman para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El volante puso el 1-0 e igualó la serie. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal se medía en condición de visitante contra Cusco FC en un duelo correspondiente a la vuelta de la segunda etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025. Desde el principio, fueron los dueños de casa los que tomaron la iniciativa mediante la posesión de la pelota, aunque no consiguieron ser contundentes en ofensiva. Por su parte, los ‘celestes’ replegaron sus líneas para buscar los contragolpes aprovechando la velocidad de sus extremos. En eso, Miguel Araujo cometió un penal e Iván Colman lo transformó en gol con un certero disparo.

Esta acción se llevó a cabo a los 37 minutos de la primera mitad. El conjunto ‘rimense’ elaboraba jugada donde Diego Otoya se apoyó en Ian Wisdom y este descargó por la izquierda con Fernando Pacheco. El veloz extremo encaró, se llevó a Aldair Fuentes, se insertó en el área rival, pero perdió tiempo al querer acomodarse para su pierna más hábil. Por el contrario, el extremo jugó con Wisdom, que regateó a dos adversarios, aunque la pelota le quedó larga y directa para el portero Pedro Díaz.

El guardameta nacional lanzó un balón largo para el flanco izquierdo con Pierre Da Silva, quien retrocedió con Colman y este se lo devolvió. Da Silva avanzó unos metros hacia el medio y cambió de banda con Lucas Colitto filtró el pase para Marlon Ruidías, que sacó un centro a media altura. El esférico quedó trabado y regalado para Colman, que quiso pegarle, aunque Gustavo Cazonatti se impuso y bloqueó la trayectoria del balón.

El árbitro Bruno Pérez hizo sonar su silbato por una falta de Miguel Araujo sobre Da Silva en área de Sporting Cristal, por lo que sancionó la pena máxima. A pesar de que hubo reclamos en la delegación ‘cervecera’, incluyendo del técnico Paulo Autuori, la decisión del juez principal era irreversible. Colman no dudó en tomar la pelota y ejecutó un remate rasante al costado izquierdo del arquero Diego Enríquez, desatando la algarabía de todos los hinchas de Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El penal convertido por Iván Colman en Cusco FC vs Sporting Cristal por Liga 1 2025. - créditos: DSports

Un personaje que no fue ajeno al gol de Iván Colman es el DT de Cusco FC, Miguel Rondelli, quien apretó los puños y celebró el 1-0 de su equipo ante Sporting Cristal en la ciudad ‘imperial’. Este gesto del entrenador argentino ha causado sorpresa en la transmisión del partido, por el hecho de que no era usual que Rondelli festeje con efusividad los goles de su escuadra. Y es que se trata de una anotación que coloca a los locales de nuevo en la serie, teniendo en cuenta que en la ida perdieron con el solitario tanto de Santiago González.

Iván Colman, pieza clave en Cusco FC

Iván Colman se convirtió en uno de los mejores jugadores de Cusco FC desde la temporada 2024. No obstante, en este curso, lidera la tabla de asistidores con 18 habilitaciones, además de aportar con seis goles.

El ‘10′ argentino ha sabido destacar, en gran parte, gracias a su asociación con el goleador de la Liga 1 2025, Facundo Callejo. El artillero ‘gaucho’ es una de las figuras del campeonato peruano y podría pegar el salto a un club de la capital, curiosamente, a Sporting Cristal.

Iván Colman es uno de los mejores jugadores de Cusco FC en Liga 1 2025. - créditos: Difusión