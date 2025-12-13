Perú Deportes

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

A los 20′ minutos de la primera etapa, Allyson Reyes decretó la apertura del tanteador. Sin embargo, tanto el árbitro como la sala del Sistema de Videoarbitraje anularon con controversia la diana

Tras un tiro libre, las blanquiazules anotaban de cabeza, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego. Después de una larga revisión del VAR, el árbitro mantuvo su decisión, desatando la frustración de las jugadoras de Alianza.

Alianza Lima vivió una experiencia amarga con el Sistema de Videoarbitraje. El plantel ‘blanquiazul’ vio cómo la tecnología impidió que sumara una anotación legítima, la que se suponía que era la primera de la tarde, contra Universitario de Deportes, en el complejo deportivo VIDU, por el desquite de la final de la Liga Femenina FPF 2025.

A los 20′ minutos del primer tiempo, Emily Flores cobró con efectividad un saque de falta, muy cerca de la frontera del área, que devino en la anotación de cabeza de Allyson Reyes, a quien las ‘cremas’ dejaron en absoluta libertad frente a la línea del arco.

Era el gol inicial de la contienda. Alegría desbordada entre las protagonistas y profundo pesar para las locales. Sin embargo, el silbante no dudó demasiado en señalar una infracción. El argumento era un presunto offside, pero la penalización era inexistente, dado que Allyson vino de atrás en la jugada y metió el testarazo a toda regla.

Desde la parcela técnica de Alianza Lima había esperanza que el VAR corrigiese el fatal yerro del árbitro. No fue así. Después de algunos minutos de revisión y debate en la sala, se llegó a lo conclusión que la anotadora se hallaba en posición adelantada y dieron por zanjado el tema con una anulación más que polémica.

Alianza Lima golpea primero en el clásico. Yomira Tacilla marca el gol para las blanquiazules en una controversial jugada donde la arquera de Universitario, Gabriela Bórquez, queda lesionada en el campo.

Posteriormente, hubo un gol controversial de Yomira Tacilla tras una jugada en la que la, aparentemente, la delantera pisó a la arquera Gabriela Bórquez, quien resultó lesionada. La acción continuó por decisión arbitral, permitiendo que la jugada terminara en gol.

La portera chilena, identificada con el el dorsal '1′, quedó tendida en el campo luego por intentar detener el avance de la goleadora Tacilla dentro del área. El balón quedó suelto tras la intervención de Bórquez, que no logró despejarlo completamente, y permitió la consecución de la acción.

Problemas en VIDU

Durante el desarrollo de un evento deportivo en la VIDU, cinco minutos después de la apertura del marcador, se presentaron incidentes en los alrededores cuando personas ajenas al partido se ubicaron cerca del campo, pese a existir la orden de mantener el escenario cerrado.

La negativa de estos sujetos a retirarse obligó al árbitro a detener el Clásico de la final de Liga Femenina 2025. Ante la falta de una solución definitiva por parte de los organizadores, se procedió a solicitar la presencia de un contingente policial, que brindó seguridad y se encargó de retirar a los individuos que permanecían en el lugar.

Momentos de tensión se vivieron en la final de la Liga Femenina entre Universitario y Alianza Lima. El árbitro principal decidió paralizar el encuentro debido a la presencia de familiares y amigos en las gradas, a pesar de que el partido debía jugarse a puertas cerrradas.

Simultáneamente, se reportó que autoridades de Alianza Lima, específicamente Sisy Quiroz y Pierina Revilla, enfrentaron impedimentos para ingresar junto al comando técnico encabezado por José Letelier. Esta acción ha sido considerada una afrenta hacia las integrantes visitantes, lo que añadió tensión al contexto del encuentro.

