Gol de penal de Catalina Usme pone el empate en el Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

La experimentada delantera colombiana venció la valla de Maryory Sánchez para que las ‘leonas’ acorten distancias luego que las ‘blanquiazules’ amplíen la diferencia en VIDU

Universitario de Deportes consigue un penal y Cata Usme se para frente al balón para definir. La delantera no falla y marca el gol del empate en el vibrante clásico femenino.

Alianza Lima se impone parcialmente por 4-2 en la serie ante Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025. En las instalaciones del predio de VIDU, las íntimas estrenaron el luminoso gracias a un tanto de Yomira Tacilla. El conjunto estudiantil encontró la paridad desde el botín zurdo de Catalina Usme, quien capitalizó un tiro desde el punto penal.

El colegiado Jordi Espinoza señaló el punto blanco en el área de la escuadra victoriana luego de una infracción ante Scarleth Flores. El juez del compromiso no titubeó y marcó el penal a favor de Universitario ante los reclamos de las jugadores de Alianza Lima por una posible retención.

A los 45+1′ de la primera mitad, Cata asumió la responsabilidad de ejecutar el tiro, tal como lo hizo en el encuentro de vuelta. La delantera de 35 años movió las redes del arco que defendía Maryory Sánchez. La guardameta no acertó la dirección del envío y el partido se emparejó con un tanto para cada equipo.

De esta manera, la nacida en Rionegro, mundialista con su selección, anotó su 13° gol con Universitario desde su llegada al club en agosto de este año. La delantera colombiana ha marcado los dos tantos de la U en la serie de la final. En el Estadio Alejandro Villanueva, había anotado el 2-1 parcial para el descuento de las suyas.

Catalina Usme marcó su 13° tanto en la temporada con Universitario. Crédito: Captura Movistar Deportes.

Alianza Lima busca el bicampeonato

Alianza Lima está muy cerca de hacer historia en el fútbol femenino peruano. El club se encuentra a un paso de conseguir su segundo bicampeonato en solo cinco años. Esto demuestra la consolidación de su proyecto deportivo.

El equipo blanquiazul ha establecido una hegemonía notable. Es el máximo campeón desde el inicio de la Era Profesional de la Liga Femenina de Fútbol de Perú. Este éxito es el resultado de un trabajo constante en la formación y captación de talento.

Este posible logro reafirma su dominio. Alianza Lima sigue marcando la pauta y elevando el nivel de la competición. Su éxito es un referente para el deporte femenino en el país.

Alianza Lima golpea primero en el clásico. Yomira Tacilla marca el gol para las blanquiazules en una controversial jugada donde la arquera de Universitario, Gabriela Bórquez, queda lesionada en el campo.

Incidentes en VIDU

El encuentro de vuelta entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estaba pactado para disputarse sobre el verde del Estadio Monumental. Sin embargo, el club decidió cambiar la sede del compromiso a las instalaciones de la Villa Deportiva Universitario (VIDU).

La Policía Nacional no brindó las garantías para la presencia de público en las graderías ni en las exteriores del recinto. No obstante, las fuerzas del orden alertaron la presencia de seguidores del cuadro crema. El cotejo se paralizó por varios minutos.

Policía Nacional realiza el retiro forzoso de las personas que no estaban acreditadas para asistir al encuentro. Crédito: América TV.

