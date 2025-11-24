Sporting Cristal apunta a fichar a Facundo Callejo para 2026 pese a exigencias de Cusco FC: “Van a ir con todo por él”

El periodista Julio Peña informó del interés del club 'rimense' en el delantero argentino del cuadro 'dorado'. (Video: Fútbol Excitante)

Sporting Cristal consiguió un cupo a los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 para conocer dónde comenzará a disputar la Copa Libertadores el próximo año. De hecho, su rival es Alianza Lima y, de ganarle, se medirá con Cusco FC. Y más allá de lo que generan estos partidos, la directiva del club ‘celeste’ ya analiza el armado del plantel para la siguiente campaña y un nombre apuntado en rojo es Facundo Callejo, por quien pretenden hacer un esfuerzo pese a las exigencias de los ‘dorados’.

Esta información fue dada a conocer por el periodista deportivo, Julio Peña, quien en el programa de YouTube, ‘Fútbol Excitante’, manifestó que los altos mandos de la institución ‘bajopontina’ no escatimarán para hacerse con los servicios del delantero argentino. “Yo tengo información de Cristal. En Cristal se han reunido y no hace mucho y la única opción para el ‘9′ es Callejo. Van a ir con todo por él“, contó.

De la misma manera, el comunicador expresó que hay la posibilidad de que Sporting Cristal y Cusco FC se vean las caras en los ‘playoffs’. “Es muy problable que se enfrenten Cusco FC y Cristal, ya sea ganando Cristal con Alianza, o si queda tercero. Pero van por él, es lo que quieren”, comentó.

Facundo Callejo, que sonó para llegar a Universitario de Deportes hace un tiempo, no tendría fácil su salida de la entidad cusqueña porque recientemente renovó su contrato. Empero, esto no es obstáculo para la directiva liderada por el presidente Joel Raffo, que tiene al artillero ‘gaucho’ como prioridad para la zona ofensiva. “Antes de saberse todo esto, Cristal apuntaba a Callejo sabiendo que hay que pagar un billete grande a Cusco FC, pero dijeron que es la única opción, ‘all-in’”, declaró.

Facundo Callejo, delantero de Cusco FC, es el máximo goleador de la Liga 1 2025 con 36 anotaciones. - créditos: Cusco FC

Para complementar esta información, Diego Rebagliati precisó en ‘Los Reba’ que la cláusula de Facundo Callejo en Cusco FC no es tan alta: “Le han renovado el contrato, pero creo que en el transcurso de este año la cláusula sigue siendo la del contrato anterior", por lo que Sporting Cristal tendría que materializar su interés antes de finalizar la actual temporada.

Ante este panorama, la dirección deportiva conformada por Julio César Uribe y Gustavo Zevallos tendrá que analizar si continúa con el brasileño Felipe Vizeu, quien llegó a mitad de año y no se ha podido hacer con el titularato (siete partidos, de los cuales fue titular en cuatro y anotó dos goles). El vínculo del exjugador de Flamengo es hasta finales de 2026, por lo que podría darse una rescisión del mismo.

Sin embargo, otro nombre que ha surgido en la prensa para reforzar al club ‘bajopontino’ es Hernán Barcos, que no tiene clara su continuidad en Alianza Lima y el periodista Alan Diez instó al presidente Joel Raffo para que busque su fichaje, teniendo en cuenta que no ocupa plaza de extranjero.

El periodista deportivo le dejó un mensaje al presidente del club 'rimense' para buscar al 'Pirata', que no tiene definido su futuro en Alianza Lima. (Video: Vamos al VAR / RPP)

Pedro García analizó a Hernán Barcos y Facundo Callejo en Sporting Cristal

El periodista deportivo, Pedro García, se refirió a la posibilidad de que Sporting Cristal fiche a Hernán Barcos o a Facundo Callejo, y estableció una clara diferencia en cuanto a trayectoria y experiencia ofensiva.

“Cristal, por ejemplo, piensa en Barcos y piensa en Callejo. Callejo le ha demostrado en el último tiempo que hace muchos goles en Cusco y Barcos ha demostrado en los últimos cinco años que hace muchos goles en todas las canchas. La comparación es totalmente marginal. Le da un margen positivo a Barcos, porque hace cinco años tiene una regularidad goleadora incuestionable y en el último año le añadió Libertadores y Sudamericana. No hay punto de comparación”, sostuvo.

El comunicador agregó: “Callejo es una apuesta, Barcos es realidad. Callejo ha hecho muchos goles, siempre en provincia, pocas veces le vi hacer goles en Lima o a equipos limeños. Eso no ha pasado. Entonces, Callejo tiene una proyección, es una apuesta. Barcos es garantía, ha metido de 14 goles para arriba todos los años”.